Эксперт опроверг данные о снижении на 80% потребления алкоголя в России

Заведующая отделением профилактики рисков ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России Дарья Халтурина опровергла ранее распространенные со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову сведения, что в России за последние 5-7 леь на 80% снизилось потребление алкоголя.

«Министра неправильно поняли, в реальности потребление алкоголя к настоящему моменту снизилось до уровня 80% от показателей 2010 года, — заявила Халтурина в интервью «Газете.Ru». — То есть снижение составило около 20%, что само по себе является очень крупным достижением, поскольку для этого должны произойти серьезные социальные изменения».

Слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о снижении потребления алкоголя прозвучали на прошедшем Гайдаровском форуме.