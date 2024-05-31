Разгром под Мариуполем: как русские князья провалили превентивный удар по монгольской орде Русское войско было разгромлено монголами на Калке 801 год назад

Восемь веков назад, незадолго до монгольского нашествия на Русь князья попытались предотвратить его и разбить орду близ современного Мариуполя. Это привело к битве на реке Калке, где армии противника удалось исполнить заветную мечту военачальников: разбить превосходящее, но разрозненное войско по частям. О том, почему первое серьезное столкновение русских с монголами закончилось именно так — в материале «Газеты.Ru».

Эскалация по-древнерусски

Битва на Калке 1223 года стала прелюдией к полномасштабному вторжению хана Батыя полтора десятилетия спустя. Существует стереотипное восприятие монгольского войска как азиатской варварской орды, которая берет врагов числом, жестокостью и коварством. А по миру перемещается подобно стихийному бедствию или рою саранчи.

Монголы и правда соответствовали всем негативным представлениям о «варварах» во всем (особенно в этике), кроме военно-политической организации. В этом аспекте ими были как раз русские и другие противники монголов.

Орда отличалась беспрецедентной для Средневековья дисциплиной. Во главе стоял хан, под которым находилась иерархия темников ( командовали 10 тыс. воинов), тысяцких и сотников. Высшие командиры орды могли плести интриги и иногда саботировать приказы, но никогда не жили своей жизнью без оглядки на командование. Задачей темников и тысяцких было не скакать впереди на лихом коне и подавать пример, подобно русским князьям, а руководить боем, оставаясь сзади. Хан и его подчиненные были строго рациональны и в других аспектах, — например, вели разведку и регулярно прибегали к дипломатии, но очень специфической. Все слова монгольских послов были ложью ради единственной цели — разбить вражеские союзы и ослабить сопротивление при будущем завоевании.

close 100% Миниатюра Лицевого Летописного Свода, изображающая сражение на Калке Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс

Дипломатическая кампания предшествовала и битве на Калке. Когда монгольская орда пересекла Кавказ и вторглась в земли половцев, их хан Котян, успевший принять крещение активный участник княжеских междоусобиц, обратился за помощью к Руси. Его посыл был прост: «Нашу землю суть днесь отняли, а вашу заутра, пришедшие, возьмут».

Эти слова в течение человеческой истории произносились сотни раз и до, и после Котяна, и характерной реакцией на них было беспечное безразличие. Но на призыв ответил лидер южнорусских князей Мстислав Удатный и начал собирать «антимонгольскую коалицию». Ему удалось уговорить киевского князя Мстислава Старого и Мстислава Святославича из Чернигова начать формировать совместное войско.

Как и всегда, монголы попытались эту коалицию разрушить. К князьям явились послы, и их сообщение было столь же типичным для истории, как и воззвание Котяна:

«Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сел ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, — гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьем».

Текст послания звучит убедительно и свидетельствует о хорошем знании монголами истории и политики Руси. Несмотря на это, княжеская коалиция ничего не ответила монголам, а попросту казнила их послов, как за полторы тысячи лет до них поступили спартанцы и афиняне с посланниками персов.

Иногда в исторических публикациях встречается утверждение, будто это было безрассудным провокативным шагом и эскалацией, после которой монголы считали своим долгом отомстить. Такая трактовка полностью игнорирует исторический контекст : ни до, ни после битвы на Калке ни одному человеку не удалось с помощью грамотно подобранной риторики уговорить монголов не нападать. Даже если бы сражения в тот год удалось избежать, трудно представить себе сценарий, при котором монголы покоряют половецкую степь, после чего проводят с Русью «конференцию» о разделе мира в награду за то, что русские — воспитанные и благоразумные люди.

Монгольская тактика обмана

В конце марта 1223 года съезд князей «коалиции» постановил: к Пасхе собрать все дружины у города Заруба (располагался на Днепре в 80 км ниже Киева) и начать поход в степи. Современный историк Андрей Астайкин оценивает общую численность русского войска в 15-20 тыс. человек, но допускает, что в нем могло быть до 30 тыс. человек.

Это была самая крупная армия в истории домонгольской Руси, состоявшая из прекрасно вооруженных дружинников в тяжелых доспехах и, вероятно, собранных ополченцев. Однако она была сколь многочисленной, столь же и бестолковой.

Среди дружин не было строгого единоначалия и единой тактики, а организация сводилась лишь к тому, чтобы в относительном порядке идти в сторону противника. Русским помогали несколько тысяч половецких воинов. Об их численности известно мало, но можно предположить, что с командованием у них было еще хуже, чем у Руси.

Точных сведений о численности орды нет, но историки считают, что она была примерно равна коалиции или незначительно уступала ей. Значительное численное превосходство русско-половецких войск исключено хотя бы потому, что орда бы не вступила в бой согласно принятой у нее тактике. Вдобавок, разгромное поражение зачастую означало для орды кочевников бесповоротную гибель.

Итальянский путешественник Плано Карпини оставил подробное описание монгольской тактики:

«И если они видят, что не могут их (врагов. — «Газета.Ru») победить, то отступают вспять к своим, и это они делают ради обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили засаду; и, если враги преследуют их до вышеупомянутой засады, они окружают их и таким образом ранят и убивают. Точно так же, если они видят, что против них имеется большое войско, они иногда отходят от него на один или два дня пути… А если они видят, что не могут сделать и этого, то отступают назад на десять или на двенадцать дней пути. Иногда также они пребывают в безопасном месте, пока войско их врагов не разделится, и тогда они приходят украдкой … А если случайно противники удачно сражаются, то татары устраивают им дорогу для бегства, и, как только те начнут бежать и отделяться друг от друга, они их преследуют и тогда, во время бегства, убивают больше, чем могут умертвить на войне».

Как русские сыграли на руку врагу

Битва на Калке пошла в точности по монгольскому плану. Место ее проведения археологам найти не удалось, однако многие историки считают, что Калкой в источниках именуют реку Кальчик, а сама битва прошла где-то в 40-50 километрах к северо-западу от современного Мариуполя, между селами Розовка, Темрюк и Малоянисоль.

До основного сражения 31 мая русские князья успели выиграть несколько мелких стычек с монгольскими передовыми отрядами. Это было частью плана монголов: неопасные обстрелы из луков с большой дистанции с последующим бегством казались русским успехом, что усыпляло их бдительность и заставляло преследовать противника. Так продолжалось около двух недель. Кроме того, князья успели перессориться между собой (в летописях нет ни единого намека на причину), и на момент начала сражения Мстислав Удатный находился с дружиной на восточной берегу Калки, а Мстислав Старый — через две реки, на западном берегу Каратыша. Первый разделил свою армию дополнительно, послав вперед половцев «в сторожи». Всего по летописям можно выделить как минимум четыре компонента разрозненных сил: киевская группировка, черниговская, галицко-волынская и половцы.

То есть, крупная армия рассеялась по полосе более 20 километров и потеряла визуальный контакт между своими частями, что делает численность маловажной. Если общие силы сторон были изначально примерно равны, то теперь монгольская армия превосходила каждый из осколков в три-четыре раза.

close 100% Рисунок Н. А. Кошелева/«Военная энциклопедия И. Д. Сытина»

Таким образом, исход сражения уже был заложен в диспозиции, и монголы умело ей воспользовались. Внезапно прекратив «бегство», они развернулись и одним сосредоточенным ударом разгромили половецкий передовой отряд и погнали его остатки на галицко-волынскую группировку Мстислава Удатного и Даниила Галицкого. Бегущие союзники смяли русские боевые порядки, которые стали легкой добычей для монголов. В какой-то момент на помощь силам на восточном берегу попытался прийти Мстислав Черниговский со своими полками, но переправе помешали бегущие с поля боя войска.

Все это время Мстислав Старый находился в лагере и на помощь союзникам не спешил. В итоге остатки галицко-волынской группировки сбежали на ладьях, а черниговцы отступали на север под непрерывными атаками монголов, неся огромные потери и лишившись князя. Наконец, монголы приступили к осаде киевского лагеря, который по недомыслию был плохо укреплен и не имел доступа к воде. Осада продолжалась три дня, после чего начались переговоры. От монголов их вел воевода Плоскыня, представитель бродников — славянского народа, жившего в низовьях Днепра.

Именно тогда произошло одно из наиболее известных событий в истории Древней Руси. Плоскыня поклялся на кресте, что если русское воинство сдастся, ему сохранят жизнь и позволят уйти за выкуп. Однако монголы напали на вышедших из лагеря безоружных русских, многих убили, а выживших, вместе с князьями, использовали в качестве «фундамента» для деревянного помоста, на котором устроили победный пир. Пленные были положены под доски и задавлены победителями.

Вероятно, именно этот разгром помешал русским княжествам организовать хоть какую-то антимонгольскую коалицию во время основного вторжения 1237–1241 годов. Монголы же, наоборот, узнали слабые стороны Руси и собрали колоссальное количество разведывательной информации, которая помогла их завоеваниям.