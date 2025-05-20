Создатель «Стрижей» и Ту-144: как конструктор Алексей Туполев оказался в тени великого отца

Жизнь советского авиаконструктора Алексея Туполева была отмечена проклятием. Сын гениального отца, Андрея Туполева, он с юных лет помогал ему во всем и хотел тоже стать конструктором. У него это получилось. Сначала он занимался советскими беспилотниками, потом сверхзвуковым Ту-144, а затем сын и вовсе возглавил отцовское КБ. «Газета.Ru» пообщалась с коллегами Туполева-младшего, посетила музей его бюро и выяснила, чем он прославился и какой у него был талант.

Из школы — в конструкторы

По меркам начала XX века Алексей Туполев считался относительно поздним ребенком. Он родился 20 мая 1925 года, когда его отец, Андрей Туполев, уже был выдающимся конструктором и целиком посвятил свою жизнь созданию отечественного авиапрома. Частью этого строительства стал и сам Алексей, поскольку в семье никогда не ставилось под сомнение, что сын должен унаследовать профессию отца.

Работать над настоящим самолетом ему впервые пришлось, едва закончив среднюю школу. В 1941 году началась война, Андрея Туполева, репрессированного в 1937-м, досрочно выпустили из тюрьмы и направили в эвакуацию в Омск, где в срочном порядке налаживалось производство военного времени. Поэтому отец взял на работу 16-летнего Алексея на должность конструктора, чего, наверное, в мирное время не могло бы быть никогда.

close Андрей Туполев в аэропорту «Шереметьево» во время презентации сверхзвукового самолета Ту-144, 1968 год РИА Новости

Интересно, что первая самостоятельная работа юного конструктора шла вразрез с отцовскими заветами. Туполев-старший потратил много лет, доказывая советской власти и инженерам, что за металлическими самолетами будущее. Его оппоненты настаивали, что он не прав: леса в России много, алюминия мало и работать с ним гораздо тяжелее, чем с деревом. Глобально Андрей оказался абсолютно прав, но аврал военного времени вынуждал экономить алюминий. Поэтому в изначально металлический бомбардировщик Ту-2 было сделано множество деревянных включений, в том числе хвостовая часть, разработку которой и поручили Туполеву-младшему.

close Макет Ту-2 в музее Туполева «Газета.Ru»

Закончив с проектом, в 1943 году Алексей вернулся в Москву и поступил в МАИ, понимая, что ни родственные связи, ни опыт работы в мастерской не заменят системного образования. Из начального этапа жизни он вынес умение работать руками по дереву, что сильно упрощает конструктору жизнь при изготовлении деревянных макетов.

Стрижи и Рейсы

На фоне современного бума беспилотников легко забыть, что на самом деле этот тип летательных аппаратов разработали в середине XX века, как только появились автоматические схемы управления. Первые беспилотники, создание которых было поручено конструкторскому бюро (КБ) Туполева, были непохожи на большинство современных. Согласно заданию, это должны были быть аппараты размером с истребитель, стартовать с наземного комплекса на ракетных ускорителях и направляться в сверхзвуковой полет над территорией противника с целью фотосъемки. Поскольку направление было новым, то и решено было поручить эту задачу молодому поколению, Алексею Туполеву и его ровесникам.

Первым беспилотником Туполева-младшего стал Ту-123 — похожий на ракету 27-метровый аппарат. Он так и не увидел серьезного применения, поскольку к моменту принятия на вооружение в середине 1960-х сверхзвуковая скорость уже не была надежной защитой. Роль перешла к еще более быстрому МиГ-25Р: пилотируемому, но, в отличие от Ту-123, способному садиться.

Зато настоящим открытием Алексея Туполева стала серия более легких беспилотников Ту-141 «Стриж», Ту-143 «Рейс» и Ту-300 «Коршун». Он придумал для них уникальную компоновку: треугольное низкорасположенное крыло, аэродинамическая схема бесхвостка или утка (отсутствие заднего оперения), единственный двигатель расположен в задней части прямо над крылом. Малая масса (5 тонн для Ту-141 и 1,2 тонны для Ту-143) позволяла спасать аппарат при посадке с помощью парашютов.

Благодаря надежности, низкой стоимости и простоте эксплуатации туполевские беспилотники стали важной частью Советской армии. Если МиГ-25Р был редким и ценным стратегическим разведчиком, то дроны переняли роль легких фронтовых самолетов эпохи Второй мировой, вроде По-2. Беспилотники стояли на вооружении очень долго и, по сути, были выведены из эксплуатации лишь в последние годы, а некоторые Ту-141 и Ту-143 были переоборудованы ВС Украины для современного использования. Один из них даже разбился в Загребе в марте 2022 года, полетев не туда.

close Ту-141 «Стриж» внутри пусковой установки, макет в музее Туполева «Газета.Ru»

Яркий пример удобства этой серии дронов — запуск с автомобильного шасси. «Узкая» компоновка беспилотника позволяла ему помещаться внутри пускового контейнера, который надежно защищал аппарат при транспортировке и сильно упрощал обращение с ним в полевых условиях.

Вероятно, самым важным проектом в жизни Туполева-младшего был Ту-144, советский ответ «Конкорду». Когда проектирование только начиналось, Андрей был еще жив, но чувствовал себя плохо. Поэтому главным конструктором был назначен Алексей, который руководил проектом от начала и до конца, сам выстругивая его миниатюрную модель из дерева. Несмотря на очевидное сходство советского и западного самолетов, ни один не является копией другого, а специалист сразу заметит существенные отличия в компоновке: например, другое расположение шасси или более длинные воздухозаборники Ту-144, благодаря чему его двигатели не дымили.

Главным образом советская промышленность отставала от западной в производстве двигателей, над чем Алексей Туполев был не властен. Зато он постарался по максимуму оптимизировать аэродинамику самолета, чтобы скомпенсировать это отставание, увеличить дальность полета, уменьшить затраты топлива и сделать аппарат пригодным для массовой эксплуатации.

Сын великого отца

В конце 1972 года Андрея Туполева не стало, и руководство СССР назначило его сына главой КБ — «в «Туполеве» должен быть Туполев». Тогда Алексея в полной мере накрыла отцовская тень.

«Много ходило разных сплетен, что Алексей Андреевич все в жизни получил по блату благодаря отцу. Я много лет работал под его началом и, хоть личные отношения у нас были немного натянутые, могу со всей ответственностью заявить: нет, это неправда. Я всю жизнь поражался — вроде закончили мы с ним одну кафедру, но во многих вопросах он разбирался куда лучше и глубже меня. Никаких вопросов к нему с точки зрения образования и квалификации не было никогда, он был прекрасным инженером», — рассказал «Газете.Ru» Валерий Солозобов, ветеран КБ Туполева, а ныне — советник управляющего директора АО «Туполев».

close Генеральный конструктор Андрей Туполев и его сын главный конструктор Алексей Туполев, 1969 год РИА Новости

От этой проблемы страдали многие дети великих родителей. Андрей Туполев, которого старые сотрудники КБ именуют «дедом», внес, пожалуй, самый большой индивидуальный вклад в развитие советского самолетостроения. Его ученики, включая самого Алексея Сухого, осели во множестве КБ, а сам Андрей занимался не только проектированием, но и, например, развитием алюминиевой отрасли. Туполев-старший отличался крепким телосложением и еще более крепким характером, помноженным на непререкаемый авторитет. Вдобавок, он пришел в авиацию, когда эта отрасль только создавалась, и был одним из первых.

Поэтому неизвестно, что нужно было бы сделать сыну для получения полноценного признания. Разве что разработать ракету для полета на Марс — но этим в СССР занимались совсем другие люди.