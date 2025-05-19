«Стопроцентный коммунизм»: ради чего Пол Пот забивал свой народ мотыгами

Многие коммунистические режимы прославились жестокостью к своему народу. Иногда население под их властью жило неплохо, как в Югославии и Венгрии, иногда не очень, как в маоистком Китае. Но лишь красные кхмеры смогли воплотить все самые страшные фантазии антикоммунистов о коммунизме. Их правление в Камбодже запомнилось как непрерывная бессмысленная резня, которая отбросила страну в каменный век. Тем более неожиданно, что руководил этим не дикарь, а продвинутый человек с европейским образованием — Пол Пот.

Кхмерский мажор

В многочисленных интервью западным изданиям Пол Пот рассказывал, что вырос в бедной крестьянской семье и потому встал на путь революции. На самом деле, Салот Сар, как звали его по-настоящему, никогда ни в чем не нуждался. Он родился 19 мая 1925 года в семье преуспевающего фермера, который владел девятью гектарами пахотной земли, множеством голов скота и был вынужден регулярно нанимать батраков для сева и уборки урожая. Меак — двоюродная сестра Сара — и вовсе была наложницей короля Сисовата Монивонга, после чего работала учителем балета. Иными словами, происхождение будущего лидера красных кхмеров было крайне далеким от пролетарского.

close Пол Пот во время интервью, Камбоджа, 1980 год Bettmann/Bettmann Archive/Getty Images

Именно Меак оплатила Полу Поту обучение во французской колониальной католической школе, где получали образование дети французских чиновников и выходцы из Вьетнама. Юноша даже регулярно приходил к сестре во дворец и один из первых в жизни сексуальных контактов у него произошел с королевскими наложницами, как пишет биограф Филип Шорт. Меняя одну элитную школу за другой, научившись по ходу игре на скрипке и поучаствовав в избирательной кампании местной Демократической партии, в 1949 году Пол Пот оказался в парижской Высшей радиотехнической школе (ныне EFREI).

Как и многие дети богатых родителей, он влился в ряды левой молодежи, вступив в «подпольный» марксистский кружок. Подпольность была исключительно ролевой игрой, поскольку никто во Франции коммунистов не преследовал, но давала почувствовать себя настоящими борцами за рабочий класс.

Сар часто говорил, что не очень понимал работы Маркса. Куда больше нравились статьи Сталина и, в особенности, Мао Цзэдуна. Камбоджа совершенно не похожа на Россию, а Китай к ней куда ближе и культурно, и с точки зрения истории. Так, Мао написал работу «О новой демократии», посвященной тому, как марксисты должны проводить революции в колониальных, полуфеодальных обществах.

Когда в Камбодже начался политический кризис и король Сианук, распустив правительство, сам стал премьер-министром, марксистский кружок решил кого-то послать в страну для революционной работы на месте. Добровольцем вызвался Сар, бросив учебу и уехав на родину без диплома в 1953 году.

За короля, за колхозы

Следующие 20 лет жизни Сара, взявшего себе псевдоним Пол Пот (точное значение имени неизвестно, его общепринятое значение «политический потенциал») прошли в революционной борьбе. Вместе с соратниками он успел разочароваться в хрущевском СССР, который предлагал мирный переход к социализму. Камбодже, по его мысли, нужна была своя, кхмерская интерпретация марксизма (кхмеры — это крупнейшая этническая группа Камбоджи). Полпотовцы предлагали отказаться от традиционного для западных левых фокуса на городском пролетариате, которого в сельской Камбодже было немного, и тот был отравлен «вражеской агентурой». Вместо этого в качестве социальной опоры необходимо было использовать крестьян.

close Граждане Камбоджи и солдаты, верные правительству свергнутого премьер-министра Пол Пота, отдыхают в банановой роще в деревне Куд Пай, Таиланд, 27 апреля 1979 года AP

В 1966 году Пол Пот и соратники основали Коммунистическую партию Кампучии (так название страны звучит на кхмерском языке) и подняли восстание против короля Сианука, получившего к тому времени независимость от французов. Именно он дал повстанцам имя «красные кхмеры», которое те никогда не принимали официально. Опираясь на поддержку Китая и коммунистического Северного Вьетнама, повстанцы боролись против короля, пока в 1970-м году не произошел неожиданный поворот: Сианука свергли ультраправые проамериканские националисты во главе с Лоном Нолом, и король, посовещавшись с китайцами, заключил союз с красными кхмерами. Это переломило ситуацию, поскольку, на самом деле, камбоджийские крестьяне даже примерно не представляли, что такое коммунизм, а часто были вообще не грамотными. Зато многие из них были готовы сражаться за короля. Полпотовцы стали контролировать значительные районы страны и установили на них свои порядки.

На тот момент они в целом совпадали с классическим представлением о социализме или коммунизме. Красные кхмеры заставили зажиточных крестьян перераспределить свои наделы, так что теперь землей все владели примерно поровну. Всем предписывалось одеваться как бедным крестьянам, частные автомобили были реквизированы в пользу революции. КПК на подконтрольных территориях также запретила азартные игры, алкоголь, и осуждала внебрачные связи — это была первая странность, не характерная для обычных левых движений.

С 1973 года началась политика коллективизации, главной целью которой было поставить под контроль поставки продовольствия. Многие крестьяне, не желая вступать в колхоз, бежали или забивали скот, другие подчинялись. Словом, на этом этапе полпотовцы не сильно отличались от других красных революционных движений. Постепенно, несмотря на прямое американское вовлечение в войну на стороне правительства, ситуация складывалась в пользу повстанцев.

Мао просит одуматься

В полную силу Пол Пот развернулся лишь с победой в гражданской войне и захватом столицы — Пномпеня — в 1975 году. К жителям столицы они относились с большим недоверием: во-первых, в ней скопилось множество нелояльных беженцев, во-вторых программа красных кхмеров подразумевала уничтожение городов и возвращение к сельскому образу жизни. Поэтому сразу после победы они объявили, что скоро на Пномпень налетят американские бомбардировщики и приказали жителям эвакуироваться. 2,5 миллиона человек, включая десятки тысяч пациентов больниц, потянулись из города без всякой подготовки. Все дороги из него были перекрыты КПП повстанцев, где жителей обыскивали и грабили. Уничтожение столицы в глазах Пол Пота позволило покончить с капитализмом, избавиться от разведсети ЦРУ и заставить горожан заниматься сельским хозяйством.

close Во время захвата Пномпеня «красными кхмерами», 1975 год Roland Neveu/LightRocket/ Getty Images

Засевшие в разоренном городе красные кхмеры переименовали страну в Демократическую Кампучию и провозгласили новую государственную политику, согласно которой сельское хозяйство является ключом как к построению нации, так и к национальной обороне, а любое иностранное вмешательство в страну исключается. При этом ставилась цель добиться 80% механизации агропроизводства в течение нескольких лет и создать современную промышленную базу. Объявили сплошную коллективизацию, которая должна была «создать стопроцентно коммунистическое общество без траты времени на переходные шаги».

У этой политики явно не сходились концы с концами. Механизированному сельскому хозяйству не требуется аграрное большинство, поскольку миллионам крестьян, вооруженных тракторами и комбайнами, не хватит земли для эффективной обработки. Более того, для механизации и индустриализации требовалось большое количество образованного городского населения, а не неграмотные крестьяне. Но на фоне того, что было дальше, такие мелочи потерялись.

Колхозы объединялись в крупные кооперативы из 500-1000 семей. Питаться предписали на общественных кухнях, а охота и собирательство запретили как индивидуалистическое поведение. Детей старше семи лет изымали из семей и отдавали на воспитание отрядам красных кхмеров, чтобы воспитать революционеров. Самых здоровых и сильных рабочих отправили на абсурдные ирригационные проекты, замысленные новой властью. Поскольку инженеры и агрономы считались врагами народа, каналы не несли сельскому хозяйству пользы, даже если их постройку завершили бы.

Зато от нехватки рабочих страдали колхозы, которые не могли больше выполнять нормы по поставкам продовольствия.

Мао Цзэдун, будто чувствуя неладное, пытался предостеречь Пол Пота от некритического копирования пути к социализму, выбранного Китаем или любой другой страной. Также китайские лидер заклинал камбоджийского коллегу покончить с экстремизмом и радикальными мерами, введенными ранее. Когда Мао — инициатор Культурной революции и создатель хунвейбинов — пытался отговорить кого-то от экстремизма, это уже выглядело странно и настораживающе. Но нельзя сказать, что лидер красных кхмеров полностью проигнорировал слова китайского вождя. Его социализм был и правда не похож ни на СССР, ни на Китай, ни на Вьетнам, ни даже на саддамовский Ирак.

Нулевой год

Красные кхмеры объявили политику Нулевого года. Нулевым был объявлен 1975 год, от которого теперь отсчитывалось время. Политика нулевого года подразумевала полное уничтожение прошлого, чтобы расчистить место под революционные идеалы. Забавно, что полпотовцы придерживались доктрины радикального национализма, и отвергали даже традиционный буддизм за то, что он пришел из Индии, но сама их политика была прямой пародией на Французскую революцию, с которой они скопировали календарь и многие другие символические вещи.

Население страны было разделено на основной народ, состоящий преимущественно из бедных крестьян, и новый народ, куда входили городские жители, рабочие и те, кто жил на подконтрольных режиму территориях. Новый народ требовалось перевоспитать в деревнях, но помимо него существовала группа «неисправимых», подлежавшая физическому истреблению. Туда входила интеллигенция, духовенство, солдаты армии прошлого режима, замеченные в связях с иностранцами и, разумеется, те, кто хоть как-то проявлял недовольство новой властью. Неожиданно для всех революционеры-марксисты решили искоренить и рабочий класс как декадентский пережиток прошлого. Впрочем, в 1977 году соратник Пол Пота Иенг Сари сам выписался из красного движения: «Мы не коммунисты, мы революционеры, которые не входят в традиционные коммунистические группировки Индокитая».

close Солдаты «красных кхмеров» из фракции генерал-майора Сок Пхеапа на танках в Пном Малае, Камбоджа, 1996 год Charles Dharapak/AP

Помимо классических для многих хоть левых, хоть правых режимов чисток идейных и классовых врагов, красные кхмеры прославились массовыми убийствами случайных людей. Революционные отряды, состоящие из молодежи, записывали в нежелательные элементы любого, кто им не нравился. Их убивали с глумливой фразой «от сохранения вас нет никакой пользы, а с вашей смертью мы ничего не потеряем». Жертв хоронили тут же на полях, чтобы они служили удобрением.

Власть красных кхмеров непрерывно сотрясали голодные бунты и восстания, которые безжалостно подавлялись отрядами революционеров. Но причиной краха Пол Пота стало не это, а национализм и самоуверенность: он развязал войну со вчерашними вьетнамскими союзниками, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела. В 1978 году Вьетнаму надоели пограничные стычки, и он начал полномасштабное вторжение. Его армия, которая до того десять лет тренировалась воевать на американцах, без всякого труда продвинулась вглубь страны и свергла режим красных кхмеров. Пол Пот вновь ушел в подполье, где просуществовал до 1990-х годов, скончавшись в 1998 году вскоре вскоре после своего ареста.

«За период между 1975 и 1978 годами число погибших составило 2 746 105 человек~, среди которых 1 927 061 крестьянин, 25 168 монахов, 48 359 представителей национальных меньшинств, 305 417 рабочих, служащих и представителей других профессий, около 100 писателей и журналистов, некоторое количество иностранных граждан, а также старики и дети. 568 663 человека пропали без вести и либо погибли в джунглях, либо погребены в массовых захоронениях, подобных тем, которые были обнаружены в районе аэропорта Кампонгчнанг, около Сиемреапа и вдоль склонов хребта Дангрек. Эти 3 374 768 человек были убиты ударами мотыг, дубин, сожжены, закопаны живьем, разрезаны на части, зарезаны с помощью острых листьев сахарной пальмы, отравлены, убиты ударами тока, они подвергались пыткам с вырыванием ногтей, были раздавлены гусеницами тракторов, брошены на съедение крокодилам, у них вырезали печень, которая служила пищей палачам, маленьких детей четвертовали живыми, подбрасывали в воздух и насаживали на штыки, били о стволы деревьев, женщин насиловали и сажали на колы», — такие оценки были сделаны в ходе суда над «кликой Пол Пота — Иенг Сари — Кхиеу Сампхана», проведенного после ее свержения.

close На одном из многочисленных мест массовых убийств «красными кхмерами» на окраине Пномпеня, Камбоджа, 1997 год Richard Vogel/AP

Вот так и вышло, что самым абсурдно-жестоким коммунистическим диктатором в истории оказался не какой-то дикарь, а выходец из богатой семьи, воспитанный в среде левого европейского студенчества.