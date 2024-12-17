Сирийский аналог амфетамина. Что такое каптагон и как выглядит человек, употребляющий его

«Наркотик джихада», «волшебное зелье для боевиков», «кокаин для бедных», каптагон — все это названия одного и того же наркотического вещества, известного как фенетиллин. Этот наркотик производится по большей части в Сирии, где была обнаружена крупная лаборатория по его синтезу. По некоторым данным, именно фенетиллин употребляли палестинские боевики, совершившие нападение на Израиль 7 октября. Психиатр-нарколог клиники «Когнитив-Плюс» Ивери Кизицкий рассказал «Газете.Ru» о том, как фенетиллин влияет на организм, почему его стоимость составляет менее одного доллара и как можно определить по внешнему виду употребившего его человека.

Что такое каптагон?

В 1961 году в Германии был разработан фенетиллин — действующее вещество, которое используется в препаратах под торговыми названиями Captagon, Biocapton и Fitton. На протяжении 25 лет его применяли для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также для борьбы с нарколепсией и депрессией. Однако в 1986 году фенетиллин был признан наркотическим средством, и большинство стран прекратили его использование.

Несмотря на это, каптагон стал популярным наркотиком в таких странах, как Сирия, Иордания, Ирак и Катар. За пределами Ближнего Востока о нем мало кто знал до 2017 года. В период с 2011 по 2013 год в Сирии произошел резкий рост производства нелегального каптагона.

Во-первых, участники гражданской войны нуждались в веществах, стимулирующих нервную систему, чтобы поддерживать высокий уровень активности и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Во-вторых, из-за гражданской войны и экономических санкций, введенных против правительства Сирии, доходы государства снизились, а расходы увеличились.

Сегодня каптагон известен как наркотик, так как его производят в виде узнаваемых таблеток, имитирующих оригинальный немецкий препарат. Его до сих пор применяют в военных целях, например, его могли принимать боевики ХАМАС, в частности те, кто участвовал в теракте в Израиле 7 октября прошлого года

Сирийский каптагон производится с помощью дешевого и простого химического процесса. В июле 2019 года в Ливане его можно было приобрести по цене от 1,50 до 2 долларов за таблетку. В 2021 году в Сирии некачественные таблетки продавались менее чем за 1 доллар, в то время как высококачественные таблетки все чаще контрабандой вывозятся за границу, и в Саудовской Аравии каждая может стоить более $14.

Какое действие оказывает наркотик?

Изначально фенетиллин рассматривался как более безопасная альтернатива амфетамину. Считалось, что он оказывает более мягкое воздействие на организм при лечении депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также не вызывает зависимости.

«Чтобы понять, что представляет собой это вещество, важно осознать один важный факт: после попадания в организм фенетиллин очень быстро, в течение 10 минут, превращается в амфетамин. И тогда мы можем наблюдать все те же проявления, которые связаны с употреблением амфетамина. Человек ощущает эйфорию, прилив энергии, снижается потребность в еде и сне, повышается либидо. Однако среди негативных последствий можно выделить нарушения поведения, такие как импульсивная агрессия, подозрительность и перепады настроения», — объяснил «Газете.Ru» психиатр-нарколог клиники «Когнитив-Плюс» Ивери Кизицкий.

По словам Кизицкого, действие наркотика усугубляется особенностями темперамента жителей Сирии, где производится каптагон.

«Постоянное употребление наркотика может привести к межличностным конфликтам из-за постоянной настороженности, подозрительности и конфликтности. В целом последствия употребления каптагона соотносятся с типом личности, который распространен в Сирии: заторможенность, подозрительность, конфликтность, агрессивность и паранойяльность. На характер с такими чертами фенетиллин оказывает «облагораживающий» эффект, а затем может довести человека до паранойи, усугубляя все проблемы», — отмечает врач.

После приема дозы эффект развивается в течение определенного времени и зависит от формы выпуска препарата. По словам врача, если принять таблетку, то эффект наступит через 15–20 минут. Максимальная концентрация достигается через 2–3 часа, а пик действия длится от 10 до 30 часов. А психическая зависимость формируется очень быстро, уже с первого приема.

«Если считать разовые употребления, то, когда их становится больше десятка, формируется физическая зависимость. Это более глубокая стадия, когда человек может нормально себя чувствовать только при употреблении наркотика, а без него чувствует себя очень плохо. Это не столько последствия, сколько глубокие изменения в организме и его адаптация к приему вещества», — отмечает Кизицкий.

Если говорить о последствиях приема стимуляторов, то можно выделить несколько основных.

«Это и нарушения поведения, которые проявляются импульсивной агрессией, доходящей до психомоторного возбуждения. Также наблюдается бессонница, токсическое повреждение органов, нарушение работы сердца. Высок риск развития психических расстройств, от легких до тяжелых. Также есть риск присоединения сопутствующих заболеваний, таких как инфекции, вирусные гепатиты и ВИЧ. Если у человека уже сформировалась зависимость, то возможны такие последствия, как нарушение контроля над употреблением наркотика. Частота приема и доза растут очень быстро. Если первые дозы, например, 5 мг в самом начале дают соответствующий эффект, то в короткое время доза может возрасти до 1000 мг, и только такая доза будет давать наркоману то, что ему нужно. В конце концов наркотик станет самым главным в жизни человека», — рассказал врач.

Портрет употребляющего каптагон

Употреблять этот наркотик, как и другой, по словам Кизицкого, может любой человек, поэтому нет смысла выделять определенную группу населения. Более того, по симптомам врач-нарколог не сможет определить, какой именно психостимулятор принимал пациент.

«Мы можем определить по симптомам, что человек принимал психостимулятор, но какой именно — сказать уже не можем. Неважно, каким стимулятором ломается нервная система, потому что ломается она всегда одинаково. Если составлять портрет такого человека, подсевшего на амфетамин или каптагон, то нужно понимать, что у него будет всегда два состояния. То есть мы будем знать одного человека под наркотиками и другого вне его действия», — отметил врач.

Если брать состояние интоксикации, то человек будет веселым, у него будет повышенный интерес ко всему происходящему, он будет энергичным, все его тело будет в тонусе.

«Вне интоксикации состояние обратное. Это вялость, слабость, бледность, присутствие тянущих неприятных ощущений в мышцах, потливость и раздражительность. Получаются такие качели от высокого полета до суперупаднического депрессионного состояния. Своеобразное мини биполярное расстройство с периодами мании и депрессии», — заключил врач.