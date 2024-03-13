Случайная забывчивость или деменция? Как поймать момент ухудшения памяти

Что такое память, какой объем информации может запомнить человек, почему с возрастом когнитивные способности могут ухудшаться, чем отличается деменция от легкого когнитивного снижения, какие заболевания приводят к ухудшению памяти, что такое «цифровая деменция» и как восстановить функции мозга — об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина.

— Что такое память и как она работает?

— С одной стороны, память — это высшая психическая функция, такая же, как восприятие, внимание, мышление, речь и другие. Без участия памяти никакая психическая деятельность невозможна. В данном случае мы говорим о возможности запомнить новую информацию.

Память может быть произвольной и непроизвольной. Первая отличается тем, что мы что-то запоминаем с определенной целью, то есть мы всегда заранее планируем, когда мы будем пользоваться этими новыми знаниями. Например — подготовка к экзаменам, есть вопросы, нужно запомнить ответы на них и воспользоваться этим на экзамене. При этом, когда мы запоминаем произвольно, используем различные приемы для запоминания, которые сформировались к настоящему времени. Приемы для запоминания могут быть разные: кто-то пальцы загибает, кто-то ассоциации использует, кто-то записывает нужную информацию.

Непроизвольная память реализуется в любой ситуации без цели запомнить. Особенно она активна в детстве. При нормальном развитии у детей хорошая непроизвольная память, то есть они очень многое запоминают, не ставя задачу запомнить. В дальнейшем, когда ребенок взрослеет, память перестраивается, и формируется уже произвольное запоминание, сформированность которого очень важна для успешной учебы в школьном возрасте.

Память можно охарактеризовать по модальности: например, зрительная, слухоречевая, тактильная, двигательная и др. Кто-то успешнее запоминает зрительный материал, кому-то проще воспринимать информацию на слух.

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— В старости какие-то изменения в памяти происходят? Она снова меняется?

— У взрослого человека произвольная память становится самой важной, самой продуктивной. К старости, при нормальном старении, она остается активной и достаточно хорошо функционирующей. При этом возможности непроизвольного запоминания снижаются, то есть пожилому человеку сложнее запомнить что-то новое без постановки цели удержать в памяти.

— Есть ли какие-то представления о том, какой у нас объем непосредственного запоминания?

— У человека есть возможность запомнить и удержать некоторое время в оперативной памяти одновременно от пяти до девяти словесных стимулов, так называемые 7 плюс-минус 2 элемента.

При повторном заучивании новых стимулов объем запоминания увеличивается.

Через какое-то время человек может актуализировать то, что запомнил, например, через два часа или через неделю. Это называется отсроченное воспроизведение. При этом объем отсроченного воспроизведения может быть меньше, чем объем непосредственного запоминания. Это не патологические, а вполне нормальные закономерности, которые хорошо изучены в экспериментальных исследованиях памяти в общей психологии.

— Какие у людей могут возникнуть приобретенные нарушения памяти?

— Память — очень сензитивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры и т.п., это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма.

Память может нарушаться при различных заболеваниях головного мозга человека: при черепно-мозговых травмах, при болезнях сосудов, при опухолях, при нейродегенеративных заболеваниях и др.

— Какие симптомы нарушений психики наблюдаются при деменции?

— При деменции позднего возраста наблюдаются различные симптомы нарушений праксиса, оптико-пространственной деятельности, речи, мышления, поведения и памяти. При разных формах деменции память нарушается по-разному, но она всегда страдает.

Например, при болезни Альцгеймера, при котором нейродегенеративный процесс в головном мозге носит диффузный характер, у больных в начале заболевания нарушается память на текущие события.

Больной плохо помнит, что было вчера. Постепенно нарастают нарушения памяти на прошлое, когда пациент плохо помнит, что было пять или 10 лет назад. Например, пациент неточно помнит, сколько ему лет. Может нарушаться ориентировка в месте и времени. На вопрос, где мы находимся, больной рассказывает, что у него дома, хотя он в данный момент в клинике.

— При каких заболеваниях когнитивные нарушения могут возникать как сопутствующий симптом?

— Снижение когнитивных функций может встречаться при различных заболеваниях мозга. Например, при артериальной гипертонии, при черепно-мозговых травмах и др. Цереброваскулярные заболевания (инсульт, ишемия, гипертония, атеросклероз), вследствие которых развивается недостаточное кровоснабжение мозга, — частая причина когнитивного снижения, помимо нейродегенеративных деменций. Злоупотребление алкогольными напитками, прием наркотических веществ тоже приводят к снижению когнитивных процессов. Важно следить за своим соматическим здоровьем, неформально проходить диспансеризацию, следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови и др.

— Если мы говорим о самых ранних симптомах деменции, то что входит в их число?

— Один из первых симптомов — это усиление забывчивости на текущие события, которая мешает в повседневной жизни и в работе. Близкие люди могут заметить изменение поведения и характера, проблемы с речью, трудности ориентировки в новых, а иногда и привычных местах. Я бы хотела подчеркнуть, что часть этих симптомов, в том числе особенности памяти, о чем мы говорили ранее, может быть следствием снижения настроения, депрессии. В таких случаях необходимо консультироваться у специалистов, чтобы правильно поставить диагноз и лечить заболевание.

— Кроме деменции существует так называемый синдром мягкого когнитивного снижения. Чем он характеризуется?

— Действительно, у людей в позднем возрасте может наблюдаться синдром мягкого когнитивного снижения, при котором наблюдаются легкие особенности памяти и трудности освоения новых навыков, которые отмечают сами пожилые люди и их близкие. Например, обращение с новой стиральной машиной освоить труднее, чем раньше, возникают сложности при использовании новых гаджетов. При клинико-психологическом обследовании такого пожилого человека может наблюдаться легкое снижение запоминания нового, трудности концентрации внимания, утомляемость.

— Каждый из нас может испытывать проблемы с памятью, но как понять, что это уже приобрело патологический характер?

— Часто пожилые люди не замечают снижения собственных когнитивных возможностей, поэтому крайне важно, чтобы более молодые родственники были внимательны. Важно раннее обращение к специалистам, чтобы снижать риск ухудшения мнестико-интеллектуальных возможностей стареющего человека.

— Есть еще такое понятие, как цифровая деменция. Действительно ли гаджеты могут привести к снижению когнитивных функций?

— Думаю, что это нельзя назвать деменцией. Мы живем в цифровую эпоху, у нас есть гаджеты, которые помогают быстро получить информацию без необходимости ее запоминать. И проблема заключается в том, что люди меньше активируют собственную память. Некоторые исследования говорят о том, что у современных школьников младших классов вербальная память несколько хуже, чему у их ровесников, которые жили 50 лет назад.

Есть опасность того, что если человек продолжит перекладывать часть когнитивных функций на машину, то они могут ослабевать.

Во всем нужно знать меру. Гаджеты безусловно улучшают многие аспекты жизни человеку. Но важно не перекладывать на машину полностью собственную познавательную деятельность. Наш мозг должен активно работать. Психические возможности человека реализуются только в собственной активной деятельности. Думать, что мы можем хорошо что-то запомнить и действительно запоминать — это разные вещи. И один из важнейших принципов любой психологической реабилитации — это собственная деятельность больного.

— Можно ли как-то интеллектуальное снижение обратить вспять?

— Если мы говорим о деменции позднего возраста, то кардинально помочь больному очень трудно. Лекарства для излечения деменции пока не существует. При этом когнитивная стимуляция (когнитивный тренинг) пациентов с деменцией — очень важная часть комплексной клинико-психологической работы специалистов с больными.

— Что из себя представляют эти когнитивные тренировки?

— Для пациентов с деменцией разработаны программы когнитивной стимуляции, которые направлены на поддержание их возможностей. Эти программы проводятся в индивидуальной или групповой форме и направлены на стимуляцию: активизацию восприятия, речи, письма, счета, памяти, мышления и др. Для пациентов с мягким когнитивным снижением в Москве созданы амбулаторные центры — «Клиники памяти», где очень успешно проводятся программы нейрореабилитации.

Для всех людей позднего возраста очень полезно активно использовать речь, писать от руки, читать вслух, учиться чему-то новому (новым навыкам), например, осваивать новый язык.

Все эти виды психической активности положительно сказываются на когнитивных функциях и всей психической деятельности стареющего человека. Например, есть данные, что обучение игре на фортепиано помогает улучшить когнитивные способности взрослых. Главное делать то, что нравится.

В качестве когнитивной нагрузки можно использовать хорошо известные приемы. Так, существует техника Фибоначчи, которая подразумевает проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих. Техника Пифагора также эффективна. Необходимо вечером вспомнить все произошедшие за весь день события подробно и не нарушая их последовательности. Еще одно упражнение — это ассоциативный метод, то есть придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита. Еще есть метод Айвазовского — необходимо смотреть на пейзаж или интерьер в течение нескольких минут, а потом, закрыв глаза, воспроизводить их в памяти.

— Некоторые психологи советуют делать по-новому привычные действия, например, чистить зубы не правой, а левой рукой. Это должно помочь мозгу?

— Знаете, человеку вообще нужно меняться. И да, даже чистка зубов левой рукой может принести пользу. Нужно подчеркнуть, что полезно выполнять что-то с нагрузкой, когда не все легко получается, когда немножко трудно. Преодоление трудностей сопряжено с развитием. И важно помнить, что когнитивная тренировка должна быть достаточно регулярной.

— Можно ли как-то с помощью питания или медикаментов, например, глицина или Гинкго билоба самостоятельно улучшить когнитивное состояние?

— Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает наличие не менее 5 порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков. Не рекомендуется есть большое количество красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа. Также нужно ограничить сладости, нужно избегать обработанных продуктов, в которых часто присутствует избыток сахара и натрия.

Если мы говорим о медикаментах, то лекарства должен назначать врач. Моя позиция такова: не нужно увлекаться подобными «внедрениями» в организм.

Конечно, их часто рекламируют как средства улучшения когнитивных функций, но мы должны относиться ко всему критично. Если вы себя нормально чувствуете, не нужно их принимать.

Если у вас есть какие-то проблемы, проконсультируйтесь со специалистом.