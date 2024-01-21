Позвали на чай в подвал: как умер Григорий Распутин

Сибирский крестьянин средних лет, Григорий Распутин прозвал себя «святым старцем», но в действительности был гулящим пьяницей, заставлявшим женщин слизывать варенье со своего сапога. Расположение царской семьи не спасло его от гнева элиты – в ночь на 17 декабря 1916 года «старца» застрелили. По словам участников событий, подсыпанный в еду цианид не оказал никакого эффекта, а после выстрела в сердце он «ожил» и напал на заговорщиков. Что не так с этой версией и причем здесь британская разведка – в материале «Газеты.Ru».

За что ненавидели Распутина?

Григорий Ефимович Распутин родился 21 января 1869 года в Тобольской губернии (ныне Тюменская область). В молодости он обратился к религии, много паломничал и познакомился с некоторыми влиятельными священниками. В Петербург крестьянина пригласил ректор духовной академии епископ Сергий, и постепенно к выходцу из простонародья стала приходить странная популярность. Будучи человеком среднего возраста, Распутин преподносил себя как «старца» и «божьего человека». Кроме того, он каким-то образом облегчал состояние царевича Алексея, страдавшего от гемофилии — нарушения свертываемости крови с регулярными кровоизлияниями в суставы и мышцы.

Постепенно «старец» приобрел большое влияние на императрицу Александру — распространялись слухи об их тайной любовной связи, но этому нет никаких подтверждений. Однако известно, что Распутин периодически ходатайствовал перед ней даже о назначении и снятии министров, а она, в свою очередь, всю жизнь влияла на мнение императора Николая II.

Это накладывалось на реальный, не мифический образ Распутина — гулящего пьяницы, гостя светских вечеринок и пропащего блудника. Татьяна Григорова-Рудыковская, дочь офицера императорской гвардии, описывала поведение «святого старца» так:

«Он развязно сел за стол, обращался к каждой по имени и на «ты», говорил броско, иногда пошло и грубо, подзывал к себе, сажал на колени, ощупывал, поглаживал, похлопывал по мягким местам, и все «осчастливленные» — млели от удовольствия! Смотреть на это было противно и обидно за женщин, унижающихся, потерявших и свое женское достоинство, и фамильную честь. <...> «Машенька», — раздался голос, — «хочешь вареньица? Поди ко мне». Машенька торопливо вскакивает и спешит к месту призыва. Распутин закидывает ногу за ногу, берет ложку варенья и опрокидывает ее на носок сапога. «Лижи» — повелительно звучит голос, та становится на колени и, наклонив голову, слизывает варенье».

Элита не могла вынести, что такой человек стал де-факто советником царской семьи, и в результате 12 июля 1914 года на Распутина совершили первое покушение. Считается, что за ним стояли великий князь Николай Николаевич (будущий верховный главнокомандующий на начальном этапе Первой мировой войны) и председатель Государственной Думы Михаил Родзянко. Исполнителем стала мещанка Хиония Гусева по наущению опального монаха Илиодора. Женщина выследила Распутина на улице и ударила ножом в живот, но тот смог отбиться от нападавшей и выжить.

close 100% Григорий Распутин, 1899 год Hulton Archive/Getty Images

Покушение: версия князя Феликса Юсупова

Ситуация вокруг Распутина усугубилась во время Первой мировой войны, когда император Николай назначил себя верховным главнокомандующим и уехал из Петрограда в Ставку. Царица Александра безгранично верила в «сибирского старца» и без его участия и совета не принимала ни одного важного решения. Императрица даже предлагала, чтобы Распутин посетил Ставку. В ответ на это начальник штаба генерал Михаил Алексеев пообещал немедленно уволиться, стоит ей и правда его туда привести.

В итоге несколько человек, независимо друг от друга, решили устранить Распутина любым путем, включая убийство. Лидером заговорщиков стал молодой князь Феликс Юсупов, он же предоставил свой дом на Мойке в качестве площадки для покушения. Ему помогали политик-черносотенец («Черная сотня» — русское радикальное правое движение. Его участники выступали против демократических реформ, за самодержавие и изоляционистскую внешнюю политику) Владимир Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович (двоюродный брат царя), армейский поручик Сергей Сухотин и врач Сергей Лазоверт, работавший в санитарном поезде, устроенном Пуришкевичем.

Больше всех об обстоятельствах убийства в последующие годы рассказывал князь Феликс Юсупов. В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года он пригласил Распутина к себе домой на чай, причем аудиенция должна была пройти в подвале. Чтобы «старца» не смутило чаепитие в подвале с голыми стенами, в нем расставили мебель и накрыли на стол. Наконец, Юсупов дал Лазоверту шкатулку с цианистым калием, и тот при нем густо посыпал ядом начинку пирожных. Еще одну порцию цианида положили в бокал для вина.

Молодой князь и врач заехали за Распутиным заполночь, причем Юсупов надвинул на глаза шапку, чтобы его не узнали посторонние — очень странная маскировка, учитывая, что распутинская прислуга знала о планируемом визите. Когда Распутина привели в подвал, то предложили покинуть Петроград, на что тот ответил отказом. Тогда ему поднесли чай и отравленные пирожные — они не оказали на «старца» никакого эффекта, как и предложенное затем отравленное вино. После этого Юсупов решил перейти к более прямолинейным методам. Он поднялся из подвала наверх, взял у великого князя Дмитрия Павловича револьвер, спустился обратно, прицелился в сердце и спустил курок.

Тело уже думали везти к Петровскому мосту, чтобы сбросить в реку, но тут Распутин «ожил» и накинулся на князя.

«Выглядел он жутко. Рот его был в пене. Он закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь. Распутин тихо и хрипло повторял мое имя», — писал Юсупов в мемуарах.

Сибирский мужик смог с пулевым ранением в сердце подняться из подвала и выбежать во двор, но Юсупов и Пуришкевич догнали и застрелили его. Тело завернули в холст и сбросили с моста в Малую Невку.

close 100% Григорий Ефимович Распутин, 1914 год ТАСС

Дело осталось нераскрытым

В рассказанной князем Феликом Юсуповым истории есть множество несостыковок. Например, вскрытие показало, что у Распутина было три ранения, и все в упор: в печень, со спины в почку и в центр лба — очевидно, добивающий выстрел. Выстрела в сердце не было, но, возможно, князь перенервничал и перепутал. Куда более невероятным кажется иммунитет Распутина к яду: в популяции встречаются люди с уникальной стойкостью к токсинам или физическим воздействиям, но невозможно, чтобы крупная доза цианистого калия не вызвала даже головокружения. Некоторые исследователи выдвигали предположение, что яд нейтрализовала температурная обработка, но, в любом случае, судмедэксперты не нашли следов цианида в желудке убитого.

Сам отравитель Лазоверт позднее написал Юсупову письмо с извинениями, в котором говорил, что клятва Гиппократа запрещает убивать и вместо цианида он положил какое-то «безвредное вещество». Однако князь пишет, что яд врач закладывал на его глазах из принесенной Юсуповым шкатулки. Чтобы совершить подмену у всех на виду, требуются навыки не врача, а фокусника.

Совсем другую версию событий излагает в интервью изданию The New Times (главный редактор Евгения Альбац признана в РФ иностранным агентом) современный британский документалист Ричард Каллен.

По его мнению, все публичные рассказы об убийстве Распутина выдуманы от начала до конца, а в действительности покушение организовала британская разведка. Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович выступили лишь исполнителями.

Так, исходя из размера отверстия в голове Распутина Каллен пришел к выводу, что выстрел произведен из 455 Webley — стандартного британского армейского револьвера Первой мировой войны. Держал же его в руках резидент MИ-6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании) в Петрограде Освальд Рейнер, знакомый Юсупову по учебе в Оксфорде.

У Великобритании были веские причины для ликвидации Распутина. Во-первых, многие агенты и послы докладывали в Лондон о разложении России в тылу, а западные члены Антанты беспокоились, что их союзник не дотянет до конца войны. Во-вторых, Распутин был известен прогерманскими симпатиями, выступал против войны и мог склонять императрицу к заключению сепаратного мира. Тезис о необходимости устранить Распутина многократно встречается в переписке британских служащих в России.

Князь же, по мнению Каллена, не упоминал присутствие Рейнера специально, чтобы не создавать международный скандал. Драматические истории про яд, борьбу в крови и побег выдуманы с той же целью — запутать следствие и отвлечь внимание от британцев. Наконец, в пользу присутствия Рейнера при убийстве говорит журнал его шофера: он отвозил разведчика в дом Юсуповых дважды, за неделю до покушения и в тот же день.

Восстановить точную картину событий в ночь на 17 декабря 1916 года невозможно. Великий князь Дмитрий Павлович никогда никому об этом не рассказывал, Освальд Рейнер перед смертью уничтожил все свои документы, а после Февральской революции 1917 года министр юстиции Временного правительства Александр Керенский распорядился прекратить следствие. Более того, он приказал генералу Лавру Корнилову эксгумировать и уничтожить тело Распутина, и оно было сожжено в топке парового котла. Это лишило потомков шансов выяснить истину с помощью современных лабораторных методов.

Для заговорщиков покушение в целом прошло без последствий. Смерть Распутина встретили ликованием, в первую очередь, в армии. Царица Александра требовала расстрелять убийц, но император Николай, чтобы не провоцировать общественный гнев, поступил иначе. Великого князя Дмитрия Павловича царь сослал на персидский фронт, а Феликсу Юсупову предписал негласный домашний арест в его имении под Курском.