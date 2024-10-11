Ушли от монголов и китайцев: почему Тува дважды добровольно оказалась в составе России Верховный совет принял Туву в состав СССР 80 лет назад

В начале XX века монголы обратились за помощью к России и выгнали китайские власти, но тувинцы пошли дальше и решили добровольно стать частью России, превратившись в Урянхайский край. Интересно, что в ходе революции он получил независимость, но в годы ВОВ тувинцы вновь обратились с просьбой принять их в состав России. О том, почему так вышло — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие тувинцы?

Тува прошла долгий путь перед тем, как стать российской республикой. С давних времен она была частью Монголии, — хотя в прошлые столетия этот регион именовали Халхой. Жившие на территории Халхи монголы и тувинцы с конца XVII века находились под властью Империи Цин — китайского государства. Но кочевые племена никак не интегрировались в китайскую цивилизацию и не планировали этого делать. Они вели натуральное хозяйство и традиционный образ жизни, поэтому основной их формой участия в китайском государстве была выплата налога скотом.

close Долина Царей в Тыве Анна Саянская/Shutterstock/FOTODOM

Сами тувинцы хоть и вели схожий с монголами образ жизни, но относились к другой этнической и языковой группе, — тюркской, к которой также относятся киргизы и казахи. Родственными народами монголов же считаются буряты и калмыки, но в XVII-XIX веках это не играло никакой роли, поскольку эра этнического национализма наступила намного позже.

Ко второй половине XIX века Цинское государство вошло в тяжелейший кризис. То тут, то там вспыхивали восстания, некоторые территории становились колониями западных держав, а в 1900 году Пекин был взят японско-русско-британо-американо-французскими войсками, что стало символом заката некогда великой империи.

Все это вело к дефициту финансов, и потому с середины XIX века пекинские власти заставили монголов (и тувинцев, которых тогда не выделяли отдельно) платить подати не скотом (что было неприятно, но терпимо), а серебром.

Серебра, то есть, денег, в натуральном монгольском хозяйстве не было. Единственным способом его получить были займы у китайских ростовщиков, расплачиваться с которыми приходилось тем же скотом по грабительскому курсу.

В результате монголы обнищали и поголовье скота у них во владении сократилось во много раз. Против китайских властей было поднято несколько восстаний, но они не имели шансов на успех до 1911 года, когда кризис империи перешел в острую фазу. Понимая это, монгольская знать решила обратиться за помощью к России. В октябре, одновременно с фатальным для государства Цин Учанским восстанием, в Ханху начали прибывать русские войска. В течение нескольких месяцев местные повстанцы при поддержке казаков выдворили из Монголии всех китайских солдат, которые, по сути, не сопротивлялись из-за поразившего армию революционного разложения. Монголия стала независимым государством, а статус Тувы был тогда не ясен.

Город белого царя

После освобождения из-под власти Пекина перед тувинцами встал вопрос, что делать теперь. Между ними и монголами не было ненависти и истории вражды, подобно той, что стравливала многие народы Европы после распада империй. Поэтому тувинские нойоны (знать) разделились во мнении: одни считали предпочтительной государственную независимость, другие — вхождение в состав Монголии, третьи — переход под российский протекторат.

В итоге возобладало мнение третьих: Россия имела влияние в Туве куда большее, чем в Монголии, а с 1870-х годов ее постепенно колонизировали русские крестьяне.

Нойоны обратились к царю Николаю II с просьбой о протекторате, и 17 апреля 1914 года их желание было исполнено. Территория, на которой проживало около 73 тыс. человек, получила название Урянхайский край.

Де-факто правителем края стали назначенные царем чиновники, хотя в теории они должны были обустраивать жизнь лишь русских переселенцев. Сразу возникла проблема: в Туве не было городов, поскольку кочевникам и крестьянам они ни к чему. Государственные чиновники, однако, не могут поставить посреди степи юрту и повесить табличку «администрация», — у нее не будет даже почтового адреса. Значит, нужно было построить город.

close Восковая фигура Буяна-Бадыргы Монгуша Хайдып оглу в Национальном музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва в Кызыле Илья Наймушин/РИА Новости

«Высшее Российское Правительство, идя навстречу к улучшению быта коренного населения Урянхайского края, уполномочило меня создать в местности Виланах при слиянии двух Енисеев, административный центр, при котором открыть русско-урянхайскую школу, больницу, ветеринарный пункт и сельскохозяйственный склад, в складе продавать по удешевленным ценам урянхайскому населению все необходимые предметы. Кроме сего: с открытием административного центра будут учреждены управления, находящиеся в моем ведении, где мною будут приниматься разные жалобы и решаться претензии урянхов к русским», — получил письмо нойон Буян-Бадыргы от царского заведующего устройством русского населения в Урянхае.

Так возник город Белоцарск (ныне — Кызыл). Это название было калькой с тувинского «Цаган Хан», — так они называли Николая II, что в переводе означает «белый царь».

close Медный буддийский молитвенный барабан «Мани-Хурту» на центральной площади Кызыла Александр Астафьев/РИА Новости

Снова в России

Власть «белого царя» над Тувой была недолгой. В 1917 году в России началась революция, которая затронула и Урянхайский край. В Белоцарске собрался местный совнардеп, казаки из него бежали, и к лету 1918 года Тува провозгласила независимость. Вскоре край попал в жернова Гражданской войны — его занимали то красные, то белые-колчаковцы, то китайцы, которые, несмотря на собственную гражданскую войну, не спускали глаз с бывших владений.

Красные победили, — и в Туве, как и в Монголии, была установлена советская власть. Из-за тонкостей революционной политики бывший Урянхайский край не вошел в состав РСФСР, но остался под сильнейшим влиянием московских властей.

Это стало очевидно в 1929 году, когда при активном участии прибывшего из Москвы десанта красных комиссаров свергли Буяна-Бадыргы, правившего Тувой с царских времен. Эти пятеро комиссаров окончили принадлежавший московский Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ — можно считать «высшей школой большевистских активистов») и по убеждениям были верными сталинцами. Получив власть над Тувой, они начали сталинского масштаба чистки в Тувинской народной рабочей партии, избавив ее от трети членов, и начали проводить советскую политику: индустриализацию и коллективизацию.

Как коллективизировать и индустриализировать скотоводов-кочевников, чья жизнь по марксистским понятиям представляет собой среднее между первобытно-общинным строем и феодализмом — одному Богу известно. Де-факто тувинцы вели образ жизни скотоводов-кочевников еще очень долго, а многие живут так до сих пор.

close Перегон овец и коз на горном плато в Бай-Тайгинском кожууне (районе) Республики Тыва, 2021 год Илья Наймушин/РИА Новости

Зато когда началась Великая Отечественная война, Тувинская народная республика стала первым иностранным государством, заявившем о союзе с СССР в войне с Германией.

Главная помощь от Тувы поступила лошадьми, — за годы войны Красная армия получила из республики более 50 тыс. боевых коней. Поставлялся так же крупный рогатый скот и продукция животноводства. Наконец, в Красную армию охотно принимали русских и тувинских жителей республики в качестве добровольцев. Всего за годы войны их записалось около 8 тыс.

Наконец, 17 августа 1944 года VII сессия Малого Хурала ТНР обратилась в Верховный совет СССР с просьбой принять их в состав Союза. 11 октября ВС удовлетворил эту просьбу, и Тува стала АССР в составе РСФСР. По сути это было формальностью, поскольку страной и до того управляли московские большевики. Иногда говорят, что вхождению в состав СССР поспособствовали территориальные споры с Монголией 1930-х годов, — а Монгольское государство было намного сильнее Тувы.

Так или иначе, советская власть Тувы лишь повторила решение своих предшественников от 1911 года.