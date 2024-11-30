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Галлюцинации и аромат герани: угадайте химическое оружие по запаху и эффекту

Тест в честь Дня памяти жертв применения химического оружия

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Hulton Archive/Getty Images
Химическое оружие с момента своего появления считалось мерзостью и уделом трусов. В Первую мировую войну его применяли от безысходности и бессилия, но с тех пор запрет на боевые отравляющие вещества — один из самых строгих. В честь Дня памяти жертв применения химического оружия предлагаем пройти тест, который покажет: сможете ли вы угадать вещество по его запаху или производимому эффекту.

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