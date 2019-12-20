Россияне чаще покупают презервативы перед Новым годом

В России возросли продажи презервативов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на компанию DSM Group.

Отмечается, что в 2015 году средненедельная продажа контрацептива в период с января по декабрь составляла 2,394 млн штук. В 2019 году этот показатель составил 2,716 млн.

Всего с января до октябрь россияне купили 115,379 млн штук презервативов, при этом больше всего контрацептивов приобрели жители Центральной России (36,534 млн штук) и Приволжском (17,846 млн штук) федеральном округе.

Уточняется, что спрос на презервативы увеличивается в новогодний период. Их покупали на 13,1% чаще, а именно 3,073 млн штук презервативов в неделю, чем в остальной период. Такая тенденция особенно характерна для товаров в упаковке.

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