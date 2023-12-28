Нет времени поглядеть в окно: почему астронавты «Скайлэб» устроили забастовку в космосе Забастовка на американской космической станции «Скайлэб» прошла 50 лет назад

28 декабря 1973 года экипаж американской станции «Скайлэб» утроил бунт. Уставшие от непрерывной работы астронавты объявили, что берут выходной, отключили радиосвязь и провели день, бездельничая и глядя в иллюминаторы. Инцидент вошел в историю как «забастовка на Скайлэб». Что к ней привело и как она повлияла на будущее космонавтики – в материале «Газеты.Ru».

Первая американская станция

«Скайлэб» была первой и на момент забастовки единственной американской национальной космической станцией. Ее создали на основе корпуса верхней ступени ракеты «Сатурн-1Б»: алюминиевые стенки покрыли теплоизоляцией, а внутри разместили жилые и рабочие помещения. 14 мая 1973 станцию вывела на орбиту ракета «Сатурн-5» — такая же отправляла американских астронавтов к Луне.

Главным отличием «Скайлэба» от советских станций стала колоссальная масса в 90 тонн. Этот рекорд будет побит лишь в 1990-е годы после запуска к «Миру» дополнительных модулей, которые довели его общую массу до 125 тонн. Большой размер «Скайлэба» позволил разместить на нем множество научных приборов, в том числе солнечную обсерваторию «Аполлон». Она занимала отсек станции, к которому были прикреплены Х-образные солнечные панели. Аппаратура позволяла вести наблюдения одновременно в ультрафиолетовом, видимом и рентгеновском диапазонах, — последнее особенно важно, поскольку космические рентгеновские лучи не проходят сквозь атмосферу.

close 100% Внутреннее устройство станции NASA

«Скайлэб» может показаться странным местом для бунта из-за комфортных условий жизни. У станции был большой объем, поскольку внутренний диаметр отсеков достигал шести метров (у МКС — не более четырех). Это позволяло астронавтам даже бегать по внутренней стороне станции по кругу: центробежная сила обеспечивала контакт ног со стенками. Просторные отсеки не давили на психику, позволяли легко заниматься космической физкультурой, а также предоставляли достаточно места для проведения экспериментов.

В целом кабина «Скайлэб» ничуть не походила на типичные тесные космические станции и изнутри напоминала небольшой двухэтажный дом. На станции был первый в истории космический душ, состоящий из системы впрыска воды, круговой занавески и «пылесоса» для капель.

За время существования станции ее посетило три пилотируемых миссии. В ходе первой («Скайлэб-2») астронавты пробыли на орбите 28 дней и в основном исправляли ошибки беспилотной («Скайлэб-1») операции по выводу станции в космос. Тогда в полете оторвалась одна солнечная панель, заклинило вторую, а также отсоединился противометеоритный щит, игравший роль в защите станции от солнца. В результате температура внутри повысилась до 50°C, а электропитания не было, поэтому экипаж первым делом развернул противосолнечный «зонт» и вручную раскрыл солнечную панель. Затем астронавты выполнили десятки экспериментов, сделали многие тысячи фотографий Земли, Солнца и космоса. Кроме того, участники миссии «Скайлэб-2» стали первыми людьми, вернувшимися с орбитальной станции живыми.

close 100% Сборка внутренних деревянных переборок Skylab на земле NASA

Экипаж «Скайлэб-3» провел на станции 59 дней, продолжил ее ремонт и серию научных экспериментов. В первую очередь американские медики, как и их советские коллеги, стремились узнать об адаптации тела к длительному пребыванию в невесомости. Для другого любопытного эксперимента на станцию доставили двух самок пауков-крестовиков. С трудом, но они смогли сплести паутину, причем она сильна отличалась от той, которую этот вид производит на Земле.

Последний «мятежный» экипаж, «Скайлэб-4», пробыл на орбите 84 дня и стал невольным участником естественного психологического эксперимента.

Работа по 16 часов в день

Астронавтов «Скайлэб-4», как и во время прошлых миссий, было трое: Джеральд Карр, Уильям Пог и Эдвард Гибсон. Первые двое были военными летчиками (Пог успел получить боевой опыт в Корейской войне), а последний — ученым-физиком и инженером. Рабочие проблемы начались вскоре после старта: Пог попытался скрыть от ЦУПа возникшую в невесомости морскую болезнь, и начальник штаба астронавтов Алан Шепард сделал за это серьезный выговор экипажу. По прибытии на станцию астронавтам пришлось переносить и раскладывать по местам многие тысячи предметов: еду, фотопленку, магнитную ленту и инструменты, — что с учетом отставания от графика из-за морской болезни отняло много сил.

close 100% Карр и Пог в свободное время NASA

График «Скайлэб-4» был очень плотным, поскольку у NASA закончились корабли «Аполлон» для доставки экипажа, и для следующей миссии пришлось бы ждать завершения работы над «Шаттлом». Некоторые задачи для астронавтов добавили в план незадолго до запуска, и экипаж к ним не готовился. О многих дополнительных работах находящиеся на орбите люди узнали уже в ходе радиопереговоров с Землей, и каждый день на телетайп приходило по два метра письменных инструкций. Астронавты часто жаловались на чрезмерную загруженность и нехватку времени на отдых.

Пог в интервью для книги «Вызовы космических исследований» рассказывал об этом так: «Нужно было таскать оборудование, потом отчитываться, потом перемещаться на другую позицию, смотреть, что делать дальше, и в итоге возникало ощущение, что ты прижат к стенке. Не было времени осмыслить перемещение из одной точки станции в другую и перестроиться для другого эксперимента. Когда нас гоняют по разным углам без возможности подготовиться к работе ментально, не говоря уже о подготовительных действиях к самому эксперименту, мы не можем выполнять свою работу профессионально!»

В итоге через шесть недель после старта напряжение между астронавтами и ЦУПом достигло пика. «Мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле, и от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе», — заявил руководству миссии Карр (по свидетельству бывшего сотрудника NASA Хэмиша Линдси, автора исследовательской книги «Путь «Аполлона» к Луне»).

close 100% Душ на станции NASA

В итоге экипаж сообщил на Землю, что берет выходной, и отключил радиосвязь. В прессе этот акт неповиновения прозвали «забастовкой на «Скайлэб». Выходной день астронавты заняли тем, что смотрели в иллюминатор кают-компании, принимали душ или просто лежали (висели в невесомости) без дела.

После этого инцидента ЦУП согласился сократить рабочую нагрузку астронавтов и выполнил просьбу не назначать работ после 20:00. Командование решило, что требование выходного было связано с депрессией или нервным срывом, но Пог отмел эти догадки: ему и другим членам экипажа попросту нужно было время посмотреть в окно и подумать.

В результате оставшиеся шесть недель полета стали гораздо более приятными и комфортными для работы. Уменьшение загрузки если и сказалось на полученных результатах, то не сильно: например, астронавты сделали более 75 тыс. изображений Солнца и первые космические фотографии солнечной вспышки в момент зарождения. Кроме того, экипаж установил рекорд пребывания на орбите, его побили лишь космонавты «Салюта-6» в 1978 году.

close 100% Изображение Солнца, полученное на Skylab NASA

Последствия

Забастовка астронавтов заставила по-новому взглянуть на психологическую сторону долгих космических полетов. NASA сделало множество выводов: стало выделять больше времени на отдых и стимулировать здоровую и честную коммуникацию между экипажем и наземными специалистами миссий. Также было решено больше не отправлять новичков в космос одних: все три участника «Скайлэб-4» ни разу не были на орбите до этого. В частности, в каждом экипаже МКС есть как минимум один ветеран из прошлых полетов.

Интересно, что некоторые исследователи и вовсе отрицают факт забастовки. По одной из версий, миф о бунте возник в общественном сознании из-за наложения двух событий: предоставленного астронавтам 26 декабря выходного и случившегося примерно в те же дни отказа радиосвязи. Нельзя исключать, что прекращение работы было вызвано непреднамеренными событиями, но некоторые историки космических исследований считают, что руководство NASA попросту не хотело признавать неприятный (по его мнению) инцидент.

Станции «Скайлэб» было не суждено дождаться «Шаттла», который был готов к полету лишь к 1981 году. 11 июля 1979 аппарат сгорел при неконтролируемом спуске с орбиты: солнечная активность привела к увеличению плотности атмосферы, которая затормозила станцию и вывела ее из строя раньше срока. Корабля для подъема орбиты станции у США на тот момент не было. Вместо «Скайлэб» NASA стало использовать временную небольшую станцию, которую перевозили в грузовом отсеке «Шаттла».