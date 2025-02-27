«Качество спермы ухудшается с 40-45 лет». Как в России лечат мужское бесплодие

Мужское бесплодие – распространенная проблема, о которой мужчина может даже не подозревать. Чаще всего проблема кроется в некачественной сперме. Можно ли определить ее качество на глаз, как вода может вызвать проблемы с репродуктивным здоровьем, существует ли у мужчин аналог женской менопаузы и чем в России лечат бесплодие — в интервью «Газете.Ru» рассказал профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета, врач-уролог Леонид Спивак.

— Что такое мужское бесплодие?

— Это неспособность мужчины зачать ребенка из-за нарушений в работе репродуктивной системы. Эти нарушения могут быть вызваны проблемами с производством, транспортировкой или качеством сперматозоидов. Однако, если говорить о современном подходе к этой проблеме, то можно заметить некоторые изменения по сравнению с тем, что было лет 10 назад.

Раньше мы старались устранить только последствия бесплодия, сейчас же акцент смещается на репродуктивное здоровье в целом. Теперь мы не просто стремимся устранить последствия уже возникших проблем, а стараемся решить изначальную проблему. Мы больше внимания уделяем сохранению репродуктивного здоровья, а оно зависит от состояния здоровья человека в целом, как мужчины, так и женщины. Одним из самых ярких критериев, указывающих на возможные общие проблемы со здоровьем у мужчин, является подвижность сперматозоидов. Если она снижена, то это может говорить об ухудшении общего состояния здоровья.

close Врач-уролог Леонид Спивак Фото из личного архива

— Насколько бесплодие у мужчин распространено в России?

— В России, как и во всем мире, наблюдается тревожная ситуация с бесплодием среди мужчин. Но статистика не всегда отражает реальную ситуацию.

Это связано с тем, что с одной стороны не всегда проводится качественная диагностика, а с другой – возможны варианты в классификации состояния согласно международной классификации болезней. Следует также отметить, что далеко не каждый мужчина, который обращается за помощью, действительно бесплоден. То есть у него может не быть каких-то существенных проблем со здоровьем, но может быть неправильный образ жизни, например.

Если говорить о мужчинах, то с семидесятых годов во всем мире, соответственно и в России тоже, наблюдается тенденция к снижению качества спермы примерно в полтора-два раза.

— Почему качество эякулята упало за последние 50 лет?

— Ожирение, малоподвижный образ жизни, плохой рацион питания, злоупотребление алкоголем и курение являются важными факторами риска. Во многих странах, если у мужчины наблюдается повышенный индекс массы тела и нарушение репродуктивной функции, то, согласно рекомендациям, в первую очередь требуется устранить проблему лишнего веса. Если это не помогло, тогда врачом рассматриваются дополнительные варианты лечения.

К сожалению, существует множество факторов, влияющих на мужское здоровье.

Если говорить об экологии, можно выделить так называемые дизрапторы (разрушители) — вещества, которые ухудшают качество спермы, имитируя свойства женских гормонов, создавая мнимый переизбыток эстрогенов. Эти вещества могут содержаться в химических веществах, с которыми сталкиваются на производстве, а также в воде.

Базовым источником эндокринных дизрапторов в организм принято считать именно воду.

Причины ее загрязнения разные: неполное удаление патогенов в процессе очистки сточных вод, движение влаги внутри почвы (почвенный сток) или неконтролируемый сброс отходов в водоемы. Это достаточно серьезная проблема, которая значительно сказывается на состоянии здоровья не только мужчин, но и женщин.

— Какие характеристики спермы оцениваются, когда говорят о качестве эякулята?

— Их много, — например, объем, цвет, концентрация, кислотность, время разжижения и другие. Все это смотрят в спермограмме. Это ряд исследований, который начинается со светооптического исследования эякулята, — самого простого и известного способа, который позволяет в первую очередь оценить концентрацию, подвижность и морфологию сперматозоидов. Но не всегда мы ограничиваемся только этим анализом, ведь зачастую он может не показать нам причины бесплодия.

— Может ли мужчина как-то сам по виду спермы определить патологию?

— Самостоятельно оценить качество спермы невозможно. Но, если мужчина замечает какие-то аномалии в сперме, например, слишком мало или слишком много эякулята в процессе семяизвержения, или присутствуют сгустки, а также отмечается необычный цвет, ему следует обратиться к урологу. Я имею в виду изменения по сравнению с обычным состоянием.

Оценивая сперму, мужчина может воспользоваться лишь визуальным методом. Например, в норме цвет должен быть белым, желтоватым или сероватым. Если сперма имеет красноватый или бурый цвет, то это указывает о возможном наличии крови в ней. Это может объясняться наличием опухолей, быть последствием травм, камней в предстательной железе и других причин. Желтоватый же оттенок может быть как вариантом нормы, так и следствием патологических процессов – например воспаления.

Количество и объем спермы также зависят от режима половой жизни и количества эякуляций. Если мужчина совершает две или три эякуляции в день, то объем последней будет значительно меньше, а сперма — менее вязкой. Иногда пациенты говорят, что она почти прозрачная, но это не является надежным методом оценки. Поэтому самостоятельно оценить качество спермы невозможно.

Однако мужчина может обратить внимание на другие признаки, такие как варикозное расширение вен яичка (варикоцеле), уменьшение размера яичек, связанное, например, с дефицитом тестостерона, снижение полового влечения, или увеличение грудных желез. Это может быть поводом для обращения к врачу.

— Какие еще анализы могут применяться для диагностики?

— Например, генетические тесты. Они направлены на изучение ДНК, содержащейся в сперматозоидах. Также проводятся анализы на выявление антиспермальных антител, которые могут нарушать фертильность. Еще изучается гормональный профиль, включая тестостерон, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон и пролактин.

К анализам можно добавить и ультразвуковое исследование. Оно позволяет выявить проблемы с транспортом сперматозоидов из яичек по выносящим протокам. Эти протоки могут быть подвержены различным изменениям. Например, обструкция, закупорка из-за инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, генетические дефекты или кисты могут влиять на проходимость. Обструкция может быть неполной, и тогда спермограмма будет показывать некоторое количество сперматозоидов. Однако это может негативно сказываться на фертильности из-за затруднений в транспорте.

У каждого сперматозоида есть определенный запас энергии, который расходуется на его активную подвижность. Если ему трудно пробираться через протоки, он может растратить свою энергию. При этом на спермограмме он может выглядеть вполне нормально, но его ресурсы могут быть на пределе.

— Какие еще болезни могут привести к бесплодию?

— Иммунологические проблемы могут привести к бесплодию, когда организм вырабатывает антитела к сперматозоидам, что делает их нежизнеспособными.

Также варикозное расширение вен яичка, известное как варикоцеле, негативно влияет на процесс образования сперматозоидов. Также многие слышали о неопущении яичек, или крипторхизме, которое даже после хирургического лечения может привести к повреждению яичка, если оно не опустилось в мошонку при рождении. Это также является важным фактором риска для развития рака яичка в молодом возрасте.

— Почему у мужчины могут начать вырабатываться антитела к своим же сперматозоидам?

— Основными причинами появления антиспермальных антител являются травмы мошонки, воспаление, онкологические заболевания и хирургические операции. У нас есть гематотестикулярный барьер, который отделяет основной кровоток от кровотока в яичках. В итоге организм начинает воспринимать сперматозоиды как чужеродные тела и начинает с ними бороться. Тогда у мужчины повышается показатель антиспермальных антител.

— Есть ли лекарства, которые могут приводить к проблемам с зачатием у мужчин?

— Лекарства, безусловно, могут оказывать влияние на репродуктивную систему. Однако в некоторых случаях отказаться от приема лекарств невозможно.

Например, при онкологических заболеваниях применяются химиотерапевтические средства, которые влияют на репродуктивную функцию. Именно поэтому перед курсом химиотерапии пациентам часто рекомендуют сдать сперму на криоконсервацию, при которой сперматозоиды замораживаются и хранятся в условиях низкой температуры. Это позволяет сохранить их жизнеспособность на будущее, если пациент решит реализовать свою репродуктивную функцию.

Некоторые лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и высокого артериального давления могут вызывать бесплодие у мужчин.

Также существуют анаболические стероиды, которые могут подавлять выработку собственного тестостерона. Тестостерон — это гормон, стимулирующий синтез сперматозоидов в яичках. Если мужчина получает заместительную гормональную терапию тестостероном, это может повлиять на выработку тестостерона и привести к угнетению сперматогенеза. При длительном приеме этих препаратов процесс может остановиться навсегда, а при относительно краткосрочном — восстановиться, но это займет время.

Также стоит упомянуть некоторые антибиотики, которые могут оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему. Обычно все это указано в инструкции и перед назначением врач учитывает это.

— Есть ли какой-то возраст, когда мы считаем, что мужское бесплодие — норма? Что-то вроде женской менопаузы?

— Качество спермы действительно ухудшается с возрастом, начиная примерно с 40–45 лет. Некоторые показатели будут снижаться, но это не является прямым аналогом менопаузы. У мужчин есть свой аналог менопаузы — андропауза, которая тоже связана с гормональными изменениями. Но в отличие от женщин, андропауза не означает прекращение репродуктивной функции.

У мужчин сперматозоиды продолжают вырабатываться каждый день, до конца жизни. С возрастом параметры эякуляции и качество спермы снижаются, также как и уровень тестостерона. Это называется андропаузой или возрастным андрогенодефицитом.

Если уровень тестостерона снижается ниже определенной границы или начинают проявляться негативные симптомы дефицита андрогенов, врач может предложить пожизненную заместительную гормональную терапию. На фоне этой терапии свой собственный тестостерон перестанет синтезироваться через полгода или год, но пациент будет получать его извне.

В этом случае мужчина уже не сможет иметь детей, так как в яичках больше не будут вырабатываться сперматозоиды. Они перестают работать на секрецию и экскрецию, то есть на синтез тестостерона и сперматозоидов.

Обычно это происходит в возрасте 50–60 или 70 лет, когда репродуктивная функция, вероятно, уже реализована, и для мужчины это не имеет большого значения, а качество жизни становится более важным.

— Как сегодня в России лечат бесплодие?

— Методы лечения зависят от причин бесплодия. Все методы можно разделить на медикаментозные и хирургические.

Хирургическое лечение может быть эффективным, если причина бесплодия связана с обструкцией, то есть нарушением транспорта сперматозоидов по выносящим протокам. Врачи могут восстановить проходимость и устранить проблему с транспортом, восстановив фертильность. Есть также хирургические методики по извлечению сперматозоидов непосредственно из яичка, что используется во вспомогательных репродуктивных технологиях. Если мы говорим о консервативном лечении и речь идет о гормональных нарушениях, то это гормональная терапия.

— Появились ли новые методики терапии?

— Что касается отечественных разработок, то на ум приходят биологически активные добавки, антиоксиданты, которые применяют при так называемом идиопатическом бесплодии (это значит, что причина бесплодия не установлена).

Это в первую очередь L-картинин, который играет важную роль в метаболизме и созревании сперматозоидов, а также влияет на подвижность сперматозоидов и является антиоксидантом.

Качество и функционирование сперматозоидов улучшается при приеме антиоксидантов: они становятся более подвижными, их становится больше, морфология становится лучше. В общем, иногда они помогают решить проблему, но еще раз подчеркиваю, это не лекарственное средство, а БАД.

Если говорить именно о лекарственных препаратах, то в ближайший год появится в клинических рекомендациях для лечения идиопатического бесплодия препарат на основе биорегуляторных пептидов.

— Как он работает?

— Идея заключается в том, что процесс сперматогенеза регулируется двумя способами. Первый — гипофизарно-тестикулярная сеть. Этот механизм основан на взаимодействии гормонов гипоталамуса с гипофизом и яичками, что в свою очередь регулирует сперматогенез. Второй — локальная регуляция в яичках. В каждом органе есть свой набор пептидов — небольших белков, которые непосредственно влияют на его работу. Если происходит нарушение в пептидной регуляции, то страдает и сперматогенез.

Созданные лекарственные средства направлены на восстановление полноценного набора пептидов в органе, где есть проблемы. Они были разработаны на основе пептидов, которые содержатся в яичках молодых бычков, и могут быть использованы для лечения мужчин. Исследования показали, что применение этих средств улучшает определенные параметры и повышает фертильность у мужчин.

Например, стандартное лечение препаратом «Тестивелл», основанного на пептидах, составляет три месяца. Он инъекционный, требуется введение одной ампулы внутримышечно раз в неделю. После лечения проводится оценка качества эякулята и других показателей, и врач решает, нужно ли продолжать решение.

— Используют ли стволовые клетки для лечения бесплодия?

— Сейчас такие исследования проводятся, но препарата, который можно было бы применять, пока нет. В общем этот метод перспективный, и он активно изучается в России.