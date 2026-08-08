Нужно ли повторно вставлять хрусталик? Почему после замены он может снова помутнеть

Врач Токмакова: у 20–50% пациентов после замены хрусталика он снова мутнеет

После 45 лет хрусталик глаза начинает мутнеть, что со временем приводит к катаракте. После 60 лет этим заболеванием страдает примерно каждый второй, а после 80 риск равен почти 100%. Единственный вариант лечения — замена хрусталика на искусственный, но и тут все не так просто. Часто у людей развивается так называемая вторичная катаракта, и тогда даже искусственный хрусталик мутнеет. В Международный день офтальмологии «Газета.Ru» спросила у экспертов: как не допустить повторного ухудшения зрения, какие интраокулярные линзы лучше выбирать и что делать, если искусственный хрусталик все же помутнел.

Почему развивается катаракта? Катаракта — это офтальмологическое заболевание, при котором естественный хрусталик глаза теряет свою прозрачность и мутнеет. Из-за этого световые лучи хуже проходят к сетчатке, что приводит к постепенному ухудшению зрения. Основная причина — естественное старение организма. С возрастом обменные процессы замедляются, в хрусталике накапливаются продукты обмена, возникает окислительный стресс (нарушение баланса между образованием свободных радикалов и способностью организма их нейтрализовать). Это приводит к денатурации белков (кристаллинов), из которых состоит хрусталик: они теряют свою структуру, слипаются и образуют плотные агрегаты, рассеивающие свет.

Вторичная катаракта

Важно понимать, возрастная катаракта — закономерный процесс, который ждет каждого человека. Как рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии им. Ярыгина Пироговского Университета Элина Лобан, консервативная медикаментозная терапия не обладает клинической эффективностью.

«Помутнение хрусталика обусловлено необратимой биохимической денатурацией и агрегацией белков-кристаллинов, полное восстановление нативной прозрачной структуры которых фармакологическими средствами невозможно на сегодняшний день. Единственный способ устранения помутневшего хрусталика — замена его на искусственную интраокулярную линзу (ИОЛ). В наше время операция по замене хрусталика — самая массовая в мировой офтальмологической практике. Ультразвуковая факоэмульсификация (ФЭК) является золотым стандартом в лечении катаракты. Через микропрокол 1,8–2,2 мм вводится зонд, который с использованием ультразвука или фемтосекундного лазера дробит помутневший хрусталик и эвакуирует его из глаза. Свернутая гибкая ИОЛ вводится через этот же разрез, самостоятельно расправляясь в капсульном мешке (место, где раньше находился хрусталик). Как правило, разрез после операции не требует наложения швов, имплантация ИОЛ занимает 20 минут под местной анестезией, пациент оправляется домой с рекомендациями от хирурга на ближайший месяц», — отметила врач.

Несмотря на угрожающее описание операции, такие вмешательства уже давно поставлены «на поток» и хорошо отработаны. Тем не менее до сих пор у многих пациентов развивается вторичная катаракта, когда мутнеет уже искусственная линза.

Это одна из наиболее распространенных патологий, возникающих после удаления катаракты. Причем в большинстве случаев эта патология развивается не из-за халатности или непрофессионализма хирурга.

«Интраокулярную линзу устанавливают в капсульный мешок хрусталика. Мутнеет именно его задняя стенка, для простоты называемая «задняя капсула», а не сама имплантированная линза. Это состояние также называют вторичной катарактой. После удаления катаракты часть клеток собственного хрусталика может сохраниться. Со временем они начинают разрастаться по задней капсуле, поэтому она и становится менее прозрачной. В итоге человек вновь замечает затуманивание зрения, блики, снижение контрастности. Эта ситуация является наиболее частым поздним осложнением хирургии катаракты и не означает, что операция была выполнена некорректно или что искусственный хрусталик «испортился».

По разным данным, такое помутнение развивается примерно у 20–50% пациентов в течение 2–5 лет после операции.

Хотя, безусловно, благодаря современным технологиям это происходит все реже», — объяснила «Газете.Ru» офтальмохирург московской клиники 3Z Александра Токмакова.

Заведующий отделением оперативной и клинической офтальмологии НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Касуми Курцхалидзе отметил, что, вопреки ожиданиям, чаще такое состояние развивается у молодых пациентов, а не пожилых.

«Вторичная катаракта возникает примерно в 30% случаев и чаще у молодых пациентов, оперированных по поводу катаракты, особенно у пациентов с заднекапсулярной катарактой (это форма катаракты, при которой помутнение локализуется в задних отделах хрусталика, вплотную к его капсуле, которая граничит со стекловидным телом). Как правило, это связано с развитием избыточной клеточной пролиферации на задней капсуле хрусталика», — объяснил врач.

Почему линза темнеет?

Итак, основная причина развития вторичной катаракты — это разрастание клеток эпителия на задней капсуле хрусталика после хирургического лечения катаракты. Но есть и другие факторы. Также на формирование и скорость развития вторичной катаракты влияют:

1. Возраст — чем старше становится человек, тем больше изменений происходит в обменных процессах организма, в том числе и на клеточном уровне.

2. Наличие сопутствующих заболеваний в организме, таких как сахарный диабет, ревматизм и другие болезни, связанные в первую очередь с нарушением обменных процессов.

3. Травмы глазного яблока, а также воспалительные процессы, возникающие в глазу после замены хрусталика.

Но иногда фактором риска развития вторичной катаракты и скорости ее прогрессирования может служить техника удаления катаракты. Например, при экстракапсулярной экстракции катаракты, когда пораженный хрусталик достается через небольшой разрез (10–12 мм) на роговице, риск возникновения вторичной катаракты выше, чем при факоэмульсифкации (разрез всего 2-3 мм). Однако сейчас метод экстракции практически не используется.

Зависит ли исход операции от хрусталика?

Существуют различные виды хрусталиков, у них разные свойства, цена и страны производства. Для каждого пациента подходит свой вариант, это зависит от сопутствующих заболеваний и образа жизни.

«Существуют: монофокальные, обеспечивающие четкое зрение только на одном расстоянии; мультифокальные, которые имеют сложную оптику и позволяют видеть на разных расстояниях; торические, подходящие для пациентов с роговичным астигматизмом. Результат операции зависит от того, насколько правильно был подобран хрусталик данному пациенту, а также от расчетов, которые важно точно сделать доктору. Различные страны производят хрусталики разного качества, но в целом все мягкие (эластичные) линзы имеют хорошие свойства. Именно они позволяют проводить имплантацию через микроразрез 2 мм. Такие линзы вводятся в глаз в свернутом состоянии и самостоятельно разворачиваются и фиксируются в нем», — рассказала заведующая отделением офтальмологии НМИЦО ФМБА России, офтальмохирург Ника Тахчиди.

Но мнение врачей о том, зависят ли риски развития вторичной катаракты от типа линзы, все же различаются. Например, Токмакова заявила, что некоторые особенности линзы действительно «имеют вес», — прежде всего это касается конструкции ее края и материала .

«После операции ИОЛ держится в глазу на тонкой задней капсуле хрусталика. Со временем остаточные клетки хрусталика могут разрастаться по ней, и капсула мутнеет – зрение снова становится туманным. Это естественная реакция ткани, частота которой зависит в том числе от материала ИОЛ: у гидрофобных линз с квадратным краем (Rayner, Zeiss, Alcon) она заметно ниже. Идеальная современная линза, лежащая в капсульном мешке, – это гидрофобная асферическая ИОЛ с квадратным краем , оптическая функция которой подбирается строго под анатомию глаза и образ жизни пациента», — отметила Лобан.

При этом Касуми Курцхалидзе сомневается в том, что линзы сильно влияют на риски. По его словам, сегодня материалы многих линз, в том числе и зарубежных, и отечественных, — очень схожи.

«А вот дизайн и некоторые решения в плане оптической составляющей могут отличаться, за счет этого производители могут добиваться улучшенных характеристик линз. При этом могут уменьшаться аберрации, метод изготовления линз также может различаться, что сказывается на конечных характеристиках. Но в любом случае важен предоперационный расчет хрусталика, имеет значение, на каких приборах он проводится для достижения наилучшего результата», — заметил хирург.

По словам Курцхалидзе, в России активно ведутся исследования и разработки в области производства современных искусственных хрусталиков, и мы ничем не отстаем от зарубежных коллег.

«Например, интраокулярная линза «Ясень» производства МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и разные ее вариации. Интраокулярная линза производства «Репер» также постоянно модифицируется, при этом улучшаются ее характеристики. Профильные институты активно разрабатывают материалы для изготовления интраокулярных линз. Методики хирургии тоже постоянно совершенствуются, сокращается время операции, уменьшается величина разрезов и минимизируется хирургическая травма», — заметил хирург.

Нужно снова оперировать?

Но что делать, если искусственный хрусталик помутнел? Снова ложиться на операцию?

Врачи говорят, что повторно менять хрусталик не нужно. В подавляющем большинстве случаев проблему устраняют амбулаторно лазером.

Процедура называется лазерной капсулотомией и занимает несколько минут, не требуя разрезов, швов и госпитализации.

«Лечение состоит в проведении лазерной операции — лазерной дисцизии задней капсулы хрусталика, — это рассечение лазерным лучом мутной задней капсулы в пределах оптической зоны хрусталика, — делается маленькое «окошечко» в оптической зоне размером примерно 3мм. Это процедура совершенно безболезненная, делается амбулаторно, длится примерно 1-2 минуты. Результат чувствуется практически сразу. Очень редко бывает, когда мутнеет сам искусственный хрусталик, в этом случае необходима операция — замена искусственного хрусталика», — объяснил Курцхалидзе.

Возраст сам по себе не является ограничением — процедура хорошо переносится даже пожилыми пациентами. В большинстве случаев ее проводят однократно. Повторное лазерное лечение требуется редко — например, если отверстие оказалось недостаточным или вновь появились помутнения по его краям.