Археологи нашли в центре Гороховца финский могильник I века

Ученые из Института археологии РАН обнаружили в городе Гороховец Владимирской области финский могильник двухтысячелетней давности. Об этом сообщает пресс-служба института. «Финский могильник в древнерусских городах – большая редкость. Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры», – сказал директор Института археологии, академик Николай Макаров.



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Раскопки на территории Гороховца ведутся под руководством Ольги Зеленцовой и Сергея Милованова. За последние три года ученым удалось, в частности, найти подтверждения, что город возник в середине XII века. В 2017 году в центральной части Гороховца был найден грунтовый могильник начала I тысячелетия нашей эры. Погребенные лежали на спине, головой на запад, в одном случае – на восток. В могилах найдены детали костюмов и предметы – топор-кельт, наконечник копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две фибулы из цветного металла. В одном из захоронений обнаружены украшения из цветного металла – умбоновидная подвеска, сюлгама (застежка-фибула), ременная пряжка, коромысловидная привеска.

«Первоначально большинство находок представляли собой сильно коррозированные аморфные изделия, и только благодаря профессиональной и тщательной расчистке и реставрации предметов, удалось их атрибутировать и датировать», - отмечает Милованов.

Похожие находки были обнаружены в грунтовых погребениях Андреевского кургана на территории Мордовии в 1950-х годах. Особенности погребального обряда и выявленные материалы позволяют отнести могильник к кругу писеральско-андреевских древностей и предварительно датировать его I – II веками нашей эры. Вновь открытый могильник может иметь ключевое значение для изучения процессов этногенеза финских племен в начале I тысячелетия на территории Волго-Окского междуречья.