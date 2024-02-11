Как тестируют талантливых детей и чем опасны школы для одаренных Профессор Савенков: одаренных детей лучше обучать в обычной массовой школе

Гарантирует ли одаренность в детстве успехи во взрослой жизни? По словам члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических и психологических наук, директора Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессора Александра Савенкова, наравне с креативностью для достижений важны эмоциональный интеллект и упорство. Подробнее о том, как диагностировать у ребенка одаренность и почему не стоит «закрывать» талантливых детей в отдельной школе, — в интервью Савенкова «Газете.Ru».

— Вы специалист по детской одаренности, и, наверное, часто видите родителей, которые думают, что их дети одарены. В чем же на самом деле проявляется это качество?

— Современная психология под одаренностью понимает совокупность нескольких параметров. Первый — высокий уровень развития интеллекта. При этом интеллект здесь понимается в специфическом психологическом смысле, отличном от «бытового ума». Это способность решать сложные задачи, которую можно измерить при помощи тестов IQ. Следующий параметр — высокий уровень креативности, определяемый специальными тестами. Третий, а может быть, даже и первый по значимости, — это мотивация.

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Все параметры должны быть высокими, причем чем выше, тем лучше. Но если с интеллектом и креативностью все легко, то с мотивацией уже сложнее. Здесь нам надо учесть, что есть взрослые люди, а иногда и дети, которым тот или иной вид занятий приносит почти физическое удовлетворение. Такие люди, мы все их встречали, беззаветно преданы своему делу. Это и есть та мотивация, которая говорит нам об одаренности. Человек может руководствоваться разными мотивами: заработать много денег, самоутвердиться, получить награду, поступить в престижный вуз. Одаренный человек стремится делать то, что доставляет ему физическое удовольствие, вне зависимости от наград, то есть все остальные мотивы выстраиваются ниже.

— Но ведь история полна примеров, когда выдающиеся люди в детстве не всегда так «прикипали» к тому виду деятельности, в котором потом реализовались. Получается, они не были одаренными?

— Одаренность — это сочетание двух групп качеств: «хочу» — это мотивация, и «могу» — это интеллект и креативность. Если мы имеем только одну группу факторов, то это не считается одаренностью.

— Вы сказали, что IQ и креативность можно измерить тестами. Можно ли при помощи каких-нибудь тестирований измерить мотивацию?

— Да, существуют специальные инструменты, ими владеет любой психолог. Во-первых, это методика столкновения мотивов, их иерархиаризации. Например, ребенку даются карточки с мотивами, и он должен их расположить по порядку: от самого сильного до самого слабого.

Например, «я изучаю математику, потому что у меня есть чувство долга перед родителями», на другой карточки написано «я изучаю математику, потому что она мне интересна», на третьей — «я изучаю математику, потому что я хочу поступить в престижный университет».

Это — мягкая методика, а столкновение мотивов – жесткая. Тогда ребенка загоняют искусственно в ситуацию выбора — либо это, либо то. Ребенок должен выбрать наиболее значимый для него мотив. Еще есть масса других, проективных методик, например где ребенку предлагают закончить предложение или рассказ. Так тоже можно узнать, как устроена мотивационная сфера личности человека.

--А может ли родитель как-то самостоятельно понять, действительно ли одарен его ребенок?

— Все же диагностика одаренности — это задача не родителя, и даже не педагога, а психолога. Но для родителей есть специальные диагностические инструменты. Родители, читающие книги об одаренности, написанные специально для них, могут найти эти методики. Например: «карта одаренности», «палитра интересов» и др. Также существуют диагностические методики специально для педагогов, например интеллектуальный портрет и другие.

— Если ребенок одарен в детстве, значит ли это, что он будет успешным во взрослом возрасте?

— Нет. В жизни часто оказывает так, что и одаренный человек, и бездарный человек могут быть в равной степени успешными или неуспешными.

— От чего тогда зависит успешность?

— У ребенка могут быть высокие интеллект, креативность, мотивация, но нет настойчивости, упорства. В этом случае он вряд ли будет успешным. Другими словами, если человек перешел минимальный порог интеллекта (одаренности), требуемый в определенном виде деятельности, то дальнейшие его успехи будут зависеть от того, какой у него характер, насколько развита воля, насколько он настойчив, упорен и так далее.

В конце ХХ века, когда начала развиваться психология, ученые выяснили, что для продвижения в социуме значительно важнее не столько когнитивные качества, сколько то, что назвали сначала эмоциональным, а потом социальным интеллектом. Это умение адекватно понимать эмоции человека, считывать их, точно выражать собственные эмоции, это способность к эмпатии, к социальному прогнозированию, коммуникациям, способность к сотрудничеству и сотворчеству и др.

Что происходит часто с одаренными и нормотипичными детьми? Они не понимают, что другие люди отличаются от них в умственном плане, не всегда понимают их, неверно считывают уровень IQ. Поэтому важно развивать социальный интеллект.

— Как его развить?

— У этого показателя есть свои параметры. Обычно выделяется несколько блоков качеств: когнитивный (знания о людях, о правилах этикета, о специфике социальных отношений, способность к социальному прогнозированию, социальная интуиция и др.), эмоциональный (эмпатия, умение выражать и считывать эмоции, регулировать собственные эмоции и др.) и поведенческий (готовность быть лидером и ведомым, способность к сотрудничеству и сотворчеству и др.).

Эти параметры можно оценить и дальше, узнав проседающую область, подтянуть ее. Самостоятельно это сделать очень сложно, тут надо обращаться к психологу и педагогу, и в социальной среде развивать нужные качества. Это уже специфический «социальный фитнес».

Зная своих детей, выработав определенный стиль взаимодействия с ними, родители могут сами существенно помочь ребенку в развитии его социального интеллекта.

— В интернете можно найти множество тестов-опросников для оценки социального интеллекта. Насколько они правдивы?

— Об этом существует много споров. Любой психолог-практик знает, что нормальный человек говорит одно, думает другое, а делает третье. Поэтому, когда вы начинаете спрашивать человека про его социальные качества, что он вам ответит? Во-первых, то, что вы ожидаете услышать, во-вторых, постарается представить себя с лучшей стороны. Поэтому простой опросник, который можно найти в сети, не лучший способ оценить свой социальный интеллект.

— По поводу показателей IQ тоже ведется много споров. Можно ли по ним предсказать будущие достижения ребенка? Нужно ли сравнивать IQ разных детей?

— В разрезе одаренности мы под интеллектом понимаем не «бытовой ум», а способность решать сложные, логические задачи. Высокие баллы IQ отражают лишь наличие способностей, но отнюдь не гарантируют их будущую реализацию. Исследования показывают, что интеллект (IQ) оказывается надежным предсказателем профессиональной и жизненной успешности, если человек становится ученым, конструктором, врачом, преподавателем и т.п. Для профессий практического свойства интеллект не является надежным предсказателем успешности.

Тесты дают лишь текущий «срез» интеллектуального развития. Более того, излишняя фиксация на IQ нередко приводила к необоснованным заключениям и неверной расстановке образовательных приоритетов.

С возрастом интеллект, к сожалению, снижается, но мы этого не замечаем в отличие от многих других способностей (например — физические способности, слух, зрение и т.п.), угасание которых мы ощущаем гораздо острее. Более того, чем слабее становятся наши умственные возможности, тем более высокого мнения мы о себе, — таков парадокс стареющего разума.

Если же говорить о детском возрасте, — там пик интеллектуального развития еще впереди. В эти годы важно правильно распознать и развить имеющийся потенциал. А сравнивать IQ разных детей бессмысленно, — у кого-то взлет происходит раньше, у кого-то позже.

— Можно ли подтянуть показатели одаренности у ребенка? В том числе и IQ?

— Да. Но мы можем подтянуть его примерно на 20%, так как интеллект, по большей мере, передается по наследству. Так что с интеллектом сильно не разгонишься, а вот с креативностью и мотивированностью работать можно.

Например, замотивировать ребенка можно с помощью поисковой, исследовательской деятельности. Ребенок любит находить и узнавать что-то новое, — нужно эту возможность ему дать. Он рождается с предрасположенностью к самостоятельному поиску знаний, но современный мир предлагает ребенку все больше информации в кратком, готовом виде, тем самым формирует у ребенка клиповое мышление. Нужно это предотвратить.

— Как? Огородить от смартфонов и интернета?

— Так можно было сделать лет 10 назад, сегодня смартфон — важная часть жизни. Отобрав его, мы можем лишить ребенка возможности социализироваться в обществе сверстников. Но мы можем подыскать альтернативу, заинтересовать, увлечь чем-то другим.

Есть небольшое упражнение, которое помогает развивать ребенка. Вот вы гуляете со своим чадом и говорите ему: «Представь, что ты гуляешь во дворе с друзьями, и пошел дождь. Что ты будешь делать?» или «Представь, что ты водитель грузовика, который собирается в дорогу, а тут дождь. Что делать? Или ты ворона, которая сидит в это время на дереве, а тут намечается дождь». Ребенок должен поставить себя на место другого человека или животного, поразмышлять, подумать, как он будет выходить из этой ситуации.

— А что насчет креативности?

— С креативностью свои проблемы. Если мы придем к педагогам-дошкольникам в детский сад и спросим их про креативность, они начнут рассказывать про занятия рисованием, аппликацией, лепку и прочую «творческую» деятельность. Но можно креативно мыть полы и совсем некреативно размазывать гуашь по бумажке.

Креативность — это не про творчество. Вот есть фильм «1+1», там два принципиально разных человека, с разным уровнем образования, разного возраста, с разным жизненным опытом, но они оба очень креативны. И в течение всего фильма они свою креативность проявляют в самых разных жизненных ситуациях и видах деятельности: творчески убегают от полиции, создают и продают не имеющую никакой ценности картину, выстраивают совсем непростые, в ситуации одного из них, отношения с женщиной и др. Креативность — черта личности. Креативный человек проявляет ее во всех видах деятельности, любой вид деятельности может быть квалифицирован как творческий и нет каких-то особых творческих видов деятельности.

Специалисты по психологии деятельности все время хотели создать какой-то набор действий, который приведет к развитию креативности. Но время показало, что лучший способ развить креативность — дать ребенку живой пример креативного бытия значимого для него взрослого.

— Что это значит?

— В ближайшем окружении ребенка обязательно есть референтный взрослый, с которого ребенок считывает модели поведения, в том числе перенимает способность креативно мыслить. То есть креативности нельзя научить, но креативность заразна, как грипп. Для того чтобы ею «заразиться», рядом с ребенком должен быть носитель вируса в лице какого-то взрослого, который значим для ребенка.

Вообще первоклассники креативнее, чем ученики четвертого класса. Есть в психологии понятие наивной креативности и культурной креативности. Когда ребенок приходит в первый класс, он еще верит в чудеса — в Деда Мороза, зубную фею, в Бабу-ягу. Потом он подрастает, больше узнает, перестает верить в них. Он начинает размышлять уже логически, и в этот момент начинает развиваться реальная креативность, о которой мы говорим.

— А как обучать одаренных детей? Есть ли свои особенности у образовательного процесса?

— Существует три подхода. Первый — специализированные школы для одаренных и талантливых детей. Для талантливых (от одаренного отличается тем, что уже достиг каких-то осязаемых результатов в какой-то определенной области) это, например, физико-математические школы при ведущих университетах, школы высшего спортивного мастерства, средние музыкальные школы при консерваториях и так далее. Для одаренных, то есть детей, показавших высокий интеллект, высокую креативность и определенную мотивацию, школ в России нет. В некоторых странах одаренных детей специально отбирают и обучают, не привязывая к конкретным предметам.

Другой вариант — это дифференцированные классы в одних и тех же школах. Это всем известное разделение на класс «А», «Б» и так далее. Конечно, все всегда хотят в первый.

Третья модель — это одаренный ребенок в обычной массовой школе. На мой взгляд, это лучший вариант. Тут идея в чем: как бы ни старались отбирать одаренных, талантливых детей, надо понимать, что они будут дальше жить в обществе обычных людей.

— Почему первые две системы не такие хорошие?

— Нельзя так четко разделить, что хорошо, а что плохо. Везде есть свои плюсы и минусы. Например, вот собрали мы самых талантливых математиков в Западной и Восточной Сибири и привезли в специализированную школу при Новосибирском университете. Где-то там в якутской деревне этот ребеночек был интеллектуальным лидером, а попав в среду таких же, стал аутсайдером. В итоге он не приобретет опыт интеллектуального лидерства, а это важно для личностного развития, для того же социального интеллекта.

Другая беда — мы собрали детей в специализированный класс. Так мы решаем только проблему педагога: ему удобнее преподавать. Но на деле мы получили ту же проблему развития социального интеллекта, — эти отобранные дети уже ограниченно общаются с обычными сверстниками, мы искусственно сократили их естественные контакты с социумом.

— При третьей стратегии таких минусов нет, но какие у нее плюсы?

— Я выскажу крамольную мысль. Чем отличаются одаренные от нормотипичных детей? В первую очередь тем, что они получат образование, обучатся при любой системе, при любой стратегии. Есть у них такая особенность — они все равно что-то для себя найдут.

Тут важно другое — средовое, социальное сопровождение, от которого зависит развитие мотивации и креативности, о которых мы ранее говорили.

Мировой педагогический опыт показывает, что вера в возможности ребенка, помноженная на мастерство родителей и педагогов, способна творить педагогические чудеса. В жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сам сумел сделать с тем даром, который имеет.