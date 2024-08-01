Как лихорадка Западного Нила попала в Россию и почему число заразившихся будет расти

Этим летом в России были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Вирус-возбудитель этой болезни чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье. В тяжелой форме это заболевание может привести к развитию опасных для жизни состояний, таких как энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Особенно подвержены риску дети и пожилые люди. Как вирус попал в Россию, почему до сих пор не была создана вакцина от него и почему в будущем ареал обитания вируса будет расширяться, а число случаев заражения расти — в материале «Газеты.Ru».

Что это за болезнь?

Лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и клещей. Часто болезнь проходит бессимптомно или в гриппоподобной форме.

По словам врача-терапевта медицинской компании СберЗдоровье Анастасии Агаевой, примерно у 20% зараженных развивается лихорадочное состояние, головная боль, усталость и боль в теле, тошнота, рвота, иногда сыпь на туловище и распухшие лимфатические узлы.

«Примерно в 1 из 150 случаев развивается тяжелое поражение центральной нервной системы, которое вызывает энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила.

Симптомы включают головную боль, высокую температуру, твердость мышц шеи, спутанность сознания, дезориентацию в пространстве, тремор, судороги, мышечную слабость вплоть до паралича, а также может привести к коме», — рассказала Агаева.

Это форма болезни называется менингоэнцефалитической, и риск летального исхода при ней высокий, так как в этом случае вирус поражает головной мозг. После проникновения в организм вирус поражает дендритные клетки кожи, попадая с ними в лимфатические узлы. После шестого дня от момента заражения он проникает через гематоэнцефалический барьер в нервную ткань головного мозга. Возбудитель инфицирует нейроны, в результате чего формируются участки некроза.

Тогда пациент начинается жаловаться на такие симптомы, как нарастание температуры и головной боли, фонтанирующая рвота на пике болевых ощущений, не приносящая облегчения, повышенная сонливость или, напротив, возбуждение, фото- и фонофобия, судороги, прогрессирующая мышечная слабость, поперхивание жидкой пищей, асимметрия глазных щелей, двоение в глазах.

Наиболее частыми причинами осложнений является позднее обращение за медицинской помощью.

Как можно заразиться?

Заражение чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров, реже клещей. Насекомые, в свою очередь, заражаются вирусом Западного Нила через кровь инфицированных птиц или грызунов.

«Помимо укусов насекомых человек может «подхватить» вирус при контакте с инфицированными животными, их кровью или другими тканями. Очень незначительная доля случаев инфицирования людей приходится на другие причины: трансплантация органов, переливание крови и грудное вскармливание. Зарегистрирован случай передачи вируса Западного Нила от матери ребенку через плаценту», — добавила Агаева.

Откуда появился этот вирус в России?

Возбудителем заболевания является вирус Западного Нила, который особенно распространен на территории Африки, Америки, Европы и Азии. В Россию вирус попал из Средиземноморского региона, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчиками вируса являются комары и клещи, а резервуаром инфекции — птицы (прежде всего врановые и дроздовые) и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелетными зараженными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — рассказал Жемчугов.

Как отметил врач, сейчас вирус циркулирует в Северном Причерноморье: Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе и других регионах.

«В Подмосковье тоже бывают вспышки лихорадки. Три года назад было заражено и погибло много голубей, но люди не болели. В этом году, поскольку лето было жарким, зараженные комары активно распространяются в тех регионах, где их не было. Это Москва, Казань, Рязань и другие крупные города в Поволжье и Центральной части России. Зимой в этих регионах заболеваемость понизится из-за похолодания. Лихорадка Западного Нила особенно часто выявляется с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Однако вспышки заболеваемости возникают не только летом, но и ранней осенью и весной из-за клещей, которые становятся активными и также являются переносчиками вируса», — рассказал Жемчугов.

По словам Агаевой, в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, и большинство из них — привезенные.

«Заболеваемость среди людей может расти по причине активного развития туризма, в том числе делового, освоения новых территорий. Перед дальней поездкой полезно заранее изучить сведения об эпидемиологической обстановке и подумать о необходимых мерах профилактики», — добавила Агаева.





А это лечится?

Специфического метода лечения лихорадки не существует, как и вакцины. Для лечения применяется симптоматическая терапия, которая при своевременном обращении к врачу показывает свою эффективность.

Однако Жемчугов подчеркнул, что сегодня важно заняться разработкой вакцины, так как в будущем лихорадка Западного Нила будет встречаться гораздо чаще.

«В России эндемичными территориями считаются южные регионы, однако в связи с потеплением климата существенно расширяется ареал лихорадки Западного Нила, уже сегодня случаи местного заражения регистрируются в Центральной части России и Поволжье. Конечно, при заражении болеют не все люди, но если лихорадка проявилась, то она протекает тяжело, иногда с воспалением мозга, из-за чего люди могут погибнуть, особенно дети и пожилые люди. Поэтому сегодня проблема лихорадки Западного Нила становится особенно актуальной. В 2005 году мы поднимали вопрос создания вакцины и представили результаты исследования, в ходе которого нам удалось снизить смертность на модели мышей от воспаления мозга, вызванного вирусом. Тогда нам не дали разрешения на работы, но сегодня вакцина крайне необходима, и мы можем ее создать», — рассказал Жемчугов.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей, заместителя декана педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ивана Коновалова, основой профилактических мероприятий в борьбе с болезнью остается неспецифическая профилактика укусов насекомых.

«Следует использовать специальные средства и приспособления для защиты от насекомых, носить закрытую одежду при посещении лесопарковых зон и территорий рядом с водой. Также стоит избегать нахождения в заболоченных местах и не создавать на дачных или загородных участках ландшафтные объекты со стоячей водой, чтобы не сформировались благоприятные условия для размножения комаров», — заключил Коновалов.