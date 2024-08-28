Почему кружится голова и как отличить истинное головокружение от психогенного?

Самое распространенное заблуждение о головокружении — то, что его вызывают проблемы с сосудами или остеохондроз. На деле они никак не связаны с ощущением вращения вокруг себя, а вот патологии вестибулярного аппарата, мозга или психогенные проблемы вполне могут вызвать этот неприятный симптом. О том, почему возникает головокружение, как понять по глазам, что у человека кружится голова, и какими препаратами нужно и не нужно лечить этот недуг, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

— Многие описывают симптомы головокружения по-разному. Что такое головокружение с точки зрения медицины?

— Головокружение — это ощущение вращения человека в пространстве или окружающих его предметов. Это можно сравнить с катанием на карусели: мы не можем сфокусировать взгляд, и перед нами все вращается, или нам кажется, что мы вращаемся. Но чаще пациенты под головокружением понимают совсем другие симптомы, например, пошатывание при ходьбе, тошноту, их может бросать из стороны в сторону. Конечно, они могут сопровождать головокружение, но им не являются.

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Существует две большие группы головокружений — системные, или истинные, и несистемные. При первом человек испытывает реальное головокружение, то есть ощущение вращения, а во втором вращения нет, но есть вышеназванные симптомы.

— Из-за чего возникают истинные головокружения?

— Часто можно услышать как от пациентов, так и от врачей, что причиной стали проблемы с сосудами, возраст или остеохондроз, но это не так. Это очень распространенное заблуждение. В большинстве случаев головокружения связаны с патологией вестибулярного аппарата. Самая частая причина головокружений — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ).

В норме вестибулярный аппарат состоит из преддверья и трех полукружных каналов, внутри вестибулярного аппарата, в определенной его части, на мембране, лежат маленькие кристаллики — отолиты. В норме в полукружных каналах их находится незначительное количество, при определенной позе (причем человек никак специально не может сам это спровоцировать) они могут выпасть в полость полукружных каналов. И при смене положения головы пациент будет отмечать кратковременные эпизоды головокружения с ощущением вращения предметов перед глазами.

— Это одна из самых распространенных причин, но есть и другие?

— Конечно, это может быть вестибулярный нейронит или болезнь Меньера. Для болезни Меньера характерны долгие приступы головокружения — от 20 минут до 12 часов, и они не зависят от позы или положения головы. В среднем приступы длятся около двух-трех часов. Кроме того, болезнь также сопровождается симптомами со стороны уха. Это ощущение заложенности в ухе, шум в ушах, нарушения слуха. Так что если пациент жалуется не только на головокружения, но и на вышеназванные симптомы, то это точно не ДППГ.

— Почему развивается болезнь Меньера?

— При болезни Меньера в лабиринте внутреннего уха больше жидкости, чем должно быть. К избыточному объему жидкости может привести увеличение ее выработки или уменьшение всасывания. В любом случае такой отек ведет к повышению внутрилабиринтного давления, нарушая проводимость звуковых колебаний и искажая работу вестибулярного аппарата. Повторяющиеся приступы головокружения, шума и заложенности в ушах врачи связывают с периодическим истеканием жидкости. Потом некоторое время человек живет нормально, пока жидкость снова не накопится в ухе и не изольется из него.

— Нейронит вестибулярного нерва тоже может привести к развитию головокружений. Чем он отличается?

— При нейроните головокружение очень сильное, оно также может продолжаться длительное время — до нескольких дней, а шаткость при ходьбе может продолжаться до нескольких недель. Но в отличие от болезни Меньера, симптомов со стороны уха нет. Как реакция организма на головокружение у человека может быть рвота, у него может подняться давление, усилиться сердцебиение и другие симптомы. Самое интересное, что точные причины воспаления вестибулярного нерва не установлены. Некоторые винят в этом вирус герпеса шестого типа, кто-то — вирус Эпштейна-Барр (герпес 4 типа).

— Могут ли к головокружению привести опухоли?

— Конечно, нейронит, болезнь Меньера и ДППГ — это патологии вестибулярного аппарата. Но головокружения могут быть связаны с поражением определенных структур в мозге, которые отвечают за равновесие. Это может быть опухоль, инсульт, иногда головокружения могут сопровождать приступы мигрени. Но во всех перечисленных случаях всегда будут дополнительные симптомы.

Например, головокружение при инсульте происходит, если он возник в месте мозга, где проходят вестибулярные ядра. Но тогда у пациента голова будет кружиться независимо от положения, а также у него будут наблюдаться онемение руки или перекос лица, или нарушенная речь.

При опухоли мозжечка могут возникнуть сильная неустойчивость, неловкость в руках, тремор. Иногда при сильной мигрени пациенты описывают ощущение головокружения, неустойчивости, шаткости, а когда голова перестает болеть, головокружение проходит. Но в этом случае у пациента в анамнезе обязательно должна быть мигрень.

— По какой еще причине люди часто испытывают шаткость, неустойчивость при ходьбе?

— Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство, — в этом случае головокружение называют психогенным. В этом случае пациенты не испытывают ощущения вращения комнаты вокруг себя, но жалуются на постоянное внутреннее ощущение шаткости, будто их заносит в сторону. Но при этом, когда их просишь пройтись по кабинету, они идут ровно.

Отличить истинное головокружение от несистемного можно по глазам. Реальное головокружение всегда сопровождается непроизвольным движением глаз.

Это называется нистагм. Нам кажется, что предметы кружатся, именно за счет этого самого движения глаз. По характеру этих движений врач может определить, поражен вестибулярный аппарат или головной мозг.

— Почему у человека возникает психогенное головокружение?

— Оно часто развивается у людей с депрессиями, тревожностью, сильным стрессом или плохим сном. Зачастую при назначении антидепрессантов люди забывают про свои жалобы.

Часто дело обстоит так: однажды у пациента был сильный приступ головокружения, это может быть ДППГ, болезнь Меньера или нейронит, и после этого у человека формируется страх будущего головокружения, мозг на нем зафиксирован. Человек начинает прислушиваться к себе и постоянно чувствует внутреннюю неустойчивость, шаткость.

Иногда бывает такое, что человек испытывает психогенное головокружение в определенной обстановке. Например, дома у пациента все нормально, а как только он попадает в метро или на открытое пространство, его начинает шатать.

— Как вы лечите головокружения?

— Все зависит от первопричины. Чтобы ее выяснить, собираем подробный анамнез, также мы проводим оценку нистагма, оцениваем наличие нарушений ходьбы, выполнение координаторных проб. Когда мы выяснили причину, мы понимаем, что нам делать дальше. Например, если она психогенная, то назначаем антидепрессанты, если головокружение возникает при мигрени, то мы стараемся воздействовать на головную боль, снизив интенсивность и частоту приступов.

При ДППГ мы должны объяснить пациенту, что головокружения не нужно бояться, а наоборот, надо его спровоцировать еще раз, повернуть голову, чтобы дать возможность этим кристаллам перекатываться. Для этого существуют специальные маневры — правила поворачивания головы, например, маневр Эпли. Как правило, это помогает кристаллам быстрее вернуться туда, откуда они вылетели, а пациенту — избавиться от неприятных ощущений.

Также мы можем порекомендовать пациенту гимнастику, в ходе которой пациент должен садиться и ложиться на разные бока до тех пор, пока головокружение не пройдет. Обычно ее нужно поделать неделю, чтобы дать этим кристаллам возможность раствориться или вернуться на место.

Если пациента сильно тошнит или рвет от головокружения, то мы можем прописать ему противорвотные препараты. А вот если врач прописывает вам от головокружения препараты для сосудов, то лучше сменить доктора.

— А если причина головокружений заключается в нейроните или болезни Меньера?

— Если мы поставили диагноз нейронит в остром периоде, то есть в первые трое суток, то мы можем прописать пациенту преднизолон и также обязательно с третьего дня болезни начинаем вестибулярную реабилитацию, специальные упражнения.

При болезни Меньера мы назначаем специальные диуретики, то есть мочегонные, для вывода лишней жидкости из внутреннего уха. Потом мы также назначаем вестибулярную реабилитацию и диету с ограниченным содержанием соли, сладкого и алкоголя, чтобы вода не задерживалась в организме.

Многие причины головокружений хорошо поддаются лечению, но зачастую люди мучаются годами, бесконечно пропивая препараты для «сосудов». Поэтому не затягивайте поход к врачу, ведь головокружение и шаткость заметно снижает качество жизни.