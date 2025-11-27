Почему Китай смог победить США в Корее в 1950-м и сможет ли он повторить это сейчас?

Ход Корейской войны напоминал качели — то Север наступает на Юг, то наоборот, то опять в другую сторону. Во время одной из таких фаз китайской армии удалось немыслимое — победить численно уступающие, но великолепно вооруженные и подготовленные войска США в открытом бою и заставить их отступить. Это спасло КНДР, и вопреки популярной мифологии, сделать это удалось не столько «забросав телами», сколько за счет умной новаторской тактики и глупости американского командования. О том, как Китай смог победить США и сможет ли он это сделать снова — в материале «Газеты.Ru».

Домой до Рождества

В конце лета 1950 года американские войска высадились на Корейском полуострове и остановили северокорейские армии, практически полностью занявшие юг страны в ходе внезапного нападения. Официально силы США были оформлены как войска ООН, куда помимо американцев входили британцы, турки, французы и другие, но их контингент был относительно малочисленным. 15 сентября морская пехота США совершила неожиданный десант глубоко в тылу северокорейцев и захватила Сеул. Сразу после этого на соединение с ними из Пусана — последнего анклава далеко на юге под контролем Южной Кореи — начала наступать американская армия при поддержке южнокорейских войск, которые спешно пытались привести себя в порядок после разгрома первого этапа войны.

В итоге осенью северокорейская армия была дезинтегрирована и на какое-то время перестала существовать как организованная сила. Это позволило войскам ООН не только отбить Южную Корею, но и перейти на территорию Северной и к середине октября зажать ее на узкой полосе в горах, у границы с коммунистическим Китаем. По сути, Ким Ир Сен был в шаге от объединения страны, ради которого он войну и начал, — только произошло бы это не под тем флагом, под которым он хотел.

close Высадка морской пехоты США в Вонсане National Museum of Health and Medicine

Командующий войсками ООН, генерал Дуглас Макартур, уже планировал заканчивать войну к Рождеству, но китайский лидер Мао Цзэдун смешал ему все карты.

Он послал через границу в бой 300 тысяч «народных добровольцев», которые на самом деле были кадровыми частями Народно-освободительной армии Китая, самыми мотивированными и боеспособными.

Первые столкновения с китайцами американцев удивили, но не более. Необходимо сказать, что знаменитой американской разведки во главе с ЦРУ на тот момент практически не существовало из-за недееспособности ее руководства и из-за ошибочного миропонимания: мало кто верил, что после разрушительной мировой войны так быстро начнется новый конфликт. Поэтому американцы не смогли ни предсказать вступление Китая в войну, ни даже примерно оценить численность противника, когда бои уже начались. Макартур считал, что его 200 тысячам американо-корейских войск противостоят лишь 70 тысяч китайцев и столько же начавших приходить в порядок северокорейцев. И тех и других он планировал раздавить в последнем решительном наступлении, что позволило бы вернуться домой героем к рождественской елке.

close Американский парашютный десант во время наступления на север Кореи Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea Armed Forces

Это была катастрофическая ошибка Макартура, которая стоила ему карьеры, чуть было не перечеркнув блестящее командование во Вторую мировую войну и успехи первых этапов Корейской войны.

Ночные просачивания

25 ноября китайские войска при поддержке северокорейцев начали масштабное встречное наступление на силы ООН. Одновременно в небе начали действовать советские истребители МиГ-15, которые снизили эффективность действий американской авиации, до того вообще не встречавшей сопротивление. Оно было направлено сразу против двух групп войск — идущей вдоль западного побережья 8-й армии и восточного X корпуса, что вылилось в две крупные и кровопролитные битвы.

close 8-я армия (на западе) и X корпус (на востоке) перед китайским наступлением US Army

На востоке в районе реки Чхончхонган успех был грандиозным. «Редко когда столь крупная армия имела такой элемент внезапности против своего противника. Американцы на западном побережье фактически не заметили ловушки, в которую они попали», — писал американский военный историк Дэвид Халберстам.

Согласно расистским стереотипам, китайцы идут в атаку в лоб, большой массой, стремясь взять числом. Это неправда.

«Основная задача — дать одному из подразделений быстро обойти противника и отрезать ему тыл... Маршрут атаки должен избегать шоссе и равнинной местности, чтобы танки и артиллерия не мешали наступлению... Ночной бой в горной местности требует четкого плана и согласованной связи между командирами взводов. Небольшие головные патрульные группы атакуют, а затем трубят в горн. В это время большая группа следует за ними колонной», — говорилось в китайских тактических планах на эту кампанию, согласно материалам, опубликованным военным историком Роем Эплмэном.

close Китайские солдаты наступают через холм мобильной пехотной группой Chinese Military Science Academy

В первую очередь, китайцы осознали, что противостоящие им «войска ООН» не равноценны: из восьми дивизий половина была южнокорейскими, которые не имели ни вооружения, ни дисциплины, ни навыка командования своих американских соседей. Когда 25 ноября их атаковали китайцы, командующий Ю Чжэ Хун вообще не получал новостей с фронта до самой полуночи, такой там был учинен разгром. Когда американским войска удалось стабилизировать положение и продолжить наступление, китайцы будто бы исчезли — лишь для того, чтобы ночью начать очередную сокрушительную атаку уже на американские войска, которые к утру из-за огромных потерь начали отступление.

close Китайские солдаты в засаде Chinese Military Science Academy

«Следующие 500 ярдов дорога была временно непроходима из-за множества горящих машин и груды трупов, а также из-за наплыва раненых из кюветов, которые пытались забраться на все, что ехало... либо на нашем пути оказывались тела, либо нас буквально заваливало ранеными, которые буквально бросались на нас... Я втиснул раненого южнокорейского солдата в наш прицеп. Но как только я посадил его, другие раненые навалились на прицеп в таком количестве, что джип не мог ехать дальше. Пришлось отбиваться от них», — вспоминал отступление подполковник Уильям Келлехер из 38-го пехотного полка США.

Не лучше обстояли дела на востоке, где 27 ноября началась битва за Чосинское водохранилище. Битва шла не только на самом водохранилище, а за дорогу между ним и прибрежным городом Хыннам, откуда X корпус снабжался. Путь шел через холмистую местность, местами переходящую в горы, а температура в те дни опускалась до минус 38 градусов, так что сражаться солдатам приходилось не только с противником, но и с холодом. Войска США насчитывали около 30 тысяч солдат, растянутых по большой территории, в то время как численность китайских могла достигать 120 тысяч (самые консервативные оценки — 60 тысяч).

close Бой у Чосинского водохранилища Sergeant Frank C. Kerr/U.S. Marines

Утром 27 ноября сразу несколько полков морской пехоты США на разных участках фронта оказались окружены китайцами. Так, полковую оперативную группу Faith на берегу водохранилища численностью 3000 человек (из них 700 корейцев) зажали шесть китайских пехотных полков, численностью до 20 тысяч бойцов. Морские пехотинцы еле сдержали ночной натиск, а по радио пришел ободряющий приказ командующего X корпуса, генерал-майора Неда Алмонда:

«Противник, который вас сейчас задерживает, — это всего лишь остатки китайских дивизий, бегущих на север. Мы продолжаем атаковать и идем до самой реки Ялуцзян. Не позволяйте кучке китайских прачек остановить вас».

То есть генерал почти буквально воспроизводил худшие практики из истории Красной армии в Великой Отечественной войне.

close Морская пехота США идет на прорыв от Чосинского водохранилища Corporal Peter McDonald/U.S. Marines

В результате группа Faith оказалась в полном окружении. Когда она пошла на прорыв, солдатам на помощь пришла морская авиация, но, возможно, сделала только хуже: летчики регулярно накрывали напалмом американскую колонну, что опускало моральный дух до нулевых отметок. В итоге из трехтысячной группировки своим ходом до американских позиций дошло лишь 300 человек, еще несколько сотен прибыли в качестве раненых или были отбиты из плена контратаками. Более тысячи человек были убиты или умерли в плену.

Не намного лучше обстояли дела и у других американских полков в той битве. Уже в начале декабря X корпус начал эвакуацию морем через Хыннам, сумев вывезти около 100 тысяч солдат и потеряв убитыми около 6 тысяч.

В итоге обе американские группы войск отступили на юг, а китайские войска отбили территорию Северной Корей и ворвались на Юг. Маятник качнулся в обратную сторону.

Можно ли это повторить?

Из этой истории можно сделать несколько практических выводов, но для начала необходимо ответить на главный вопрос: в чем был секрет успеха китайцев? Ведь еще во Вторую мировую войну китайская армия почти не могла сражаться на равных с японской, а японская, в свою очередь, с американской. Более того, весной Мао прикажет китайским войскам наступать дальше вглубь Южной Кореи, они были остановлены силами США и понесли катастрофические потери, после чего были вновь выбиты на границу Северной Кореи, а линия фронта была де-факто заморожена по политическим причинам.

close Эвакуация раненого морского пехотинца на вертолете Sykorsky H-5 Corporal Peter McDonald/U.S. Marines

Разгадка в том, что не существует абстрактной «силы» армии, которая позволяет ей, как в карточной игре, выигрывать битвы. Даже самые мотивированные и хорошо оснащенные профессиональные солдаты под командованием талантливых офицеров могут сами себя загнать в смертельную ловушку, а плохо организованные повстанцы — наоборот продемонстрировать грамотную тактику.

Китайцы во главе с генералом Пэном Дэхуаем использовали тактику, которую годами отрабатывали в гражданской войне. Они проводили массовые ночные атаки легкой пехотой, стараясь окружить отдельные мелкие подразделения и уничтожить их. Если это не удавалось, пехотинцы уходили от контратаки и избегали лобового, «линейного» боя, в котором у них не было никаких шансов выстоять против американской артиллерии и авиации. Поэтому американские генералы нередко были озадачены: почему днем их контратаки достигают большого успеха, а ночью начинается бойня? С таким противником всерьез не воевали до того ни войска США, ни Вермахт, ни Красная армия, и готовых мер противодействия этой тактике не было.

Более того, западные механизированные части, особенно в горной местности, привязаны к дорогам, а потому пешие китайцы ходили лесами и холмами, игнорируя традиционные подходы к войне и ее закономерности. В итоге США регулярно сталкивались с китайскими частями там, где взяться им было не от куда — как минимум, в рамках традиционной войны.

Наконец, важную роль играл моральный фактор. Окрыленные легкими победами, осенью американские солдаты нередко избавлялись от касок и тяжелых грузов, считая, что война уже выиграна. Они сохраняли дисциплину, но относились к войне уже непрофессионально и несерьезно. Китайцы же послали в бой отборных ветеранов, наставленных политработниками сражаться до конца, идти к победе любой ценой, перенося тяготы и лишения, и не считаясь с потерями. Это позволило китайцам, среди прочего, применять тактику подрывников-камикадзе, терроризирующих американские тылы, или регулярно переодеваться в американскую форму для обмана патрулей. Подчас китайцы вступали в безнадежный ближний бой с бронетехникой, так что американские или британские танки оказывались буквально вымазанными кровью.

К весне войска ООН перегруппировались, адаптировались к китайской тактике и перестали воспринимать солдат Мао как «прачек».

Но момент был упущен, и решительной победы в Корейской войне США достичь не удалось.

close Бои в Корее шли в основном в горах, где механизированным силам действовать неудобно. На фото — американские войска Sergeant Frank C. Kerr/U.S. Marines

Корейская война — это последнее крупное столкновение США и Китая, между которыми в наши дни конфликт созревает вновь. Новая война будет иметь мало общего с предыдущей: на тот момент Китай был аграрной идеологически мотивированной державой, а стал мировым технологическим лидером. Более того, для сухопутных боев между китайской и американской армиями нет арены, и боевые действия должны развернуться, в первую очередь, на море.

Однако из прошлой войны можно сделать два вывода. Первый не оригинален и весьма очевиден: удивил — победил. Неожиданное время, новая тактика — все это вводит генералов в ступор и дает выиграть время для решающего успеха. Второй чуть сложнее: не стоит воевать с противником на его условиях и играть на его поле, вместо этого необходимо заставить его выйти на чужое. Если бы США удалось свести Корейскую войну к действиям авиации, то из-за решающего преимущества в ней бои могли бы дойти и до самого Пекина.

Однако Китай был силен легкой пехотой — и сумел навязать именно такой тип боя.

С учетом того, что современный китайский флот практически целиком копирует американский с точки зрения доктрины и планирует опираться на авианосцы, неизвестно, планируют ли китайцы в случае войны опираться на опыт прошлых побед. Возможно, они попытаются обыграть США в родные для них морские «шахматы».