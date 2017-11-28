С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз»
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-1, студенческим аппаратом «Бауманец-2» и 17 иностранными наноспутниками, передает РИА «Новости».
«Есть контакт подъема (команда, обозначающая «отрыв» от стартового комплекса»), — сообщил диктор на стартовой площадке.
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Выход «Метеора» на расчетную орбиту высотой 825,5 км запланирован на 9.42 мск.
Ранее госкомиссия на космодроме Восточный разрешила запуск ракеты «Союз-2.1б» с российским спутником дистанционного зондирования Земли с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» отметили, что запуск станет вторым в истории Восточного.