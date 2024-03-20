Деменция и растворение зубов. Что случится, если плохо чистить зубы

Как состояние зубов влияет на психику и почему опасно использовать некоторые ополаскиватели и ирригаторы — рассказал в день здоровья полости рта «Газете.Ru» заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

— Почему одни люди мучаются с зубами с детства, а другие и в пожилом возрасте не знают проблем?

— Есть несколько факторов. Среди них и наследственная предрасположенность, и окружающая среда. Например, повышенное содержание фтора в воде приводит к изменениям формирования зачатков тканей зубов еще на этапах их формирования. Влияют и системные заболевания: проблемы с желудочно-кишечным трактом, сахарный диабет, гиповитаминозы. Все это влияет на состояние и зубов, и пародонта, компонентом которого являются десна и костные структуры. Разумеется, большое значение имеет качество принимаемой пищи и правильный уход за полостью рта.

close 100% Зураб Хабадзе Фото из личного архива

— Кроме кариеса, к чему может привести плохая гигиена полости рта?

— К гингивиту и впоследствии к пародонтиту. Пациенты, которые страдают от заболеваний пародонта, плохо чистят зубы, не удаляют весь мягкий налет, он образовывает бляшку, которая начинает минерализоваться, превращаясь в зубной камень. Эта ситуация вредит десне и развивается хроническое её воспаление.

И два самых важных клинических проявления гингивита и пародонтита — это кровоточивость десен и появление неприятного запаха изо рта. Как только они появляются, нужно сразу идти к стоматологу. Но пациенты могут годами жить с этим, привыкать к тому, что кровоточивость бывает регулярно. Они думают, что десна кровоточит из-за неправильно подобранной зубной щетки или неловкого движения щеткой во время чистки зубов, но никак не из-за уже имеющегося воспаления в пародонте. Часто пациенты жалеют себя и приобретают щетку с щетиной мягче, совсем не по показаниям, — это фатальная ошибка, которая только ведет к негативным последствиям.

— Как нужно правильно чистить зубы?

— Этому всегда мы научим наших пациентов на приёме. Как правило, пациенты стараются очистить внешнюю поверхность, которую хорошо видно, а внутренней уделяется гораздо меньше внимания. Важно отметить, что зубной камень образуется в местах, где имеются выводные протоки слюнных желёз, а слюна содержит в составе множество минералов.

— Когда лучше чистить зубы — до или после завтрака?

— Пациенты часто задают этот вопрос. Я советую чистить зубы за полчаса до завтрака. Важно подождать после чистки зубов какое-то время для того, чтобы зубы успели покрыться защитной пленкой, состоящей из белков слюны. Она защищает наши зубы от кислотного воздействия, которое неизбежно во время приёма пищи.

Если пациент после завтрака собирается чистить зубы, то это существенная травма для твёрдых тканей. Бактерии полости рта, участвующие в этом кислотном воздействии, и чистка зубов следом — агрессивно для тканей.

— Какую зубную щетку лучше всего использовать для чистки зубов?

— На самом деле регулярность и техника чистки зубов куда важнее вида и качества щетки. Но я бы дал следующие рекомендации. Во-первых, использование электрической или обычной щетки разницы нет, если вы умеете хорошо чистить зубы.

Во-вторых, щетку надо менять раз в два-три месяца. В-третьих, жесткость щетки зависит от состояния зубов, поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом. Я отдаю предпочтения щеткам средней жесткости и с тонкой, мягкой щетиной, которые содержат элементы древесного угля. Она, как правило, позволяет пройти в межзубные промежутки, а жёсткая больше воздействует на ткани.

— Есть ли разница в том, какую применять пасту?

— Здесь также желательно участие стоматолога, потому что пасты бывают гигиенические и лечебно-профилактические, и все они имеют свой индекс абразивности. Как правило, этот индекс от нуля до 110. Пасты с высокой абразивностью чаще отбеливающие, их противопоказано использовать на регулярной основе. Во-первых, это может привести к абразивному износу эмали и клиновидным дефектам, которые вызывают повышенную чувствительность зубов, и приходится даже пломбировать эти дефекты. Поэтому для ежедневного применения можно рекомендовать пасты с индексом абразивности в районе от 50 до 80.

— Некоторые стоматологи предлагают покрыть зубы лаком при особой чувствительности. Это работает?

— Да, проведя профессиональную гигиену, стоматолог может завершить её нанесением на зубы фторлака. Фтор укрепляет кристаллическую решётку эмалевых призм. Также врач может использовать десенситайзеры, — это компоненты, которые закупоривают специальные пространства в твердых тканях и тем самым снижают чувствительность зубов. Это работает, но это сложно реализовать в домашних условиях. Мы — стоматологи всегда в этом помогаем и проводим эту процедуру по показаниям.

— Нужно ли использовать какие-то дополнительные средства гигиены или достаточно пасты и зубной щетки?

— Помимо зубных щёток и паст доктор должен подобрать и дополнительные средства гигиены, если они, подчёркиваю, показаны. К ним относятся флоссы (зубные нити), ершики, ирригаторы. Но тут важно не перестараться, потому что, например, чрезмерное или грубое применение флоссов может травмировать межзубные сосочки, а это приведет к рецессии десневого края. Зубочистки я вообще не рекомендую, потому что ими можно нанести существенную травму. Еще могу порекомендовать использовать ершики для языка. Они, как правило, очень актуальны в утреннее время после длительной ночной микробной аккумуляции на слизистой оболочке рта.

Что можно использовать всем — это индикаторы зубного налета. Это специальные таблеточки для окрашивания налёта. Пациентов учим их использовать и видеть, где они не дочистили зубы. Так гигиена становится более оптимизированной и качественной.

— Сейчас многие используют ирригаторы, — они безопасны?

— Обычно ирригатор назначается пациентам, у которых установлены большие конструкции, ортопедические, мостовидные конструкции, брекеты. В иных случаях можно обойтись без него или использовать раза два в неделю как приятный гидромассаж десневого края.

Ирригаторы нельзя применять ежедневно, так как их воздействие на десну в итоге может привести к хронической травме мягких тканей, снизить активность специальных клеточек — фибробластов, которые синтезируют важный нам коллаген в тканях, отвечающий за упругость и плотность десны.

— В аптеках продается много разных средств для гигиены полости рта. Например, гели с бактериофагами. Работают ли они?

— Бактериофаги — это вирусы, пожирающие бактерии. Смысл создания таких гелей в том, что вирусная частица, которая создаётся под конкретный микроорганизм, уничтожает их. В нашем случае речь идет о бактериях, которые приводят к развитию кариеса и пародонтита. Конечно, в использовании таких гелей есть смысл, но только по рекомендации врача. Достаточно перспективное направление, целенаправленно подавляющее действие патогенных бактерий полости рта.

— Еще есть гели для реминерализации. Можно ли проводить такую процедуру в домашних условиях?

— Да, после чистки зубов можно нанести такой гель. Я уже говорил о защитной плёночке, которая формируется через 20 минут после чистки. В это время мы можем воздействовать на поверхность зубов и провести реминерализацию. Но повторюсь, чтобы себе не навредить, все процедуры стоит проводить после беседы со специалистом.

— А ополаскиватели для полости рта? Стоит ли их использовать в ежедневном уходе за полостью рта?

— Дело в том, что многие ополаскиватели содержат антисептические компоненты, в частности, хлоргексидин. Он на ежедневной основе отрицательно влияет на рН и микростуктуру ротовой жидкости и может приводить к дисбалансу микробной флоры в полости рта, и длительное и частое его применение вплоть до кандидозного стоматита. Ополаскиватели, которые не содержат антисептики, тоже не могут использоваться на регулярной основе. Например, они могут и окрашивать зубную эмаль.

— Чем опасен кандидоз или как в народе говорят «молочница» полости рта?

— Кандидоз в полости рта — достаточно неприятное заболевание. Его возбудители — грибы рода Candida. Его симптомы — ощущением сухости в полости рта, дискомфорт, иногда даже жжение. Обычно на кандидоз указывает белый, творожистый налет на языке, который при поскабливании легко удаляется. При прогрессировании в полости рта может появиться боль, извращение чувствительности, трещины в углах рта, из-за которых пациент даже есть иногда не может.

— Зависит ли от здоровья полости рта состояние всего организма?

— Да, это особенно актуально, если мы говорим о пародонтите. Сейчас патогены, вызывающее это заболевание, активно изучаются, в том числе в нашем университете. Например, нам удалось установить, что пародонтопатогены могут привести к хроническим стрессам и психическим расстройствам.

У нас есть бактерия Porphyromonas gingivalis, которая оказывает значительное влияние на нервную систему, и даже способна проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов. В результате у пациентов может развиться болезнь Альцгеймера. Также в сыворотке крови увеличиваются противовоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли и это подчеркивает длительность и стойкость хронического воспаления.

Кроме того, высокая концентрация таких бактерий очень опасна и для беременных, потому что они могут стимулировать выработку простагландинов, вызывающих гипертонус мышечного слоя матки, и это, как вы понимаете, может повлиять на плод, вызывая его гипоксию. Особое внимание мы уделяем беременным пациентам и помогаем им устранить эти проблемы на ранних сроках.

— Влияют ли продукты на состояние зубов?

— Тут я бы хотел обратить внимание на проблему запрета сладкого для детей. Часто взрослые в попытке сохранить зубы ребенка запрещают ему сладкое, но так делать нельзя. Запретный плод сладок всегда, и если в детстве стоял жесткий запрет, то в подростковом возрасте ребенок будет отрываться и компенсировать все детские дефициты ещё большим употреблением сахара.

Лучше просто ограничить количество конфет и шоколада, а вот леденцы я бы советовал запретить совсем. Чтобы съесть шоколад, нам нужно секунд 20-30, на рассасывание леденца уходят минуты.

Различные микроорганизмы обожают углеводистую пищу, и этот сахарный субстрат от леденца при длительном пребывании в полости рта начинает вступать во взаимоотношения с микроорганизмами полости рта. Это приводит к снижению рН слюны за счёт образования большого количества кислот, в том числе молочной кислоты.

Все кислоты подвергают ткани к частичному их растворению или, мы это называем деминерализации. В последующем это приведет к повышенному риску развития кариеса. Поэтому лучше съесть шоколадку и прополоскать рот водой, тогда снижение рН будет быстро нивелировано.

— Какие продукты взрослым стоит исключить или наоборот добавить в рацион?

— Надо минимизировать употребление газированных напитков. В них много сахара и кислот, например, лимонной и ортофосфорной. От алкоголя тоже лучше отказаться. Вообще лучше свести к минимуму все продукты с простыми углеводами — это хлебобулочные изделия, макароны, бананы, картофель.

Наиболее благоприятна для зубов и полости рта грубая пища. Это морковь, болгарский перец, сельдерей, шпинат, зелень. Также полезны молочные продукты как источник кальция, который благоприятно влияет на состояние зубов.

— Нужно ли употреблять какие-то витамины для поддержания здоровья полости рта?

— Конечно, ваше питание — это как бензин для автомобиля, а витамин D — масло, без которого ни один двигатель не будет работать. Во-первых, он помогает успешно усваивать кальций и фосфор. Во-вторых, его недостаток негативно влияет на общий иммунитет организма, а снижение иммунитета делает нас более восприимчивыми к различным патогенам, в том числе и в полости рта. И даже отложение зубного камня не обходится без дефицита витамина D.

Так как в России почти у каждого есть дефицит витамина D, нужно хотя бы раз в 3-6 месяцев контролировать его уровень — сдавать анализ и пропивать курс витамина.

— Если мы все делаем правильно, нужно ли идти к стоматологу на профессиональную чистку?

— Да, стоматолог проводит профилактику осложнений, полирует поверхность зубов — это препятствует формированию отложений. Кроме того, нужно раз в полгода-год проверять состояние зубов, так что похода к стоматологу не избежать.