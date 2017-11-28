Госкомиссия одобрила второй пуск с космодрома Восточный

Госкомиссия на космодроме Восточный разрешила запуск ракеты «Союз-2.1б» с российским спутником дистанционного зондирования Земли с космодрома Восточный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«Члены Госкомиссии утвердили решение о запуске», — сообщили в госкорпорации.

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В «Роскосмосе» отметили, что запуск станет вторым в истории Восточного.

«Пуск запланирован на 08:41 мск 28 ноября 2017 года. РН «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» №2-1, который станет основной полезной нагрузкой», — рассказали в госкорпорации.

Ранее в правительстве России пожелали удачи в запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в Амурской области.