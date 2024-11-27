«Лучше могила в Колумбии, чем клетка в США»: зачем Пабло Эскобар взорвал авиалайнер над Боготой В 1989 году по указанию наркобарона Пабло Эскобара взорвали Boeing 727

Сейчас, когда взрывается самолет, люди первым делом подозревают исламских радикалов. Колумбия очень далека от очагов исламизма, однако и там были жестокие группировки: знаменитые наркокартели, ставшие в стране второй, а местами и первой властью. Однако взрыв самолета считался перебором даже для них, и решиться на такое мог только Пабло Эскобар. О том, зачем глава Медельинского картеля превратился из мафиози в классического террориста — в материале «Газеты.Ru».

Подумал, что трансформатор взорвался

Богота--Кали — это очень короткий и живописный маршрут, если лететь на самолете днем. Триста километров над горами лайнер преодолевает меньше, чем за час, а летать между столицей и третьим по размеру городом приходится часто. Поэтому местные жители называют такую поездку «пробежкой».

Утром 27 ноября 1989 года Boeing 727-21 рейса 203 отправился в очередную из таких пробежек, имея на борту 101 пассажира и шестерых членов экипажа. Долететь он успел всего лишь до окраин столицы, рухнув в предгорьях спустя шесть минут после взлета во время набора высоты. Свидетели катастрофы в один голос говорили, что до падения из правого борта самолета вырвалось пламя, а через несколько секунд он развалился в воздухе, рассеяв обломки на пять километров вокруг.

«Я услышал взрывы и подумал, что на электростанции возникла какая-то проблема с трансформаторами, но поднял глаза и увидел, как в воздухе взорвался самолет, из которого начали вываливаться тела и багаж», — сообщил местный житель Марио Васкес.

Тем же утром на радио Caracol позвонил неизвестный мужчина и сказал, что лайнер был взорван Медельинским кокаиновым картелем.

close На месте крушения Boeing 727 в окрестностях Боготы, Колумбия, 28 ноября 1989 года Carlos Gonzalez/AP

Колумбия находится в стороне от традиционных для Европы и Северной Америки проблем, вроде исламского или красного терроризма, а также международных конфликтов. Ее бич намного неприятнее, — наркотики и те, кто ими торгует. На борту якобы летели пятеро полицейских информаторов, которые «сдали» органам местоположение тайного укрытия лидера картеля. Чтобы отомстить им, он и приказал взорвать самолет.

В целом, это звучало правдоподобно, поскольку что Медельинский картель, что их коллеги из картеля Кали, давно стали «ночной властью» в своем регионе и активно враждовали с полицией и друг с другом, так что взрывы и убийства в стране происходили регулярно. Криминалу было легко вербовать себе бойцов из-за чрезвычайной бедности колумбийцев: достаточно сказать, что полиция отчиталась об аресте 120 мародеров на месте падения, и это только те, кого удалось схватить.

Но звонивший на радио аноним, вероятно, ошибался. В преступлении можно было бы заподозрить картель самого города Кали — тоже чрезвычайно жестокий, на фоне которого знаменитые российские Тамбовская или Уралмашевская ОПГ показались бы рыцарскими орденами. Например, они прославились тем, что проводили систематический геноцид нищих и бездомных в родном городе, под лозунгом «чистое Кали, красивое Кали». Однако и местная полиция, и Департамент по борьбе с наркотиками США (DEA) знали, что настолько масштабные и вызывающие несоразмерные акции — это не их стиль. Это был фирменный почерк Пабло Эскобара, главы Медельинцев. Однако и мотив, скорее всего, был вовсе не в казни доносчиков.

close На месте крушения Boeing 727 в окрестностях Боготы, Колумбия, 28 ноября 1989 года Carlos Gonzalez/AP

«Вы взяли не того»

Спустя пять лет суд в Бруклине (Нью-Йорк) приговорил к пожизненному заключению организатора этого взрыва 29-летнего Дандени Москеру. Тому, что суд проходил в США, удивляться не стоит: почти весь колумбийский кокаин предназначен для Северной Америки, и потому враг картелей номер один это DEA (Drug Enforcement Administration — управление по борьбе с наркотиками), а не продажные местные полицейские. Конкретным поводом для суда в США стала гибель на борту двух американских граждан.

Москера был штатным киллером группировки. Он начал преступную карьеру в 12 лет на улицах родного Медельина, несмотря на работающего в полиции отца. До взрыва он убил более двухсот человек, среди которых не менее 40 полицейских, — Эскобар в конце 1980-х платил за их устранение поштучно, $4000 на руки за любого человека в погонах. Еще одной его жертвой стал Луис Галан — кандидат в президенты на выборах 1990 года и глава местной либеральной партии, застреленный летом 1989 года. Он сам провозгласил себя врагом картелей и поклялся искоренить их, когда получит власть, а Эскобар решил ему поверить.

По версии следствия, Москера организовал и взрыв лайнера. Он это отрицал, как и тот факт, что когда-либо был убийцей по кличке «Толстушка» (La Quica). Пришедших на процесс свидетелей он якобы никогда не видел, а сам суд над ним — величайшая трагедия.

«Когда я впервые попал в тюрьму [за кражу] у меня был мальчик, которому было три года, и девочка, которой было четыре года. Я никогда не смогу их увидеть. Теперь они подростки. Я бы отдал жизнь за свободу», — жаловался он.

close Дандени Муньос Москера noticias.uol.com.br

В том, что Москера жестокий убийца, никаких сомнений нет, его опознали в этой роли все жители родного города. Однако в том, что подрыв организовал именно он, действительно были сомнения. По мнению бывшего эксперта ФБР по бомбам Фреда Уайтхерста, власти США обрадовались, что на их территории оказался подручный Эскобара, и решили «повесить» на него это дело. «Он был всемирно известным убийцей. Так как же вы собираетесь вернуть его на улицу? Им пришлось придумать какое-то чертово оправдание», — пояснил Уайтхерст.

Лучше мы умрем на родине

В начале 1990-х проблема Медельинского картеля встала настолько остро, что США не стеснялись действовать неправовыми методами — например, связанные с американской разведкой люди обучали боевиков картелей-конкурентов, которые, в итоге, и убили Эскобара в 1993 году. Нельзя исключать, что и Москера был судим по ложному обвинению, — как минимум, власти Колумбии придерживаются именно такой версии. В конце концов, свидетели на суде также придерживались странной версии о казни информаторов, не называя при этом конкретных имен.

Местные журналисты считают, что на самом деле лайнер взорвали потому, что на нем летел советник министерства юстиции Колумбии Херардо Арельяно, главный по организации экстрадиций в США. Лозунгом картелей тех лет был «мы предпочитаем могилу в Колумбии клетке в США», и потому тех, кто пытался их в эту клетку доставить, они ненавидели в разы сильнее, чем любых других сотрудников правоохранительных органов. У этой ненависти и лозунга был понятный мотив — колумбийскую тюрьму слишком легко покинуть, за взятку или просто сбежав, как сделал это сам Москера, осужденный за убийство Галана. А вот в американской приходилось сидеть по-честному.

close Пабло Эскобар, 1976 год Colombian National Police

Кроме того, на борту должен был находиться Сесар Гавириа Трухильо, другой кандидат в президенты от либеральной партии. Его предвыборное обещание было такое же, как у Галана, но ему повезло и в последний момент он поездку отменил. Выборы Гавириа выиграл, и при нем наркокартелям и правда пришлось не сладко. Полностью устранить их не удалось до сих пор, но Колумбия больше не считается одной большой криминальной «малиной».

Не сомневаются эксперты лишь в том, как именно удалось взорвать самолет. Сделали это, обманув рядового боевика группировки, Альберта Прието. Прието, которому тогда еще не исполнилось и 18 лет, должен был подложить диктофон под сидения, чтобы подслушать разговор двух человек, якобы тех самых стукачей. Юношу не смутило, что врученное ему устройство весило никак не меньше килограмма, — возможно, он просто никогда не видел настоящего диктофона.

При нажатии кнопки «запись» активировалась бомба, и Прието превратился в неосознанного смертника. Но кто именно подговорил молодого человека стать террористом — загадка до сих пор.

Этот теракт, наравне со взрывом автобуса с динамитом в центре Боготы у штаб-квартиры DAS (Колумбийский аналог ФБР) неделю спустя, окончательно дал понять колумбийцам и американцам, что от Эскобара и его картеля необходимо избавиться любой ценой.