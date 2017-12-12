Роскосмос назвал причину падения «Фрегата»

В «Роскосмосе» заявили, что разгонный блок «Фрегат» упал из-за некорректной работы алгоритмов программного обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглаву корпорации Александра Иванова.

«Причиной аварии явилось несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат», которое проявилось при запуске именно с космодрома «Восточный». Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракеты-носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе. При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки», — сказал Иванов.

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Он отметил, что комиссия не выявила нарушений в работе ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и космодрома «Восточный». Также, по его словам, причиной стала разница подходов к проектированию систем управления разгонного блока и ракеты.

«Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад», — добавил Иванов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал неудачный пуск ракеты репутационной проблемой.