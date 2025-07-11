«Я наступал на мертвецов, которые лежали вокруг». За что сербы расстреляли в Сребренице 8000 мусульман

Резня в Сребренице стала крупнейшим военным преступлением в Европе со времен Второй мировой войны. Всего за несколько дней в июле 1995 года сербские войска казнили тысячи боснийских мусульман, причем делали это не со злости, а по указанию свыше: «Людям, стоявшим перед нами, приказали повернуться спиной... и мы стреляли в них. Нам приказали стрелять». О том, почему сербские войска проводили массовые расстрелы мусульман, а голландские миротворцы одновременно с этим выпивали с сербскими командирами, — в материале «Газеты.Ru».

Осада

Сребреница — это небольшой городок, спрятанный среди лесов и гор на востоке Боснии. В Югославии он был известен как популярный курорт, вроде чешских Карловых Вар или советского Кисловодска. В сущности, в городе не было ничего стратегически важного, кроме его местоположения: он находился на границе с Сербией и одновременно соединял воедино цепочку анклавов Республики Сербской — самопровозглашенного государства на территории бывшей союзной республики Боснии и Герцеговины, возглавляемой Радованом Караджичем.

close Вид на город Сребреница в Боснии и Герцеговине Adnan Vejzovic/Shutterstock/FOTODOM

Когда Югославия распалась по границам республик, огромное число сербов оказалось на территории новых государств и попыталось выйти из их состава. В Боснии проблема стояла особенно остро: если отношения между сербскими националистами и хорватами были просто враждебными, то боснийских мусульман сербы нередко именовали турками. Турки считаются экзистенциальным врагом сербского народа, устроителями рабства и геноцида времен османской оккупации.

Сербские националисты не мечтали о строительстве для мусульман лагерей вроде Освенцима, но и жить под их властью не намеревались.

Без Сребреницы Республика Сербская существовать едва ли могла, и потому в 1992 году сербские ополченцы потребовали от мусульманских жителей, составлявших 73% населения, немедленно пройти с вещами на выход. Те отказались, и войска территориальной обороны под командованием Насера ​​Орича, позже влитые в состав боснийской армии, заняли круговую оборону в окруженном сербами анклаве. Началась долгая блокада, сопровождающаяся голодом гражданского населения, поскольку боснийские власти были категорически против эвакуации, которая де-факто выполнила бы требования сербов. Войска устраивали регулярные стычки и пытались занять как можно больше территории, совершая при этом регулярные обстрелы поселений и массовые военные преступления.

Трудно судить, кто был виноват в этом больше, но даже французский генерал Филипп Морийон, один из командующих силами ООН в Югославии и явно не избиратель Караджича, на суде потом отмечал массовые убийства сербов мусульманами и считал, что это было одним из основных мотивов для последовавшей резни .

Падение Сребреницы

Постепенно сербские войска брали верх и отнимали у боснийцев деревню за деревней, сжимая кольцо осады. Бывший боец сербских «Красных беретов» говорил после войны, в чем заключалась стратегия: «Нам нужно было, чтобы они сдались, но как заставить кого-то сдаться на такой войне? Морить их голодом. Поэтому очень быстро мы поняли, что на самом деле нам следует беспокоиться не об оружии, которое контрабандой ввозят в Сребреницу, а о еде. Они там действительно голодали, поэтому посылали людей воровать скот или собирать урожай, а наша работа заключалась в том, чтобы найти и убить их».

Весной 1993 года Совбез ООН принял резолюцию 819 с требованием создать в Сребренице зону безопасности, направил туда войска ООН в составе одного канадского батальона, чтобы разоружить обе стороны. C задачей он, разумеется, не справился, но на два года вокруг анклава установилось шаткое перемирие. При этом никакого гуманитарного коридора в город открыто не было, каждому конвою с припасами приходилось добираться с большим трудом. На общем положении с осажденными оказался и голландский миротворческий батальон, сменивший канадцев. Его солдаты не голодали, но из-за дефицита топлива перешли к пешим патрулям, а уехавших в отпуск сербы часто не пускали назад.

close Мусульманские беженцы из Сребреницы и голландские миротворцы ООН возле деревни Потокари недалеко от Сребреницы, 1995 год AP

В марте 1995 года глава Республики Сербской Караджич издал директиву номер 7:

«Завершить физическое отделение Сребреницы от Жепы как можно скорее, предотвратив даже общение между отдельными лицами в двух анклавах. Спланированными и продуманными боевыми операциями создать невыносимую ситуацию полной небезопасности без надежды на дальнейшее выживание для жителей Сребреницы».

6 июля началось полномасштабное наступление на город. Голландские наблюдательные посты не были оборудованы для обороны, и потому солдаты, безуспешно попытавшись напугать сербов стрельбой поверх голов, либо отступили в Сребреницу, либо пропустили их без боя. Боснийцы даже пытались создать для голландцев «заградотряд», возведя баррикаду на их пути и требуя защиты. Когда голландцы попытались объехать ее на бронетранспортере, один из местных жителей кинул в него гранату.

Боснийские же войска не могли оказать сопротивление, разложившись за годы осады. 11 июля поздно ночью остатки 28-й дивизии (около 7000 солдат) пошли на прорыв к Тузле, вместе с присоединившимися взрослыми мужчинами. Колонна на пути подвергалась непрерывным атакам и обстрелам, так что лишь ее треть смогла достигнуть контролируемой боснийцами территории. Остальные были убиты или попали в плен.

«Нам приказали стрелять»

Именно с 11 июля начинается как таковая резня в Сребренице. Убийства гражданских лиц из числа мусульман происходили до этого непрерывно, но не носили системного характера и в целом «уравновешивались» зеркальными действиями боснийцев. Но с падением анклава ситуация в корне изменилась.

close Братская могила погибших во время резни в Сребренице в деревне Снагово недалеко от Зворника, Босния и Герцеговина, 15 ноября 2006 года Matthias Schrader/picture-alliance/dpa/Global Look Press

На занятой территории сербы начали отлавливать мужчин призывного возраста, причем в эту категорию часто попадали люди от 14 до 70 лет. Из Сребреницы потянулись автобусы беженцев, и сербские войска останавливали каждый из них, задерживая мужчин, подозревая, что это бегущие переодетые бойцы. То же самое касалось всех, кто присоединился к идущей на прорыв 28-й дивизии. «Это закоренелые и жестокие преступники, которые не остановятся ни перед чем, чтобы не попасть в плен», — говорил сербский генерал Милан Гверо.

В глазах сербов это были не беженцы и даже не отступающая армия, а палачи и убийцы, которые теперь бегут от расплаты.

Зачистив территорию от вооруженных групп, сербы приступили к уничтожению пленников, — в основном это были хорошо организованные массовые расстрелы. Как правило, людей свозили в пустые школы и склады, связывали руки, после чего расстреливали из пулеметов. Некоторые получали лишь легкие ранения и, переждав казнь, пытались выбраться из помещения:

«После стрельбы я почувствовал странное тепло, исходившее от крови, покрывавшей бетонный пол, и я наступал на мертвецов, которые лежали вокруг. Но были мужчины (только мужчины), которые были еще живы, только ранены, и как только я наступал на них, я слышал крик, стон, потому что я старался двигаться как можно быстрее. Мне казалось, что люди уже покинули свои тела, чувствовал кости людей, которые были поражены очередями пуль или снарядов, я мог чувствовать, как ломаются их ребра. Затем я снова вставал и продолжал идти», — рассказал свидетель К, давший показания на трибунале.

Дражен Эрдемович, один из сербских солдат, затем дал признательные показания на трибунале по бывшей Югославии, объяснял, как это происходило в деревне Бранево: «Людям, стоявшим перед нами, приказали повернуться спиной... и мы стреляли в них. Нам приказали стрелять».

close Дражен Эрдемович во время трибунала по военным преступлениям Югославии в Гааге, 1996 год Jasper Juinen/AP

Анонимный свидетель Q, также давший показания на суде, в этом расстреле выжил.

«Когда они открыли огонь, я бросился на землю… один человек упал мне на голову. Думаю, он был убит на месте. Я чувствовал, как горячая кровь хлестала по мне… Я слышал, как другой человек кричал о помощи. Он умолял убить его. А они просто сказали: «Пусть он страдает. Мы убьем его позже», — сказал он.

Те, кто пережил расстрелы на полях, вспоминали, что когда казнь еще шла, рядом работала землеройная техника, готовя братские могилы. Эти могилы, хорошо заметные с воздуха, и привлекли внимание международной общественности, которая до этого момента Сребреницей не интересовалась, следя за осадой Сараево.

Бумажка не остановит танк

Это массовое убийство, жертвами которого стали около 8300 человек, стало причиной начала масштабной бомбардировочной кампании НАТО «Обдуманная сила». Меньше чем за месяц войскам боснийских сербов было нанесено тяжелое поражение, что вынудило президента Сербии Слободана Милошевича пойти на мир и заключить Дейтонские соглашения. В Боснии было создано конфедеративное государство, где Республика Сербская получила предельно широкую автономию, например, можно быть гражданином Республики, но не Боснии и Герцеговины. По сути, сербы победили в войне, поскольку выполнили программу-минимум и не попали под власть мусульманского большинства.

Резня в Сребренице, помимо человеческих жертв, нанесла катастрофический удар по ООН и системе международного права.

Совбез ООН объявил город зоной безопасности и направил войска для его защиты. Однако их мандат разрешал применение оружия только для целей самообороны, а численность контингента и, самое главное, его вооружение, были неадекватны для обороны от сербских войск.

Командир голландского батальона, майор Том Карреманс, после войны подвергся ожесточенной критике на родине за невыполнение возложенной задачи.

Особенно на Западе были возмущены откровенными братаниями миротворцев с сербами — сохранилась даже фотография, как после падения Сребреницы Карреманс поднимает тост вместе с Ратко Младичем, командующим армией Республики Сербской.

Неизвестно, за что они пили, но трибунал по бывшей Югославии впоследствии приговорил Младича к пожизненному заключению за геноцид.

close Карреманс (в центре) выпивает с Младичем (слева) и другими сербскими офицерами X (Twitter)

Но Карреманс написал целую книгу «Загадка реальности» (Een puzzel van de werkelijkheid), в которой категорически отвергает обвинения в трусости и бездействии. По его мнению, его подразделению была поставлена невыполнимая задача, а на действия наложены неадекватные, искусственные ограничения, вроде требования «стрелять только для самообороны». Его запросы о подкреплениях игнорировались, а начавшиеся было авиаудары по наступающим сербским колоннам прекратились после угроз расстрелять здания ООН.

Поэтому, оказавшись перед выбором — героически бессмысленно умереть неизвестно за что и вопреки приказам, либо выпить в приятной компании — майор выбрал второе.

close Две женщины скорбят в окружении гробов во время захоронения останков неопознанных жертв резни в Сребренице, Босния и Герцеговина, 11 июля 2010 года x99/ZUMApress.com/Global Look Press

Этот эпизод в очередной раз подтвердил, что резолюции ООН и прокламации, не подкрепленные танками, ракетами и самолетами, часто не имеют никакой реальной силы. Возникает вопрос: зачем вообще нужны такие миротворцы, которые не имеют права остановить даже те преступления, которые происходят у них на глазах?