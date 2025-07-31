«Мы думали, что нашли последнюю трещину». Утечка воздуха в российском сегменте МКС сократилась, но продолжается

Утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) сохраняется. После работ, проведенных в июне, скорость потери воздуха значительно снизилась, однако герметичность полностью восстановить не удалось. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. NASA подтверждает: давление в туннеле после ремонта стабилизировалось, утечка остается минимальной, но требует дальнейшего мониторинга.

Признаки продолжающейся утечки «Роскосмос» зафиксировал в июле, спустя более месяца после герметизации. Несмотря на снижение объема потерь, специалисты говорят о необходимости дальнейших обследований и уточнения причин.

Утечка продолжается в меньших объемах

На пресс-конференции в США перед запуском миссии Crew 11 Сергей Крикалев заявил, что после июньской герметизации специалисты рассчитывали на окончательное устранение дефекта:

«Мы думали, что нашли последнюю трещину и отремонтировали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что утечка продолжается, хоть и в значительно меньших объемах».

Крикалев добавил, что российские и американские инженеры продолжат совместную диагностику и ремонт: «Для нас всех важно, чтобы таких ситуаций не возникало на будущих станциях».

Менеджер по интеграции операций на МКС Билл Спетч в июльском брифинге отметил, что после последнего ремонта давление в переходной камере ПрК стабилизировалось. По его словам, ранее в этом отсеке наблюдалось устойчивое падение давления. Спетч уточнил, что стабилизация может быть связана как с устранением утечки, так и с возможным притоком воздуха через уплотнение люка. В NASA изменили параметры давления и продолжают мониторинг. Утечка, по данным агентства, остается «очень малой» и не представляет угрозы для экипажа.

История проблемы

Первые признаки утечки воздуха в российском сегменте МКС были зафиксированы в сентябре 2019 года. В августе 2020 года резкое падение давления вынудило экипаж временно перейти в модуль «Звезда» для поиска источника утечки. В октябре того же года космонавты Сергей Рыжиков и Иван Вагнер обнаружили трещину длиной около 4 см и временно герметизировали ее при помощи клеевых материалов.

Для определения направления утечки использовался пакетик чая, реагировавший на слабый воздушный поток в отсеке.

Весной 2021 года экипаж применил герметик на обнаруженной трещине и еще одном дефекте. Тем не менее мониторинг показал сохранение снижения давления. С тех пор космонавты регулярно заделывали микроповреждения и изолировали поврежденный отсек. В июне 2025 года была проведена очередная герметизация переходной камеры. Первоначальные тесты показали, что утечка прекратилась, однако в июле специалисты вновь зафиксировали ее признаки — в меньших объемах, но с продолжающейся динамикой.

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Оценка рисков

Согласно оценке NASA, даже после зафиксированного увеличения утечки в феврале 2024 года ее объем не превышал 1–2 фунтов воздуха в сутки (0,5–1 кг). Руководитель программы МКС Джоэль Монтальбано тогда сообщил, что ситуация контролируется и запасы воздуха достаточны для компенсации потерь. В NASA также уточнили, что при необходимости возможно изолировать проблемный сегмент, но эвакуация экипажа не рассматривается.

Российские специалисты считают вероятной причиной утечки циклическую усталость конструкции. Американская сторона указывает на совокупность факторов: старение материалов, термические колебания, микрометеороидные удары.

Работа по оценке технического состояния продолжается в рамках совместной комиссии по безопасности.

Состояние станции

Модуль «Звезда», функционирующий с 2000 года, остается ключевым элементом российского сегмента МКС. Повторяющиеся случаи утечки воздуха расцениваются как проявление его износа. В декабре 2023 года на модуле «Наука» была зафиксирована утечка теплоносителя, в связи с чем NASA временно приостановило выходы в открытый космос.

Вопрос продления ресурса станции до 2030 года обсуждается сторонами. Параллельно Россия разрабатывает концепцию новой национальной орбитальной станции, которая в будущем может заменить текущий сегмент.

Визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова в США и переговоры с исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи подтвердили стремление сторон к продолжению сотрудничества, включая перекрестные полеты и координацию завершения программы МКС.