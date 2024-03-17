Иногда обиженный и есть агрессор. Что нельзя прощать и как победить манипуляции

Последнее воскресенье перед Великим постом в православной церкви называют Прощеным воскресеньем. В этот день принято прощать всем обиды, но не всегда это может быть хорошей идеей. Говорит ли обида об эмоциональной незрелости, может ли обидевшийся оказаться агрессором и в каких случаях прощать обидчиков нельзя — в интервью «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

— Что такое обида, откуда у человека возникает это чувство?

— Давайте представим знакомую многим ситуацию. Вы всеми силами намекали своему партнеру, какой подарок хотели бы получить на праздник, даже ссылку на товар присылали. И вот заветный момент: вы стоите в ожидании, вам вручают подарок, а там совсем не то, что вы хотели. В этот момент очень тяжело держать лицо, так как внутри кипит обида.

Обида — сложная реакция, которая возникает в ответ на внешнюю ситуацию и состоит из многих сильных чувств — гнева, злости, разочарования, огорчения.

— Считается, что обида — это проявление инфантилизма. Действительно ли взрослые не должны обижаться?

— Несмотря на то, что в нашем обществе обида все еще порицается, это реакция, которая свойственна людям и искоренить ее невозможно, да и необходимости в этом нет.

Одна из причин возникновения обиды — это разочарование: человек домыслил себе что-то и, не получив это, начинает обижаться. В этой ситуации мы можем говорить о том, что в некотором смысле человек сам «творец» своей обиды — сам напридумывал и сам обиделся.

Мы склонны возлагать свои ожидания на других людей, отсюда привычка говорить намеками. Такие высокие ожидания в отношении других людей можно расценивать как одно из проявлений инфантилизма, психологической незрелости, что проявляется в позиции «Вы все мне должны!».

— Каковы причины такого инфантилизма?

— Причины психической незрелости могут быть разными — человека могли не научить в детстве выстраивать адекватную коммуникацию с окружающими, что приводит к домысливанию. Если ребенок растет в нездоровой обстановке, например, с манипулирующими родителями, то волей-неволей паттерны поведения, свойственные родителям, впитываются и ребенком.

Но стоит отметить, что только склонность человека обижаться не является поводом для того, чтобы считать его инфантильным.

close 100% Клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая Из личного архива

На проблему обиды можно посмотреть и с другой стороны. В жизни бывают досадные ситуации, и чувство обиды возникает в случае, когда с нами поступили несправедливо, когда были нарушены наши границы. Здесь мы тоже говорим об ожиданиях в отношении других людей, но есть одно важное различие. Когда человек инфантилен, то все его ожидания выстраиваются вокруг собственной персоны. В случае психологически зрелых людей ожидания лежат в плоскости социальных устоев и норм, которые приняты в конкретном обществе. У нас не принято, например, чтобы незнакомый человек мог нецензурно высказываться в адрес другого взрослого, поэтому такая форма поведения может повлечь за собой чувство обиды, и это нормально.

— Есть ли типы личностей, которые наиболее склонны к обидам?

— Да. Это высокочувствительные люди, которые остро реагируют на ситуации извне. В таком случае речь идет не о надуманных реакциях с целью манипулировать другими. Такие люди просто более эмпатичны и воспринимают ситуацию слишком близко к сердцу. Выяснение отношений дается им с трудом, поэтому им приходится переживать эти обиды внутри себя, что делает их психическое состояние более шатким.

Другая крайность — это манипуляторы, которые используют обиду как способ достижения целей. Это могут быть люди, которых принято называть «нарциссами», «социопатами», «эгоцентриками». Если ситуация разыгрывается не в их пользу или не по задуманному плану, то на помощь приходит обида, которая помогает добиться желаемого, «прогнув» под себя окружающих.

Отдельно можно выделить людей, которые по разным причинам испытывают трудности в коммуникациях. В этой ситуации обида может появляться из-за неумения человека обсуждать свои потребности с другим, что приводит к разным казусам во взаимодействии.

— Может ли чувство обиды угрожать здоровью?

— Накопление обиды опасно своим влиянием на жизнь человека в целом, так как ведет к общей неудовлетворенности. Рано или поздно чаша терпения будет переполнена, что может привести к серьезным ссорам с окружающими.

Ни для кого не секрет, что один из факторов, охраняющих нас от психических расстройств, — это поддержка близких. Чем грамотнее выстроена коммуникация, чем лучше люди поднимают друг друга, дорожат отношениями, тем выше уровень поддержки. Обеспечивать все это, обижаясь друг на друга, крайне сложно.

— Бывают ли ситуации, когда прощать обиду нельзя?

— Иногда обнаруживается, что причиной обиды стало несоответствие ценностей. Например, для одного партнера поцелуй — это измена, а для второго — нет. Когда близкого ловят на измене, обида — вполне обоснованная реакция, и такая ситуация может послужить поводом для обсуждения приемлемости тех или иных форм поведения.

Если ценности не совпадают, то простить человека может быть очень сложно, так как для этого придется переломить собственные устои и сдвинуть границы нормы. Готовы вы на это или нет — решать только вам.

Отдельно стоит поговорить о ситуации, когда обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей. Кажется, что жертва — это человек, которого обидели, а агрессор — обидевший, но все не так просто. Если мы говорим о манипуляциях, то агрессор скрывается под шкурой обидевшегося. В такой ситуации задача обидевшегося — «прогнуть» границы «агрессора» под себя. Если вы понимаете, что вами манипулируют именно таким способом, то стоит вынести этот вопрос на обсуждение, так как такая форма коммуникации и взаимодействия нездорова и непродуктивна.

— Как тогда прощать «грамотно»? Какие методики существуют для прощения обидчиков?

— В первую очередь необходимо честно поговорить с самим собой, задав следующие вопросы. Почему я сейчас обижаюсь? На что именно? Какие мои ожидания не реализовались? Какие личные ценности стоят за этой ситуацией? Какой вклад другого человека в имеющуюся обиду или это полностью вопрос моих ожиданий? Как можно исправить эту ситуацию?

Очень часто такого рефлексивного разговора может быть достаточно. Но, если вы чувствуете, что этого недостаточно, постарайтесь спокойно обсудить возникшую ситуацию с обидчиком, не переходя на обвинения. Если самостоятельно с таким разговором справиться трудно, то стоит обратиться за помощью специалиста-психолога.

— Как лучше всего справиться с чувством обиды?

— Если мы говорим о ситуации нереализованных ожиданий, то работать необходимо с самим собой. Нужно задавать себе вопросы. Почему ожидания были именно такими? Давал ли мне кто-то объективный повод для них? Какая моя потребность скрывается за такими ожиданиями? Чем больше человек понимает себя, свои намерения, мотивы, потребности, тем меньше у него возникает ожиданий в отношении других людей, что делает жизнь гораздо проще.

Если вы не в силах справиться с обидой самостоятельно, то стоит обсудить эти чувства с кем-то, «развернуть» ситуацию и рассмотреть ее с разных сторон. Также можно обсудить возникшие чувства с человеком, в ответ на чьи действия вы испытали обиду. Сложность заключается в том, чтобы не бежать к нему с обвинениями. Диалог должен быть конструктивным, с осознанием того, что каждый человек ответственен только за свои чувства.