Кинжальная боль, которую не перепутаешь. Как избавиться от камней в почках?

Во второй четверг марта ежегодно отмечается Всемирный день почки. Какие симптомы могут указывать на развитие мочекаменной болезни, почему не всегда при наличии камней в почках возникает боль, как от их вида зависит рацион больного и какой метод удаления камней считается самым опасным — в интервью «Газете.Ru» рассказал заведующий урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв.

— Насколько среди россиян распространена мочекаменная болезнь?

— До 10% взрослого населения могут быть носителями камней, — кто-то об этом не знает, так как не имеет симптомов, а кто-то имеет клинические проявления болезни. Считается, что мужчины страдают чаще, однако наша практика показывает, что большой разницы по количеству больных разных полов нет, а вот по возрасту есть.

В основном камни в почках находят у людей от 20 до 50 лет, но в редких случаях заболеть могут и дети, и совсем пожилые люди.

— Какие симптомы указывают на наличие камней в почках?

— Чаще всего это боль в поясничной области с одной стороны, иногда сразу с двух. Это одна из самых сильных болей, которую вряд ли можно с чем-то спутать. Часто пациенты ее описывают как «кинжальную».

Иногда сформированный камень лежит годами в почках и не увеличивается, — он может вызвать боли только в том случае, когда нарушает отток мочи, то есть перекрывает мочеточник или почечную лоханку. В этом случае почку раздувает и возникает почечная колика.

Если камень локализуется в нижних отделах мочеточников, возникают боли внизу живота, отдающие в паховую область.

— Боль — это единственный симптом?

— Нет. Еще возможны учащенное мочеиспускание, тошнота, рвота, парез кишечника, рефлекторная анурия (отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь), также может отмечается мочеиспускание с кровью.

В некоторых случаях можно говорить о пиелонефрите, — это воспалительное заболевание почечной ткани, которое имеет бактериальное происхождение. Одним из рисков развития хронического пиелонефрита является мочекаменная болезнь. Тогда у человека может отмечаться повышенная температура, – это та самая ситуация, которая требует срочного медицинского вмешательства.

— Может ли так быть, что у человека нет почечной колики, а камень в почке есть?

— Да, в редких случаях. У некоторых больных образуются большие камни, практически полностью занимающие чашечно-лоханочную систему почки. Такая форма мочекаменной болезни называется коралловидным нефролитиазом, и для нее не характерны почечные колики. Пациенты могут предъявлять неспецифические жалобы — повышенная утомляемость, слабость, возможны нерезкие боли в поясничной области. В дальнейшем у больных развивается пиелонефрит, о котором мы говорили. Постепенно почечные функции снижаются, прогрессирует почечная недостаточность.

— Известны ли причины, из-за которых развивается болезнь?

— Точные причины не установлены. Считается, что это патология обмена веществ.

Вероятность развития мочекаменной болезни возрастает, если человек ведет малоподвижный образ жизни, приводящий к нарушению фосфорно-кальциевого обмена. Возникновение мочекаменной болезни могут спровоцировать особенности питания, например, избыток белка, кислая и острая пища, увеличивающая кислотность мочи.

Если человек употребляет много молочных продуктов, содержащих кальций, тогда у него есть большой риск получить мочекаменную болезнь.

Еще риски развития болезни повышаются при наличии воспалительных заболеваний, причем не обязательно в почках. Инфекция может попасть в мочевые пути и вызвать там вторичное воспаление, что может привести к образованию камня.

close 100% Заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского врач-уролог высшей категории, Сергей Королёв Из личного архива

Также мочекаменная болезнь возникает при наличии аномалий развития мочевыделительной системы, например, если у человека только одна почка.

— Как образуются камни в почках?

— В школе на уроках химии проводят лабораторные работы с перенасыщенным раствором, когда в раствор добавляют сахар или соль и в какой-то момент начинается процесс кристаллизации. Если сильно упрощать, то в почках происходит то же самое.

— Какие виды камней принято выделять, и зависит ли от состава камня способ лечения?

— Существует масса классификаций. Возьмем основные — это оксалатные (из солей кальция и щавелевой кислоты), уратные (из солей мочевой кислоты) и фосфатные (соли фосфорной кислоты). Они различаются составом, но редко бывает, что составы чистые, — достаточно часто они смешанные. Состав мы определяем при помощи биохимического анализа камня, который либо сам откололся и вышел, либо который достали врачи.

Теперь про лечение. Если мы говорим об уратных камнях, то считается, что их можно растворить при помощи специальных лекарственных препаратов. Другие два вида практически нерастворимы.

— Какой из этих видов камней самый опасный?

— На самом деле нас больше пугает не состав камня, а его положение и размер.

Есть так называемые коралловидные камни, которые по своей форме похожи на коралл. Они могут «прорастать» через всю почку, и часто удалить их трудно, мы делаем это в несколько этапов.

— Нужно ли как-то менять свой рацион в зависимости от типа выявленных камней?

— Да. Например, при наличии оксалатного камня необходимо обеспечивать достаточно хорошую циркуляцию жидкости (потребление ее должно достигать 2-2,5 л в сутки). В ряде случаев следует ограничить молочные продукты, соленые закуски, шоколад, инжир, черную смородину, чернику, конфеты, варенье, кондитерские изделия, какао, крепкий кофе и многое другое.

При уратных камнях мы рекомендуем употреблять нежирное мясо, рыбу, крупы в виде любых блюд в умеренном количестве, супы. Не реже, чем один раз в 7-10 дней, показано включение разгрузочных дней (молочных, овощных, фруктовых) с увеличением количества потребления суточной жидкости. При этом из рациона исключают или ограничивают мясо молодых животных и птиц и бульон из них, соленые сыры, бобовые.

При фосфатных камнях показана преимущественно «кислая», мясная пища, естественно, в разумных пределах. Кроме того, целый ряд овощей, фруктов, ягод обладают мочегонным эффектом, и это их качество может быть с успехом использовано в лечении мочекаменной болезни. К ним можно отнести арбузы, баклажаны, бананы, груши, дыни, землянику, капусту, клюкву, крыжовник, морковь, салат посевной, смородину, тыкву, укроп, чернику и др.

— Как сегодня лечат мочекаменную болезнь?

— Кроме назначения диеты и лекарственных препаратов применяют и хирургические методы лечения. Их мы применяем в ситуациях, когда камень может вызвать осложнения или когда он достигает больших размеров — более 6 мм. Глобально мы выделяем эндоскопические операции (ввод инструмента через естественные отверстия тела) и дистанционную литотрипсию (дистанционное разрушение камней при помощи разных видов энергии).

Начнем с самого простого для больного — это дистанционная литотрипсия. Она показана, когда у пациента есть камни до 15 мм, которые мы можем локализовать, то есть их видно на рентгене и УЗИ.

— Как проходит литотрипсия?

— Это лечение ударной волной, когда человек помещается на специальный аппарат, и врач под рентгеном или УЗИ ударной волной дробит камни так, чтобы не повредить соседние ткани.

Плюсы этой операции заключаются в том, что мы не делаем разрез и не вводим пациента в наркоз, просто даем легкое обезболивание. Послеоперационных осложнений практически не возникает, а «песок» и сами фрагменты камней отходят с мочой.

В случае эндоскопической операции мы подводим инструмент — эндоскоп — непосредственно к камню по мочевым путям через мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, мочеточник. Это современный подход, но он больше ориентирован на камни мочевого пузыря или камни мочеточника, а также небольшие камни в лоханке почки. Если камень расположен в глубине почки, то применяется уже другой аппарат, так называемый фиброскоп.

Этот инструмент хирург может контролируемо загибать так, чтобы пройти в чашку почки и раздробить там камень. Но к этим методам не прибегают при воспалениях в мочевых путях, рубцах на мочеточнике и аденоме простаты.

Еще один интересный метод — это перкутанная нефролитолапаксия.

— Когда ее применяют?

— Помните, мы с вами говорили о коралловидных камнях? Их удаляют как раз этим способом. Ранее для лечения крупных конкрементов, в том числе коралловидных камней в почке, применялись открытые и травматичные операции. Они предполагали больше разрезы почечных лоханок и травмирование паренхимы органа, после которого серьезно страдала функция мочеобразования.

Сегодня для этого под контролем УЗИ или рентгена делается прокол почки тонкой иглой со стороны спины. Этот ход немножко расширяется, туда проводится оптический инструмент для разрушения камня. Этот метод позволяет успешно удалять крупные камни размером до 5-6 см.

— А лапароскопические операции проводятся?

— Да. В этом случае инструменты вводятся в брюшную полость точно так же, как и в открытой хирургии, лоханка почки или мочеточник разрезается, камень достается и потом все зашивается.

Но, честно говоря, я, как заведующий отделением, могу сказать, что практически не возникает в последнее время необходимости в таких операциях. Они очень травматичны и могут дать серьезные осложнения.

— После хирургического лечения пациенту больше не грозит вновь получить камень?

— Ни один вид оперативного лечения не исключает рецидива мочекаменной болезни. Удалив камень, мы не получаем гарантии того, что он не сформируется вновь.

Мочекаменную болезнь надо рассматривать как хроническое длительно текущее заболевание, склонное к рецидивному течению. Поэтому важно менять образ жизни, больше двигаться, наладить питание, регулярно посещать врача.