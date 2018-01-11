Правительство установило порядок разработки и утверждения образовательных стандартов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о разработке и утверждении ФГОС. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Устанавливается, что разработанные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования и вносимых в них изменений должны содержать научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РАН и РАО будут участвовать в проведении независимой экспертизы проектов и вносимых в них изменений.