Двух зайцев одной гранатой. Кто попытался взорвать Буша и Саакашвили в 2005-м

В американского президента Джорджа Буша-младшего за его восьмилетнюю службу успели кинуть не только ботинком, но и боевой гранатой. Произошло это во время визита в Грузию на митинге в Тбилиси, куда Буш прибыл поприветствовать победителей Революции роз. Граната тогда не взорвалась лишь из-за неправильного броска. О том, кто и зачем попытался убить одновременно Буша и Саакашвили, — в материале «Газеты.Ru».

Друг грузинского народа

Весной 2005 года Грузия отмечала первую годовщину победы Революции роз. Пришедший к власти Михаил Саакашвили дал народу два главных обещания: покончить с сепаратизмом в регионах и превратить страну из нищей коррумпированной постсоветской республики в западную демократию. Этому сопутствовала смена внешнеполитических ориентиров: новый президент решил отказаться от установленного в 1990-х годах патронажа Москвы, чтобы ориентироваться на США.

10 мая в качестве встречного шага американский президент Джордж Буш-младший прибыл с официальным визитом в Тбилиси. Интересно, что прилетел он туда прямо с парада Победы в Москве, где вместе с российскими войсками перед трибунами промаршировали солдаты Корпуса морской пехоты США. Саакашвили же приглашение на этот парад отклонил, заявив, что «в Москве праздновать нечего», и потому с американским коллегой они встретились лишь в грузинской столице.

close Президент США (2001—2009) Джордж Буш-младший и президент Грузии (2004—2013) Михаил Саакашвили приветствуют десятки тысяч людей на площади Свободы в центре Тбилиси, Грузия, 10 мая 2005 года Brooks Kraft/Corbis via Getty Images

Прилетев, Буш заверил Саакашвили, что в Америке у того есть надежный друг, и поспешил на тбилисскую площадь Свободы выступить с торжественной речью. Там его ждала многотысячная толпа — страна, которая многими считалась глубоко провинциальной, где не привыкли видеть звезд и мировых лидеров, впервые встречала человека, который неформально играл роль председателя земного шара.

Гость не скупился на слова: «Вы собрались здесь [год назад], вооруженные только розами и силой своих убеждений, и провозгласили свою свободу. И благодаря вашим действиям Грузия сегодня суверенна, независима, и является маяком свободы для этого региона и мира. <...> Теперь [благодаря вашему примеру] на Кавказе, в Средней Азии и на Ближнем Востоке в целом, мы видим то же самое желание свободы, горящее в сердцах молодых людей. Они требуют свободы — и они ее получат».

Свобода свободой, но на всякий случай Буш выступал, стоя за толстенным бронестеклом, рассчитанным на пулеметный огонь. Как оказалось позже, поставили его не зря.

Недолет

В начале речи Буша что-то упало среди первых рядов у трибуны. Люди не обратили на предмет большого внимания, но к месту его падения немедленно побежал сотрудник грузинской службы безопасности. Он пробрался сквозь толпу, а вышел обратно очень быстрым шагом и держа что-то в руках, унося предмет как можно дальше. Выступление перерывать не стали.

Как позже оказалось, в 20 метрах от президента США упала противопехотная граната РГД-5.

Поначалу грузинские спецслужбы заявили, что граната была «неактивна» (видимо, имея ввиду макет) и потому никому не могла причинить вреда, но вскоре от этой версии отказались. Нехитрый анализ показал, что граната была боевой, а не сработала она лишь из-за неумения бросавшего обращаться с оружием.

РГД-5 по устройству похожа на многие другие противопехотные гранаты. Перед броском из нее необходимо выдернуть чеку, удерживая при этом спусковой рычаг пальцами. Однако хороший инструктор должен предупредить, что рычаг ни в коем случае нельзя медленно отпускать. Он заходит внутрь запала гранаты, будучи соединенным с подпружиненным ударником, и пока рычаг прижат к корпусу гранаты, то не дает пружине распрямиться. Как только при броске боец убирает с рычага пальцы, пружина отбрасывает его от гранаты и направляет ударник к капсюлю. Взрыв капсюля-воспламенителя поджигает замедлитель, а когда через три-четыре секунды он догорает до конца, граната взрывается.

close Гранада РГД-5 и схема ее устройства warbook.club

Однако бросавший, не желая привлекать к себе излишне внимание в толпе, замотал гранату красным платком. Он не знал, что рычаг отлетает под давлением пружины, и что намотанная ткань мешает ей распрямиться. Благодаря этому ударник упал на капсюль слишком медленно, и взрыва не произошло. Помимо этого, из-за недолета гранаты пострадали бы только зрители в толпе, и даже если бы бомбисту удалось перекинуть защитное стекло, для гарантированного ранения жертва должна находиться в радиусе пары метров.

Словом, покушение явно планировал дилетант, не прошедший даже армейский курс метания гранат.

Тем не менее на его поиски бросили совместные силы грузинских спецслужб и американской ФБР. Расследователи собрали все фотографии митинга, сделанные журналистами в тот день и просмотрели все видеотрансляции. Опрос свидетелей показал, что в толпе видели подозрительного мужчину с красным платком, которого удалось идентифицировать на одной из фотографий. Для опознания человека была открыта горячая линия, и вскоре грузинские власти назвали его имя: Владимир Арутюнян.

Одиночка с манией величия

Арутюнян родился в позднебрежневские годы в крайне бедной тбилисской семье этнических армян. Отца он потерял в раннем детстве и всю жизнь рос с мамой, торгующей на местном рынке. Окончив девять классов к началу 1990-х годов, он так и не смог найти работу и продолжил существовать за счет матери. На рынке у нее был не ломбард и не магазин электроники, а ларек с бумажными салфетками, потому жили они в нищете в самом плохом пригороде Тбилиси.

20 июля, действуя по наводке информаторов, сотрудники МВД Грузии пришли к ним домой с обыском. Там их ждала необычная картина: во дворе нищего дома стоял еще более нищий сарай, обставленный по периметру системами сигнализации, — чтобы никто не прошел в «штаб» незамеченным. В подвале дома нашлись 20 литров серной кислоты, множество ртутных градусников, микроскоп и химикаты, в теории пригодные для взрывов и терактов.

close Владимир Арутюнян в толпе Public Domain/FBI

Сам Арутюнян, едва завидев силовиков у дома, открыл по ним огонь из автомата. Ему удалось убить капитана департамента контрразведки МВД Грузии Зураба Квливидзе и ранить другого полицейского, после чего подозреваемый бросился бежать в лес. Погоня растянулась на несколько часов, в ходе которой раненого в ногу бомбиста удалось задержать.

После ареста Арутюнян не пытался отрицать обвинения и заявил, что надеялся одиним броском гранаты убить сразу двух президентов, поскольку

«ненавидел новое правительство, являющееся марионеткой Соединенных Штатов».

Арутюнян ранее состоял в пророссийской партии «Союз демократического возрождения Грузии», которую возглавлял свергнутый Абашидзе, но грузинские спецслужбы всерьез никогда не рассматривали «российский след». Слишком уже жалкой была попытка покушения, недостойной разведслужбы даже Буркина-Фасо или Гамбии.

На суде Арутюнян отказался от ранее данных показаний и пытался отрицать вину. Судя по всему, он не пытался представить исчерпывающее объяснение своей невиновности, вместо этого указывая на отдельные несостыковки следствия и жалуясь на условия содержания. Так, подсудимый пытался оспорить заключение врачей, согласно которому во время задержания он получил два пулевых ранения, — якобы их было гораздо больше.

В знак несогласия он зашил себе рот и в таком виде явился на заседание. По существу предъявленных обвинений Арутюнян отвечал, что гранату не кидал, и доказательством тому служит отсутствие на ней отпечатков пальцев. Суд это не убедило, поскольку отсутствие отпечатков согласуется с тем, что граната была завернута в платок, зато на самом платке американские специалисты обнаружили следы ДНК подсудимого.

11 января 2006 года Арутюняна приговорили к пожизненному заключению за целый набор преступлений: теракт, покушение на жизнь политического лица Грузии, покушение на жизнь лица с дипломатическим статусом, незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки, преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами. Досрочному освобождению он не подлежит, но даже если выйдет по президентскому помилованию, то США немедленно потребуют его выдачи для продолжения наказания.

В тюрьме бомбисту не нравилось. Он требовал разрешить ему больше свиданий с матерью или хотя бы позволить почаще звонить ей, жаловался на то, что не доставляют литературу по йоге.

В 2010 году Арутюнян вышел из григорианской веры и принял ислам, отпустил бороду, начав изучать арабский язык для чтения Корана. Мотивы такого решения не ясны, возможно, оно связано с эксцентричной натурой заключенного.

Интересно, что еще до приговора, в ходе судмедэкспертизы, выяснилось, что обвиняемый Арутюнян страдает бредом величия, явно переоценивая свое место в мире и в истории.

Парадокс в том, что если бы он сумел воспользоваться гранатой или избрал более подходящий метод атаки, его бред перестал бы быть бредом. Он бы явно изменил ход истории Грузии, США, а с ними, вероятно, и всего мира.