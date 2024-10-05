Насекомые, трупные пятна и кошачий зрачок. Как судмедэксперты определяют время смерти

Когда находят тело, следователям важно установить не только причины наступления смерти, но и время. Для этого на место происшествия выезжает судебно-медицинский эксперт, который может определить давность смерти. Какие методики для этого используются, как в этом деле помогают насекомые и насколько точно можно установить момент гибели, «Газете.Ru» в День работников уголовного розыска в России рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

— До сих пор определение времени смерти человека остается сложным для судмедэкспертов. Почему?

— Действительно, мы изучили множество биофизических и биохимических процессов, происходящих в человеческом организме, в том числе во время смерти и период после нее. Но несмотря на развитие современных технологий, определение времени смерти до сих пор остается сложным процессом.

Судебно-медицинский эксперт, участвующий в определении времени смерти, должен учитывать индивидуальные особенности организма. Возраст, состояние здоровья, физическая форма, вес, рост, наличие каких-либо заболеваний и прием медикаментов могут повлиять на скорость посмертных изменений. Кроме того, учитываются внешние условия, такие как температура, влажность и доступность кислорода в воздухе, воздействие насекомых. Конечно, когда человек умирает, происходят несколько этапов изменений в теле, которые могут помочь нам определить время наступления смерти. Но чем больше проходит времени с момента смерти, тем сильнее снижается точность установления ее времени.

— Какие методы для определения давности смерти судмедэксперты используют на месте обнаружения тела?

— В судебной медицине для этого используется комбинация методов. Один из таких методов — измерение скорости охлаждения тела. Перед измерением температуры тела отмечают температуру воздуха или воды, где находился труп. Затем измеряется температура тела по прямой кишке, через час процедуру повторяют и показатели соотносятся.

При температуре окружающей среды +20°С тело взрослого человека обычно остывает за один час на 1°С. Причем в первые часы чуть быстрее, а после шести часов падение температуры тела замедляется, и на 1°С она будет снижаться уже через 1,5-2 часа. В аридном (сухом) и арктическом климате процессы протекают иначе и значение термометрии падает.

Еще одним важным признаком являются трупные пятна — это участки кожи синюшно-фиолетовой окраски. Они образуются из-за прекращения циркуляции крови, тогда она под действием силы тяжести опускается в более низкие области тела. В этих местах происходит гемолиз (процесс разрушения красных кровяных клеток и высвобождения гемоглобина) крови, что и приводит к образованию трупных пятен. Они начинают появляться через 1-3 часа после смерти и становятся фиксированными через 6-12 часов.

— Что значит становятся фиксированными?

— До этого они могут «перемещаться». Например, если положение тела после смерти и образования трупных пятен поменялось, то мы можем заметить, где находились первичные пятна по цвету кожи. Вторичные пятна обычно бледнее и имеют иную локализацию. Их обнаружение важно для констатации посмертного перемещения тела.

При надавливании на трупное пятно оно исчезает и восстанавливает свою первоначальную окраску в течение от 10 секунд до 3 минут. Это происходит в период от 1 часа до 4-6 часов после смерти. Через 7-12 часов после смерти, восстановление окраски происходит уже за 3-5 минут, а если прошло от 13 до 24 часов, то оно может длиться от 10 до 15 минут.

Самый поздний период, когда трупные пятна еще бледнеют и восстанавливают свою интенсивность, составляет 24-48 часов. Начиная со вторых-третьих суток, при надавливании они уже не изменяют свою интенсивность.

— По состоянию мышц тоже можно определить время наступления смерти?

— Да, третий признак, по которому мы можем установить время смерти, — трупное окоченение. Это сложный процесс, но если упростить, то описать его можно так: из-за прекращения кровоснабжения в мышцах начинаются биохимические изменения, которые и вызывают окоченение. Этот процесс начинает проявляться через 2-3 часа и достигает своего пика через 12-24 часов, но исчезает уже через 36-48 часов.

Но в случаях, когда с момента смерти прошло более трех суток, и в течение этого времени тело находилось в условиях, способствующих разложению, начинается процесс гниения. Этот признак тоже помогает определить время смерти. Обычно процесс гниения начинает активно развиваться в течение первых 24 часов после смерти. В период от 24 до 48 часов трупная зелень появляется в подмышечных впадинах и области живота, а на вторые-третьи сутки она охватывает большую часть тела. С четвертых суток до недели кожа становится грязно-зеленого цвета, на ней отчетливо видна венозная сеть, а тело становится дряблым.

close Судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, к.м.н., старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий Из личного архива

— А могут ли внешние факторы ускорить этот процесс?

— Конечно, высокая температура, высокая влажность, инфекционные заболевания, то есть наличие бактериальной флоры в организме, ускоряют этот процесс. А вот в жарком и сухом климате, где испарение влаги происходит быстрее, может развиться процесс мумификации.

Если тело человека находилось во влажной среде, при отсутствии или недостатке воздуха, в том числе в текучей воде, то можно зафиксировать так называемый жировоск. Это своеобразное жировое вещество, которое покрывает трупы. В таких условиях гниение не происходит, а трупы как бы консервируются, покрываясь жировой пленкой.

Жировоск может покрывать также внутренние органы, мышцы и мозг. Данный процесс можно описать как омыление, которое происходит путем анаэробного бактериального гидролиза.

И судмедэксперт это все фиксирует, чтобы наиболее точно установить давность смерти, ведь он участвует в следственных действиях и должен собрать максимальную доказательную базу. Никогда специалист не будет отталкиваться от одного фактора, — тут нужен комплексный подход. Это важно, потому что у обвиняемого может быть алиби на момент совершения преступления, и в том числе от точности установления времени смерти потерпевшего зависит, привлекут ли к ответственности действительно виновного человека.

— Какие еще методы определения времени смерти судмедэксперт может применить на месте обнаружения трупа?

— Это, например, «кошачий зрачок», то есть сужение человеческого зрачка после смерти при легком сжатии глазного яблока судебно-медицинским экспертом. Он сильно выражен первое время после смерти, но спустя 12-13 часов он уже не будет заметен. Также используется реакция радужной оболочки глаза на химическое раздражение. В глаз капают специальный раствор и наблюдают за сужением и расширением зрачка в течение определенного периода времени. Это позволяет оценить реакцию мышц на раздражители.

Также мы смотрим на образование идиомускулярной опухоли, которая образуется при ударе по мышце. У судмедэкспертов есть специальный железный прутик, которым они наносят дозированные удары, обычно по двуглавой мышце плеча.

В первые четыре часа после наступления смерти опухоль от удара хорошо выражена, если после смерти прошло от 7 до 12 часов, то на месте удара образуется вмятина, а после 12 часов реакции просто нет.

— А окружающую среду вы изучаете? Место, где был найден человек, может дать какие-то представления о времени смерти?

— При обнаружении трупа особое внимание следует уделить окружающей среде. Изучение насекомых, обнаруженных на теле или рядом с ним, может помочь в установлении давности смерти. Личинки, выросшие на трупе, а также растения, находившиеся под ним, могут находиться в разной степени цветения или развития.

В мегаполисе основными насекомыми являются мухи. Их появление на трупе можно отследить по кладкам яиц, которые обычно появляются в течение 4-6 часов. Личинки появляются примерно через 12-24 часа, потом появляются куколки. Иногда на теле успевает появится несколько поколений мух, что тоже дает судмедэксперту подсказки. А вот по видовой принадлежности насекомых, которые находятся на теле, определить время смерти, к сожалению, невозможно. Однако этот признак можно использовать для установления того, произошло ли событие в том месте, где нашли труп.

— Вот вы собрали все данные, которые могут вам пригодится для определения времени смерти. Что происходит дальше?

— После работы на месте происшествия труп перевозят в судебно-медицинский морг для секционного исследования, которое проводят врачи-танатологи.

Оно также описывает все вышеперечисленные явления. После проводится вскрытие, описывается состояние органов и изымаются их кусочки для проведения судебно-гистологического исследования. Ведь внутренности также подвержены аутолизу, особенно поджелудочная железа, печень и другие органы, содержащие в себе пищеварительные ферменты. И в зависимости от того, какие органы и насколько подвержены разложению, врач делает выводы о времени смерти.

Также могут быть назначены биохимические исследования. Танатолог производит забор анализов и передает их уже судмедэкспертам-биохимикам. В процессе участвует далеко не один судмедэксперт, выезжающий на место обнаружения трупа, как многие думают.

— Какие именно исследования могут быть назначены?

— После вскрытия можно определить давность наступления смерти по содержанию определенных веществ в тканях и органах. Например, в стекловидном теле глаза после смерти концентрация калия (в данном случае он является продуктом распада тканей) постепенно увеличивается. Анализ уровня калия может дать представление о времени, прошедшем с момента наступления смерти.

В судебной медицине существует еще одна специальность — судебно-медицинская генетика. Она изучает ДНК и РНК. Деградация ДНК и РНК происходит с разной скоростью, например, РНК разрушается быстрее, чем ДНК, поэтому анализ степени деградации дает достаточно хорошую информацию для суждения о давности смерти. Однако в разных тканях этот процесс занимает разное количество времени. Однако это исследование назначают не всегда.

— Существуют ли аппараты или специальные устройства для определения времени смерти?

— Было создано множество устройств-определителей давности смерти, и, если бы одна из групп разработчиков достигла максимальной точности, это устройство, вероятно, стало бы известно во всем мире.

Дело в том, что все эти устройства не дали значительных преимуществ в скорости и точности определения времени смерти. Кроме того, некоторые из них измеряют температуру тела и окружающей среды, в том числе через прокол печени. Но именно из-за прокола метод не получил широкого распространения. Судебно-медицинский эксперт, который находится на месте обнаружения смерти, может нанести прокол, а следующий эксперт, который будет проводить вскрытие, даже если это будет отмечено, может неправильно его интерпретировать. Это влияет на результаты.

Но были созданы микрофлюидные тест-полоски, которые хорошо зарекомендовали себя и широко применяются. Для их применения не требуется никаких повреждений, они анализируют биомаркеры в жидкостях тела, такие как калий. Они вступают в химическое взаимодействие с жидкостью, что приводит к изменению цвета или индикатора.

— ИИ также пытаются научить определять время смерти человека. Как вы оцениваете эти перспективы?

— Не буду говорить о конкретных кафедрах, но знаю, что в московских медицинских институтах это направление активно и успешно развивается.

Искусственный интеллект зарекомендовал себя хорошо, но многое зависит от разработчика. Очень важно, чтобы этот человек тесно взаимодействовал с судебно-медицинскими экспертами. Это необходимо для правильной оценки больших данных, на которых ИИ будет учиться.

К сожалению, некоторые IT-специалисты не всегда прислушиваются к врачам, но судебно-медицинская наука, особенно танатология (учение о смерти), — это очень тонкая область. Существует много спорных моментов, которые необходимо учесть. Если этот анализ больших данных сможет правильно обрабатывать информацию в процессе самообучения, то нас ждет большой прорыв в этой области применения ИИ.