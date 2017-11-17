Скелет вымершей морской коровы обнаружили на Камчатке

В Командорском заповеднике на Камчатском полуострове обнаружен скелет вымершей морской коровы Стеллера, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минприроды России Николая Гудкова.

«Во время очередного обследования береговой черты обнаружен скелет вымершей морской коровы Стеллера. Из берегового обрыва виднелись несколько ребер, а под слоем гальки и песка на глубине до 70 сантиметров скрывался скелет», — заявил он.

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По словам Гудкова, сотрудники заповедника потратили четыре часа для того, чтобы полностью откопать скелет. Были задействованы восемь человек.

«Найденный скелет состоит из 45 позвонков, 27 ребер, левых лопатки, костей плеча и предплечья, нескольких костей запястья. В обнаруженном скелете отсутствовал череп, шейный отдел позвоночника, один-два грудных позвонка, несколько хвостовых позвонков, правая часть пояса грудных конечностей, а также кости пясти и фаланги пальцев левой конечности», — добавил он.

Морская корова Стеллера при открытии Командорских островов в 1741 году сохранилась только здесь, то есть была эндемиком. Единственным исследователем, который лично видел животное и описал его, был Георг Стеллер, в честь которого ее в последующем назвали. Морская корова Стеллера была уничтожена всего за 27 лет с момента ее открытия.