Корабль «Союз МС-06» начал возвращение на Землю

Транспортный космический корабль «Союз МС-06» с тремя космонавтами произвел отстыковку от Международной космической станции и начал возвращение на Землю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами.

«Есть выполнение режима расстыковки», — сказал источник.

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28 февраля в 4:39 по московскому времени двигатели корабля перейдут в режим торможения, а в 5:09 он войдет в атмосферу Земли. В 5:11 экипаж испытает перегрузку примерно 4G, а в 5:17 будет открыт основной парашют. Ожидается, что капсула «Союза» приземлится в казахстанской степи в 5:31.

На Землю вернутся российский астронавт Александр Мисуркин, а также американские космонавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Они провели на МКС 168 суток.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к МКС.