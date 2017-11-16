Вечером 16 ноября на церемонии в Москве были объявлены лауреаты премии «Просветитель», передает корреспондент «Газеты.Ru».

В номинации «Естественные и точные науки» премию получила книга Дарьи Варламовой и Антона Зайниева «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».

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В номинации» Гуманитарные науки» премию разделили книги Алены Козловой, Николая Михайлова, Ирины Островской и Ирины Щербаковой, «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» и Александра Пиперски «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».

Всего 2017 году в длинный список премии вошли 25 книг, а 4 октября был объявлен короткий список из 8 книг в двух традиционных номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки».