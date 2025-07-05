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Тест: насколько вы трудоголик?

Ответьте на пять вопросов и узнайте, трудоголик вы или нет
Автор: Эксперт:
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM
В современном мире часто границы между трудом и отдыхом стираются, и многие из нас рискуют стать трудоголиками, не замечая этого. В этом случае работа займет центральное место в жизни, замещая все остальное: друзей, хобби, здоровье. «Газета.Ru» вместе с преподавателем МГППУ и клиническим психологом Европейского Медицинского Центра (EMC) Луизой Истоминой составила тест, чтобы вы смогли оценить свою степень трудоголизма.

Как рассказала «Газете.Ru» преподаватель МГППУ и клинический психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Луиза Истомина, несмотря на простую формулировку, человеку не всегда бывает просто ответить на эти вопросы.

«Кроме того, очень важно понимать, насколько работа отвечает системе ценностей человека и удовлетворяет его. Каждому из нас важно понимать свой объем трудового ресурса и стараться его не превышать. Конечно, бывает так, что человек какое-то время занимается сложным, но интересным проектом, и работает по ночам, например. Но такой режим не должен становиться постоянным, иначе организм и нервная система истощаются и даже любимое когда-то дело может стать ненавистным. Если из-за работы страдают сон, режим питания или из-за постоянного сидения за компьютером в жизни не хватает активности, функциональные системы со временем начнут давать сбой. В этих случаях важно отслеживать тревожные звоночки, обращать на них внимание и безотлагательно корректировать свой образ жизни самостоятельно или с помощью специалиста. Помните, что работа — это важная, но всего лишь часть нашей жизни. Завтра вы можете сменить компанию или позицию, а ваш организм останется с вами навсегда», — прокомментировала специалист.

По ее словам, работа для трудоголика может быть инструментом для борьбы с некомфортными эмоциями.

«Если человеку свойственны тревожные мысли в отношении себя и своих рабочих процессов, у него выраженная самокритика, он ощущает себя некомпетентным и ему хорошо знаком синдром самозванца, он может перерабатывать и использовать работу как способ регуляции эмоций. Иногда человек может думать, что его ценность как личности зависит от результатов работы. Часто только прицельный анализ, самостоятельная рефлексия или работа со специалистом могут помочь понять, что потеря профессиональный идентичности — страх потерять себя в принципе, все опоры и ощущение своей ценности. Получается, страх не сдать вовремя отчет и тревожность, связанная с этим, на самом деле отсылают к страху быть отвергнутым и ненужным. А подобные глубинные установки формируются в глубоком детстве. Поэтому в случае отождествления своей личности только с профессиональными достижениями стоит вместе со специалистом разобраться, что за этим стоит», — заключила специалист.

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