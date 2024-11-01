«Институт уничтожен». Суд признал незаконным увольнение сооснователя «Диссернета» Гельфанда

Ученый Михаил Гельфанд выиграл суд против руководства уволившего его Института проблем передачи информации РАН. Гельфанда должны восстановить в должности и выплатить недополученный доход. Сам биоинформатик заявил, что институт, в котором он проработал четверть века, уже уничтожен администрацией. В то же время он готов помогать восстанавливать ИППИ, если на должность директора придет «какой-нибудь замечательный светлый человек».

Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение биоинформатика и сооснователя проекта «Диссернет» Михаила Гельфанда с должности главного научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН.

Как сообщает RTVi со ссылкой на решение суда, Гельфанда должны восстановить в прежней должности. Ученому выплатят сумму, равную неполученному заработку за время вынужденного прогула в размере в размере 522 тыс. рублей.

Кроме того, суд постановил выплатить Гельфанду 20 тыс. рублей компенсации за моральный вред.

Суд установил, что руководство ИППИ допустило нарушения при увольнении ученого: в частности, ему пришло два разных уведомления об увольнении, а в приказе вообще упоминалось третье.

«Буду помогать»

В беседе с «Газетой.Ru» Гельфанд подтвердил, что суд постановил восстановить его на посту в ИППИ. Он также указал, что институт еще может подать апелляцию.

«Но в должности они меня восстановят, потому что апелляцию они тоже проиграют. Ну а дальше посмотрим, сколько это времени займет. Так что в этом смысле как раз у меня достаточно оптимистические ожидания. Более содержательный вопрос — что с этим делать дальше? Это зависит не от меня, а опять-таки от администрации», — отметил он.

Гельфанд напомнил, что в институте уже поменялась администрация, заместители директора, которые его увольняли, там уже не работают. А у новых сотрудников «есть шанс сделать вид, что они здесь ни при чем, и обсудить какие-то содержательные вещи».

«Но, к сожалению, деятельность администрации предыдущей и [нынешней], и исполняющего обязанности директора, который до сих пор их исполняет, привела к тому, что институт очень сильно пострадал. И вопрос о том, можно ли на этих развалинах попытаться восстановить что-то содержательное — он очень неочевидный. Целые направления из института ушли, и в том числе ушли люди, с которыми мы тесно сотрудничали и делали одну и ту же науку», — констатировал ученый.

Гельфанд подчеркнул, что если пост директора займет «какой-нибудь замечательный светлый человек», то он будет «ему помогать».

«На самом деле произошла по большому счету трагедия, потому что очень сильный, очень хороший институт с очень давней историей. Мой отец в нем работал почти со дня основания, я в нем проработал четверть века. Институт с потрясающими совершенно человеческими отношениями. Помимо науки, которая там делалась, там еще было очень комфортно работать именно в смысле человеческих отношений и между коллегами, и, скажем, с административным аппаратом. Институт был уничтожен. И вот это очень жалко. И фамилии людей, которые это сделали, известны. Как в августе к нам прислали Максима Валерьевича Федорова, я сразу сказал, что добра не будет. Я оказался прав, и это не та правота, от которой радостно», — заключил биоинформатик.

Увольнение ученого

Гельфанд был уволен 15 мая 2024 года по 288 статье Трудового Кодекса — увольнение сотрудников, работающих по совместительству, в случае приема другого работника, для которого эта должность будет основной. Сам он рассказывал, что это произошло после встречи комиссии с ученым советом института, на которой ряд сотрудников, в том числе и он, раскритиковали действия и. о. директора и его замов.

«Я далеко не первый человек, который за последние несколько месяцев уволился или был уволен. У нас ушли многие заместители директора, заведующие лабораториями, ключевые административные специалисты, председатель ученого совета, ученый секретарь. Теперь я. Это следствие систематической чистки, которую проводит новая администрация. Новая администрация, придя в институт, начала просто систематически менять основных, ключевых сотрудников, особенно на административных должностях, но и на научных тоже. Собственно, мне это было сказано открытым текстом еще два месяца назад, когда заместитель директора по научной работе, профессор [Юрий] Костюкевич просто пришел ко мне в комнату в Сколтехе, где мы оба работаем, и предложил уволиться по собственному желанию, потому что дирекция не может со мной работать», — отмечал Гельфанд.

Турбулентность в ИППИ началась еще в июле 2023 года, когда новым главой института был назначен Максим Федоров. Минобрнауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин. Это решение вызвало недовольство, и в феврале коллектив ИППИ РАН собрал конференцию, на которой раскритиковал действия новой власти. На фоне конфликта институт покинули множество научных работников.

«Диссернет» был основан Гельфандом вместе с физиками Андреем Ростовцевым и Андреем Заякиным, а также журналистом Сергеем Пархоменко. Сетевое сообщество, организованное на добровольных началах, выявляет плагиат в научных работах.