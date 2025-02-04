Можно ли обратить цирроз печени вспять? Что думают врачи

Экспериментальное лекарство efruxifermin способно обратить вспять цирроз, сообщили в компании Akero Therapeutics. Согласно заявлениям разработчиков, оно восстанавливает поврежденные клетки печени, возвращая ее в здоровое состояние. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разъяснили, как именно работает препарат.

Ученые биотехнологической компании Akero Therapeutics разработали экспериментальный препарат efruxifermin, способный обращать вспять цирроз печени при метаболически ассоциированном стеатогепатите. По словам специалистов из Akero, они добились невозможного. Препарат уже протестировали на добровольцах. Исследование продолжалось 96 недель, и у 39% пациентов, получавших 50 мг препарата, было зафиксировано улучшение — цирроз печени начал регрессировать. В группе, получавшей плацебо, подобный эффект наблюдался лишь у 15% участников.

Что такое цирроз? Цирроз — заболевание печени, при котором нормальные клетки печени (гепатоциты) повреждаются, а затем замещаются рубцовой тканью. Это называется фиброзом. Его опасность заключается в том, что фиброзные клетки мешают печени выполнять свои основные функции, то есть синтезировать белки, инициировать образование и секрецию желчи, участвовать в процессе обмена жиров и углеводов и многие другие.

«Важно отметить, что цирроз печени — это комплексный клинико-лабораторный диагноз, при котором печень уже не может выполнять свою функцию. То есть у вас может быть диагностирована стадия фиброза F3-F4 по шкале METAVIR по данным эластометрии, но цирроза не будет, если печень функционирует. Но грань тут очень тонкая, и важно поймать момент, когда фиброз печени не привел к формированию цирроза. Развитие цирроза печени — это длительный процесс, к которому, конечно, может привести метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Более того, она может привести к формированию рака, когда фиброзные узлы перерождаются в онкологические клетки», — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник отделения пересадки печени НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Елизавета Сидорова.

Нюанс заключается в том, что к фиброзу печени могут приводить разные причины, и в зависимости от них врачи подбирают лечение. Например, гибель гепатоцитов может быть вызвана алкоголем, вирусами гепатитов В и С, а также метаболически ассоциированной болезнью печени (Мет-АБП). Важным является формирование метаболически ассоциированного стеатогепатита (MASH). Данное состояние возникает, как правило, у людей с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Именно его и призван обращать вспять новый препарат.

Ключевой аспект лечения метаболически ассоциированной жировой болезни печени — это изменение образа жизни. Медикаментозное лечение данной патологии включает препараты для преодоления инсулинорезистентности, омега-3-ПНЖК, статины, фибраты, гепатопротекторы.

По словам Сидоровой, efruxifermin был разработан для имитации биологической активности фактора роста фибробластов 21 (FGF21), который регулирует множество метаболических путей и клеточных процессов. Обеспечивая устойчивую и сбалансированную передачу сигналов через рецепторы FGF21 в печени и жировой ткани, efruxifermin может использоваться для лечения MASH, воздействуя на все основные факторы прогрессирования заболевания.

«Разработанный препарат помогает регрессии цирроза, но не может обратить его вспять так, как это понимают многие. С помощью него мы увеличиваем метаболизм жиров и снижаем их токсичность для печени. Жир перерабатывается и выводится из организма, что в итоге уменьшает негативное влияние на гепатоциты. Исчезновение цирроза, наблюдаемое по результатам гистологических исследований в рамках исследования, было подтверждено улучшением ключевых неинвазивных показателей фиброза и повреждения печени. Если у нас был фиброз четвертой стадии, он может перейти в третью или вторую стадию. Но не факт, что печень станет полностью здоровой», — объяснила Елизавета Сидорова.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), профессор РНИМУ им. Пирогова Ольга Шархун также отметила, что цирроз печени в большинстве случаев обратить вспять невозможно из-за наличия фиброзных изменений в ткани печени.

«Фиброз — это процесс замещения здоровой ткани соединительной, который зачастую необратим. Однако современная медицина дает шанс на замедление процесса и улучшение качества жизни с помощью лечения и изменения образа жизни. В некоторых случаях, особенно если пациент обращается на ранних стадиях, можно увидеть регресс фиброза при адекватной противовирусной терапии или устранении воздействия токсинов. Тем не менее полное восстановление печени с возвращением всех клеток в состояние здоровых гепатоцитов невозможно, и цель лечения заключается в поддержании функции печени и улучшении состояния пациента», — объяснила доктор.

По ее словам, цирроз совсем не лечится в случаях, когда заболевание находится в терминальной стадии и есть серьезные осложнения, такие как тяжелая печеночная энцефалопатия, асцит, кровотечение или инфекционные осложнения. На этой стадии уже необратимые изменения печени, и единственным вариантом лечения может быть трансплантация.

Также важно помнить, что разработанный лекарственный препарат помогает только при одном генезе цирроза — метаболически ассоциированном стеатогепатите. Например, при алкогольном циррозе печени этот препарат не поможет.

«На начальных стадиях заболевания эффективным является этиологическое лечение, направленное на устранение причины развития цирроза печени — в случае алкогольных циррозов — это полный отказ от алкоголя, устранение других токсических факторов, при вирусной природе заболевания эффективным будет назначение противовирусной терапии, при аутоиммунных гепатитах назначается лечение глюкокортикостероидами. Лечение циррозов печени проводится комплексно, терапия разрабатывается индивидуально в зависимости от преобладания тех или иных клинических синдромов, а также с учетом осложнений заболевания», — отметила Шархун.

Она подчеркнула, что на стадии цирроза печени гепатопротекторы становятся неэффективными.

«Очень важным является соблюдение диеты с коррекцией белков животного происхождения, соли, при соблюдении адекватной калорийности за счет жиров и углеводов, добавление в рацион пищевых волокон, витаминов и микроэлементов», — добавила врач.