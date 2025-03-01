«Убийца городов». Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Землей или Луной?

Астроном Леонид Еленин рассказал, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать на Земле метеоритный дождь, а мощность его взрыва, по предварительным данным, составит 8 мегатонн. Это в 20 раз больше, чем у челябинского метеорита. 2024 YR4 открыли в декабре 2024 года. В январе 2025-го астероид возглавил список потенциально опасных для нашей планеты небесных тел. Какова вероятность, что он столкнется с Землей, — в материале «Газеты.Ru».

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать взрыв мощностью в 8 мегатонн, из-за которого на Земле выпадет дождь из обломков. Об этом в интервью ТАСС заявил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

«Сейчас рассматривается вероятность столкновения с Луной в районе 1%, но она тоже снижается. Столкновение с ней может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно в 8 мегатонн. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — отметил ученый.

По его словам, мощность взрыва такого астероида может быть в 20 раз больше, чем у челябинского метеорита. Если 2024 YR4 столкнется с Землей, это событие станет «региональной катастрофой». При этом Еленин уточнил, что Россия в это случае «абсолютно точно в безопасности».

«На данный момент, это, скорее всего, зона Атлантики, экваториальная Африка и юг Азии. Выглядит это безопасно, потому что даже если фрагмент небольшого тела, долетевший до Земли, упадет в океан, то никакого мощного цунами он, конечно, не поднимет», — рассказал астроном.

Столкнется ли 2024 YR4 с Землей?

Околоземной астероид 2024 YR4 был открыт в конце декабря 2024 года системой ATLAS, расположенной в обсерватории Эль-Соу в Чили. По предварительным расчетам, его диаметр составляет от 40 до 90 м. Ученые считают, что он может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года.

В конце января газета The Guardian писала, что 2024 YR4 возглавил список потенциально опасных для нашей планеты небесных тел. Несмотря на то что вероятность его столкновения с Землей тогда составляла всего 1,3%, это все равно была самая большая вероятность столкновения с нашей планетой для всех астероидов, за которыми на данный момент наблюдают ученые.

2024 YR4 присвоили 3 из 10 баллов по Туринской шкале — это означает, что астероид требует усиленного наблюдения. За всю историю астрономии такую оценку получал только астероид Апофис.

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В середине февраля NASA обновило свой прогноз, согласно которому вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей увеличилась до 2,6%. Позже она и вовсе достигла 3,1%. Однако уже 24 февраля после очередного обновления прогноза NASA снизило этот показатель до 0,004%. В отчете говорилось, что так называемый «убийца городов», как астероид уже успели окрестить СМИ, «больше не представляет значительной угрозы».

Европейское космическое агентство 25 февраля также снизило риск вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей до 0,001%. Ученые при этом не исключают и того, что небесное тело может столкнутся с Луной. Они предполагают, что точная орбита 2024 YR4 станет известна только в 2028 году.