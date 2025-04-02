Измена сына Алексея. С какого дела начался созданный Петром I «царский КГБ»

Царь Петр I прославился не только как полководец и знаменитый реформатор. У его побед и успехов была оборотная сторона — огромная масса недовольных, замышлявших против царя недоброе. Для борьбы с ними он учредил Тайную канцелярию — орган, выполнявший функции политической полиции. О том, что и как расследовала Тайная канцелярия — в материале «Газеты.Ru».

За власть пришлось побороться

Путь царя Петра I к престолу был, пожалуй, самым тернистым из всех дореволюционных российских правителей. Будучи младшим сыном царя Алексея Михайловича, изначально он вообще не должен был получить власть, и стал претендентом на нее в ходе дворянских интриг, из-за тяжелой болезни старшего брата Ивана. Из-за поднятого стрелецким войском бунта Петру навязали в регенты старшую сестру Софию, которая имела свои планы по управлению страной, поэтому отправила брата в неформальную ссылку. Вернуть трон ему удалось только в ходе военного переворота, поднятого им при приближении совершеннолетия.

Эти события до глубины души потрясли молодого Петра и преподали ему урок о реалиях России той эпохи: чтобы сохранить власть, необходимо непрерывно разоблачать заговоры и пресекать бунты.

Поводов для них было предостаточно, — Петр пытался преобразовать архаичное царство в современную европейскую державу, для чего, во-первых, ломал через колено все устоявшиеся традиции и порядки, во-вторых, всех заставлял работать на государство и реквизировал все доступные ресурсы. В таких условиях борьба с мятежами должна была стать чьей-то ежедневной работой.

«Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни»

Петровская спецслужба выросла из его личной гвардии, Преображенского и Семеновского полков, приведших царя к власти. Долгое время она именовалась Преображенский приказ, и поначалу действительно занималась управлением гвардейскими полками. Но постепенно полномочия росли, — сначала ей поручили охрану общественного порядка в столице и расследование особо важных государственных преступлений, а с 1702 года она должна была допрашивать всех, кто «знал слово и дело государево» (то есть, готов был дать показания о бунте или заговоре).

Любого, кто произнесет эти слова, надлежало немедленно доставить в приказ вместе с тем, на кого он дает показания. Правило было строгим, чем регулярно пользовались обычные уголовные преступники, желающие отсрочить казнь или каторгу. Из-за очень маленького штата (около 10 экспедиторов), они были постоянно перегружены работой. Поэтому с 1713 года сферу деятельности ограничили, — теперь ведомству можно было передать обвиняемого, только «ежели кто за кем знает умышление злое на Его государево здоровье и честь» или готов сообщить о бунте и измене.

close Картина «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Николай Николаевич Ге

Поворотным моментом в жизни Петра стало бегство сына Алексея за границу в 1716 году и его попытка занять трон, вступив в сговор с иностранными державами. В 1718 году царевича удалось вернуть и началось масштабное расследование, порученное Тайной канцелярии — так со 2 апреля 1718 года назывался реорганизованный Преображенский приказ.

Вину Алексея удалось доказать на основе показаний крепостной крестьянки Ефросиньи, взятой им в любовницы с 15 лет, — такого рода уязвимости будут использовать спецслужбы всех народов на протяжении последующих столетий.

В итоге Алексея и десятки его приближенных приговорили к смерти, а деятельность Тайной канцелярии с той поры приобрела особый размах, — она стала вести все политические дела в стране. Штаб-квартира расположилась в Петропавловской крепости, а главой стал граф Петр Толстой, расследовавший дело об измене царевича. На самом деле, фактическим главой ведомства был сам Петр, — он регулярно присутствовал на допросах и читал их «экстракты» — краткие протоколы.

С чем и как канцелярия боролась?

Главным методом ведения следствия было выслушивание доносов и их анализ. Если работникам канцелярии казалось, что допрашиваемый врет, к нему применялись пытки. Нет свидетельств того, что пытки массово и систематически применялись к случайным невиновным людям с целью самооговора, как это было в XX веке в эпоху Большого террора.

Зато любой, кто критически высказывался о царе или выражал недовольство его политикой, мог оказаться в камере для допросов.

Типичным наказанием для тех, чья вина была доказана, было избиение кнутом до полусмерти и отправка на каторгу. Приговоры ревизовал сам царь и мог их изменить, например, потребовать в отдельных случаях не каторги, а казни.

Важным направлением деятельности подчиненных Толстого был надзор за церковью, которую царь откровенно не любил и которая могла стать оплотом фронды. Так, однажды архимандрит Тихвинский начал в тайне от всех служить в Петербурге молебны перед чудотворной иконой. О чем именно молился архимандрит никто не знал, — может, за здравие царя, а может, чтобы Господь поскорее прибрал того к рукам. Тем не менее, Петру это казалось подозрительным, и однажды он лично пришел с Тайной канцелярией, чтобы отобрать икону и отправить священника под арест.

close Картина «Вид Петербурга от Петропавловской крепости» Федора Алексеев

Больше всего дел однако канцелярия рассматривала не о заговорах по убийству царя и не о хуле на него. Проблемы в России порождало крепостное право, доведенное Петром до апогея и бывшее причиной частых крестьянских бунтов. В итоге 70% дел ведомства были посвящены антикрепостническим выступлениям.

После смерти Петра в 1725 году канцелярию постоянно переименовывали и реформировали, расширяя круг ее полномочий. Она начала заниматься контрразведкой (при всей условности этого понятия в XVIII веке), стала содержать большой штат шпионов и соглядатаев, которые доносили в Петропавловскую крепость содержание всех важных разговоров.

Формально ведомство упразднил Петр III в 1762 году. При всей спорности его внешней политики, внутри страны он провел ряд важных реформ, например, запретил помещикам убивать крепостных без причины, и уничтожение тайной полиции находилось в той же гуманистической парадигме. Преемником ведомства стала созданная в том же году, уже при Екатерине II, Тайная экспедиция, которая выполняла примерно те же функции.

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