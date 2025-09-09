Ученые нашли нанопластик в сперме. Чем он опасен?

Давно известно, что частицы микро- и нанопластика проникают в различные органы человека, однако совсем недавно ученые обнаружили их в сперме мужчин. По их словам, это приводит к снижению ее качества и может влиять на зачатие. «Газета.Ru» поговорила с экспертами и разобралась, как именно частицы пластика могут попадать в сперму и почему они снижают ее качество.

Пластик в моче, крови и сперме

Загрязнение пластиком становится все более серьезной глобальной проблемой, особенно если учитывать, что эти частички попадают внутрь тела. Слово «микропластик» используют для обозначения крошечных частиц пластика. Их размер — от 0,001 мм до 5 мм. Частички пластика еще меньшего размера ученые называют нанопластиком. Его размер колеблется от 1 нм до 0,001 мм. Для сравнения: толщина человеческого волоса в среднем равна 0,05-0,08 мм. Это значит, что самая большая частица нанопластика в 50-80 раз меньше толщины волоса. Ученые считают, что, несмотря на столь мелкие размеры, нанопластик может представлять даже большую угрозу для здоровья, чем микропластик.

Но как он попадает в организм? Врачи и ученые отмечают: мы его съедаем с пищей, выпиваем с водой, вдыхаем с воздухом. Большая его часть выводится из организма, но более мелкие частицы всасываются в кровь и задерживаются во внутренних органах, вмешиваясь в их работу.

«Нанопластик может проникнуть в организм двумя основными путями — через пищу и жидкость или по воздуху. Предполагается, что частицы нанопластика также могут попасть в организм и через открытые раны, но этот путь скорее гипотетический. Все-таки открытая рана и большое количество нанопластика в одном месте — ситуация специфическая. Они могут просачиваться сквозь стенку кишечника, попадать в межклеточный матрикс, оказываться в крови. Попадая в кровоток, нанопластик разносится по органам и тканям и оседает в них. Его частицы также могут преодолевать гематотестикулярный и гематоэнцефалический барьеры, поэтому они могут попадать в мозг и в тестикулярную ткань», — объяснил «Газете.Ru» кандидат биологических наук, эмбриолог Европейского медицинского центра (EMC), старший научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ Илья Володяев.

Получается, что нанопластик может попасть почти во все органы нашего тела. Недавно ученые из Чжэцзянского университета обнаружили частицы нанопластика в сперме и фолликулярной жидкости (биологическая среда, в которой происходит созревание и рост яйцеклетки) человека.

«Мы оценили уровень частиц нанопластика в фолликулярной жидкости и сперме 51 пары, проходящей процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чтобы изучить влияние частиц на фертильность. В нашем исследовании наиболее часто обнаруживаемыми наночастицами были полиэтилен и поливинилхлорид. Оказалось, что у пар с высоким содержанием частиц пластика в сперме и фолликулярной жидкости было больше проблем с естественным зачатием, чем у пар с меньшим количеством пластика. При этом проблем с имплантацией эмбриона в ходе ЭКО и дальнейшей беременностью не было ни у одного из участников исследования», — говорится в работе китайских ученых.

Ряд других исследований также подтвердил наличие частиц нанопластика в сперме, отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры урологии и андрологии им. Лопаткина Пироговского Университета Сергей Пульбере.

«Появляется все больше исследований, указывающих на присутствие нанопластиков в человеческом организме, включая биологические жидкости, такие как кровь, моча и даже сперма. В 2024 году итальянские ученые впервые обнаружили микропластик и нанопластик в образцах спермы мужчин. Частицы были идентифицированы как полиэтилен (PE) и полистирол (PS). Другое исследование ученых из Китая показало, что у мужчин с высоким уровнем микропластиков в организме снижено количество и подвижность сперматозоидов.

Нанопластик может проникать через гематотестикулярный барьер, повреждать клетки Сертоли и Лейдига (эти клетки играют ключевую роль в мужской репродуктивной системе, обеспечивая сперматогенез и синтез тестостерона), что ведет к снижению качества спермы.

В экспериментах на животных также было показано, что накопление нанопластиков в яичках приводило к окислительному стрессу, воспалению и снижению фертильности», — рассказал Пульбере.

Нанопластик действительно обнаруживается в сперме, и есть доказательства его негативного влияния на мужскую фертильность. Однако долгосрочные последствия для человеческой репродукции требуют дальнейших исследований.

Пластмассовый мир победил?

Микропластик только начал попадать в обзоры, но до доказательных данных еще далеко. Нанопластик исследован еще хуже, и на сегодняшний день нет ни одного систематического обзора о его влиянии на человека, уверен Володяев.

«При этом «в работе» как минимум 10 систематических обзоров по нанопластику, а по микропластику — целых 47. Это одновременно говорит о новизне и важности темы. Тем не менее пока никто не знает, насколько это опасно для человека или природы. Но уже известно, что некоторые типы пластика сопряжены с экспозицией пластификаторами (фталатами) или бисфенолами, которые точно вредны», — объяснил Володяев.

По его словам, у мужчины эти частицы могут стать причиной снижения уровня тестостерона и ухудшения показателей спермограммы, а у женщин приводить к нарушениям менструального цикла и увеличению риска развития эндометриоза (хроническое заболевание, при котором клетки, похожие на эндометрий (внутренний слой матки), распространяются по организму).

«В виде микро- и особенно нанопластика они, вероятно, будут тем более опасны в силу большой удельной поверхности таких частиц: химические процессы на их поверхности будут протекать гораздо быстрее. Тем не менее для конкретных выводов нужны данные, а не общие соображения. Эта статья — как раз из тех, которые накапливают эти данные. Авторы показали, что нанопластик присутствует и в фолликулярной жидкости, и в сперме, и что это потенциальная угроза для организма. Правда, до влияния на репродуктивные исходы дело не дошло, но в работе участвовали всего 51 человек, а на таких маленьких выборках это увидеть почти невозможно», — отметил Володяев.

По его словам, нанопластик может вызывать окислительный стресс, механические повреждения и нарушение структуры и целостности ДНК сперматозоидов.

«Что касается влияния нанопластика на здоровье будущего плода, то концентрация нанопластика в сперме не показала достоверной связи с успешностью оплодотворения, развитием эмбрионов и наступлением беременности. Во-первых, такие эффекты, как я уже говорил, невозможно увидеть на столь маленьких выборках. Во-вторых, причина снижения фертильности в парах, которые проходят ЭКО, может быть связана с другими факторами. Концентрация нанопластика в фолликулярной жидкости была ассоциирована с уровнем эстрадиола, что также вызывает настороженность, но пока рано интерпретировать», — считает Володяев.

Беспокоиться пока не о чем

По словам эмбриолога, заведующей эмбриологической лабораторией Центра репродукции «Линия жизни» Елены Захаровой, в исследовании нет доказательств, что нанопластик вызывает какие-либо проблемы с фертильностью или со здоровьем будущих детей.

«Большинство исследований о влиянии нанопластика на живые организмы и клетки проведены в лабораторных условиях, при этом использованы значительно более высокие концентрации частиц, чем в окружающей среде. Известно, что нанопластик может влиять на целостность ДНК и процессы деления клеток. Однако долгосрочное влияние низких концентраций нанопластика в окружающей среде на организм пока определить невозможно. В представленной работе отмечено некоторое снижение подвижности сперматозоидов, однако, как отмечают авторы, оно недостоверно и указывает лишь на вероятную связь с нанопластиком», — отметила Захарова.

По ее словам, в исследовании не было выявлено негативного влияния нанопластика на наступление беременности.

«Учитывая эти данные, а также то, что объем исследования пока недостаточно велик для достоверных выводов, можно говорить о наметившейся тревожной тенденции, что требует дальнейших исследований», — заключила Захарова.