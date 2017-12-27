Роскосмос назвал виновных в ноябрьском неудачном запуске «Союза»

Комиссия, расследовавшая аварию при запуске в ноябре ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат», порекомендовала вынести выговоры нескольким должностным лицам Роскосмоса, ответственным за неудачный запуск. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в списке упоминаются исполнительный директор Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Мазурин, директор департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктор Чапоргин, генеральный директор ФГУП «ЦНИИмаш» Олег Горшков и другие.

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«Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный», и разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления. Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал одну из причин неудачного запуска «Фрегата».