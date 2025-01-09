Изменение самооценки, отсутствие эрекции и стресс. Как праздники портят половую жизнь

В праздники мы часто переедаем, перебираем с алкоголем и мало спим. Все это может навредить здоровью, в том числе сексуальному, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вместе с урологом и сексологом «Газета.Ru» разобралась, какие проблемы в сексуальной жизни могут возникнуть после новогодних праздников и как уберечь себя.

Мужчины

По словам врача-уролога многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова и Северо-Западного медицинского центра Резеды Шакировой, после новогодних праздников мужчины могут столкнуться с эректильной дисфункцией, снижением чувствительности во время полового акта, а также влечения к противоположному полу. Более того, за время новогодних праздников у мужчин может уменьшиться выработка тестостерона.

«К этому приводят несколько факторов. Первый из них — алкоголь. В небольших дозах алкоголь может действовать как расслабляющее средство, снимая стресс и повышая уверенность. Однако при превышении дозировки он подавляет нервную систему и замедляет сексуальные реакции. Это приводит к снижению чувствительности и затруднению эрекции, так как сосуды начинают работать менее эффективно. Если возлияния продолжаются все праздники или дольше, то это может привести к снижению уровня тестостерона — основного гормона, отвечающего за половое влечение и качество эрекции. Кроме того, алкоголь (особенно в сочетании с курением) способствует повреждению стенок сосудов, что является одним из факторов эректильной дисфункции», — рассказала Резеда Шакирова «Газете.Ru».

Жирная и калорийная пища — второй фактор, вызывающий проблемы в сексе. Избыточное потребление жиров приводит к временной гиперлипидемии — состоянию, при котором в крови увеличивается уровень жиров. Это ухудшает кровообращение, включая кровоснабжение полового члена, что может отрицательно сказаться на эрекции.

«Да и просто тяжесть в животе точно не способствует романтическому настроению! Ночные гуляния, недосып и нарушения циркадных ритмов в праздничный период тоже негативно отражаются на уровне тестостерона, так как этот гормон активно вырабатывается во время глубокого сна. После нескольких бессонных ночей мужчины могут замечать снижение полового влечения, раздражительность и упадок сил, что вредит качеству интимной жизни», — объясняет доктор.

Клинический психолог, сексолог Ольга Карпова также отметила вклад новогодней суеты, стресса и эмоционального фона в появление проблем в сексе.

«Помните, во времена карантина везде появлялась информация, что возросло количество разводов? Семейные пары вдруг оказались вынуждены проводить все время вместе в ограниченном пространстве квартиры или дома. Обнажились проблемы, которые не были на поверхности, что приводило к разнообразным конфликтам. Долгие новогодние каникулы — это как карантин в миниатюре. Праздничный стресс, семейные конфликты или ожидания «идеального праздника» могут вызвать эмоциональное выгорание. Мужчины могут чувствовать себя раздражительными или апатичными, что также снижает их интерес к сексу», — заявила психолог «Газете.Ru».

Женщины

Как и у мужчин, небольшие дозы алкоголя могут способствовать расслаблению, раскрепощению и повышению либидо. Однако чрезмерное употребление замедляет нервные реакции, снижает чувствительность и может вызвать проблемы с достижением оргазма.

«Порой под воздействием алкоголя трудно отследить, возникло ли «физиологическое возбуждение», выделилось ли достаточное количество естественной смазки. Половой акт в таких условиях может быть дискомфортным и даже болезненным, что в дальнейшем может привести к таким проблемам как диспареуния (боль при половом акте) и вагинизм. Слизистая влагалища при недостаточном возбуждении может легко травмироваться, что может привести к возникновению инфекций (бактериальный вагиноз, молочница, цистит). А при длительном употреблении алкоголь нарушает гормональный баланс, снижая уровень эстрогена, который играет ключевую роль в поддержании здоровья половой системы женщины», — рассказала Шакирова.

Праздничная пища также сказываются на здоровье женщин: избыточное потребление сахара и жиров вызывает скачки инсулина и приводит к накоплению жировой массы. Это может повлиять на уровень эстрогена, так как жировая ткань участвует в его синтезе.

«У женщин последствия недосыпа также проявляются в снижении полового влечения. Уменьшение физической активности тоже вредит настроению и сексуальному влечению. Кроме того, переедание, алкоголь, недосып и стресс ослабляют иммунную систему. У мужчин и женщин это может привести к обострению хронических заболеваний, инфекциям мочеполовой системы и общему ухудшению здоровья», — рассказала врач.

По словам сексолога, еще два фактора оказывают значительное влияние на сексуальную жизнь женщин: утомляемость и изменение самооценки.

«Праздничные дни часто становятся дополнительной нагрузкой для женщин. Организация, уборка, готовка, семейные хлопоты — все это в основном ложится на плечи женщин и истощает эмоциональные и физические ресурсы. В результате интимная близость воспринимается как еще одна «задача», а не удовольствие. Кроме того, после праздников женщины нередко ощущают себя менее привлекательными из-за набранных килограммов или общей усталости. Это может вызывать неуверенность в себе и снижать желание вступать в интимную близость», — отметила Карпова.

Как все исправить?

Праздничные излишества не проходят бесследно, но их влияние можно минимизировать. Вот несколько советов для мужчин и женщин.

«После праздников ограничьте потребление алкоголя, особенно крепких напитков. Следите за питанием: избегайте излишне жирных и соленых блюд. Найдите время для физической активности — прогулки, легкие тренировки, физическая активность с семьей. И не игнорируйте усталость: полноценный сон помогает восстановить гормональный баланс. Уделите внимание эмоциональному контакту с партнером, чтобы избежать напряжения в отношениях», — рассказала психолог.

Также по совету сексолога можно пить больше воды, чтобы организм быстрее восстановился. Это поможет быстрее вывести токсины и снова почувствовать себя «на коне».