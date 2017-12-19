«Союз» с новым экипажем и хоккейной шайбой на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-07» с новым экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, передает РИА «Новости».

На МКС прибыли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

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На борту «Союза» также находится символика Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — уменьшенная копия Кубка Гагарина, а также хоккейная шайба.

Ранее «Союз МС-07» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура.