Умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг

Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне, скончался на 88-м году жизни, сообщает ABC News.

Уточняется, что Янг дважды принимал участие в экспедициях к поверхности Луны.

Джон Янг был во второй тройке астронавтов, вышедших на орбиту вокруг Луны. Он второй человек из трех, слетавших к Луне дважды, но первый из двух, кто при втором полете успешно высадился на Луну.

Джон Янг также — девятый астронавт, ступивший на поверхность Луны и один из трех людей, водивших по ее поверхности лунный автомобиль.