Рособрнадзор лишил лицензии два института в Москве

Рособрнадзор сообщил о лишении государственной аккредитации Московского института физической культуры и спорта и Московского института психологии.

Отмечается, что действие лицензии института физической культуры было прекращено в соответствии с решением Арбитражного суда, институт психологии был лишен лицензии из-за того, что не устранил обнаруженное ранее «несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор обвинил вузы в подготовке будущих безработных.