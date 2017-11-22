В Кремле спросили все ведомства и не узнали о причинах выброса рутения-106

Несмотря на то, что в Кремле запросили все ведомства, на данный момент причины и аварийные ситуации, которые могли бы привести к выбросу рутения-106 остаются неизвестными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал он.

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По его словам, Кремль контактировал со всеми ведомствами, имеющими отношение к этой сфере, однако не получил подтверждения ни от одного из них.

Ранее Роспотребнадзор назвал неопасным уровень рутения в воздухе. В свою очередь главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал смотреть футбол и пить пиво вместо мыслей о рутении.