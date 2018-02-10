Общество плоской Земли отрицает округлость планеты несмотря на запуск Tesla на Марс

Общество плоской Земли продолжает настаивать на том, что наша планета не является круглой несмотря на запуск Tesla Roadster в открытый космос. Об этом сообщает Independent.

«Люди, которые верят, что Земля – шар, потому что «они видели машину в космосе в интернете», должны быть новым воплощением «Это правда, я видел это по телевизору!». Это слабый аргумент. Почему мы должны верить, что любая частная компания будет сообщать правду?», – написали члены общества в твиттере.

Реклама

Общество плоской Земли было основано в Англии и позднее возрождено в США. Эта организация отстаивает идею, согласно которой Земля имеет форму плоского диска.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск в своем инстаграме опубликовал фотографию Tesla Roadster с манекеном за рулем, который направляется к орбите Марса.