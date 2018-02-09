Ученые: животные освоили ходьбу задолго до выхода на сушу

Способность животных к ходьбе могла развиться намного раньше, чем считалось — просто обладавшие ею рыбы не стремились выбраться на сушу, считают австралийские исследователи. Свои предположения они обосновали в статье в журнале Cell.

Такие выводы были основаны на генетическом анализе клеток мозга ежового ската, одного из самых примитивных животных с позвоночником. Структуры мозга, благодаря которым он контролирует движения, сходны с аналогичными в мозге млекопитающих. По мнению исследователей, это показывает, что скаты первыми научились совершать движения, напоминающие ходьбу. Также исследователи изучили, как детеныши скатов «шагают» по дну аквариума с помощью брюшных плавников.

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«Структуры, необходимые для ходьбы, считались уникальными для наземных животных, которые отделились от рыб 380 млн лет назад. Но наше исследование показало, что у ежового ската и некоторых видов акул уже есть эти структуры», — отмечают исследователи.

Ежовый скат — последний общий предок акул и млекопитающих. Учитывая результаты исследования, можно предположить, что навык ходьбы появился на 50 млн лет раньше, чем предполагалось.