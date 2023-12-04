Победить депрессию, страх смерти и вирусы. На что способны объятия

Международный день объятий принято отмечать 4 декабря, — в этот день «Газета.Ru» рассказывает об их пользе. Объятия родителей могут сформировать самооценку ребенка, помочь взрослому справиться с депрессией, нормализовать сон, улучшить здоровье и приглушить грустные воспоминания. Почему они так влияют на организм и сколько раз в день нужно обниматься — в материале «Газеты.Ru».

Ученые давно изучают объятия, как феномен, который присущ людям и другим социальным животным. Таким образом принято выражать любовь и поддержку. Например, обычные шимпанзе обнимают членов стаи после напряженных ситуаций для снятия стресса, а львы трутся головами о подбородки друг друга. Таким образом они укрепляют свои социальные связи.

При этом любые физические контакты сильно влияют на состояние здоровья, причем как психологическое, так и физическое. Объятия в том числе провоцируют выработку различных гормонов.

«Ребенок не задумываясь обнимет маму или игрушку. Это спонтанное выражение приятия и любви. Для взрослого человека обнять другого означает осознанно нарушить свои и чужие границы. Мы обнимаем человека, которого знаем, которому выражаем доверие, которого воспринимаем «своим». Ученые доказали: объятия положительно влияют на здоровье сердца, устойчивость к стрессу, способствуют снижению кровяного давления, развитию чуткости и понимания близких людей», — подтвердила «Газете.Ru» клинический психолог Янина Лимонт.

Нет — депрессии, да — объятиям

Ученые доказали, что во время объятий повышается уровень окситоцина. Но это происходит не из-за прикосновений, а из-за ожидания чего-то приятного перед объятием.

Окситоцин называют «гормоном любви», от него зависит чувство привязанности к людям и ощущение спокойствия. Другими словами, при его выработке у человека снижается чувство тревоги. Ученые из Университета префектуры Окаяма также установили, что окситоцин обладает мощным антидепрессивным эффектом после его секреции в центральной нервной системе.

Более того, при объятиях активируются нервные рецепторы в коже, которые передают сигналы в мозг, в результате высвобождаются эндорфины — природные анальгетики и антидепрессанты. Также объятия могут помочь снизить уровень стресса. Ученые из Цюрихского университета выяснили, что объятия перед стрессовым событием помогают снизить уровень выработки кортизола, а именно он ответственен за возникновение стресса.

Обнялись и пошли спать

Объятия также помогают лучше уснуть. Ученые из Каролинского института изучали влияние объятий на выброс нейромедиатора анандамида. Его название переводится с санскрита как «блаженство». Он примечателен тем, что влияет на сон и аппетит, а еще помогает стирать печальные воспоминания.

Точный механизм действия этого нейромедиатора был долгое время не изучен. Но сейчас известно: анандамид спустя примерно три часа после выработки повышает уровень аденозина — молекулы усталости. В мозге он накапливается в период бодрствования, и по мере нарастания концентрации «сообщает» нейронам, что пора спать.

Он также снижает частоту сердечных сокращений, а еще тормозит воспаление, защищая клетки, и повышает устойчивость к ишемии.

Улучшаем характер

Объятия повышают уверенность в себе, особенно у детей. Чрезвычайно важно, чтобы ребенка много обнимали родители — так он почувствует, что его ценят и любят. То же самое верно, конечно, и для взрослых, но особенно на стадии юного роста объятия очень сильно влияют на формирование уверенности в себе.

«Научные исследования показали заметное повышение показателей доверчивости, эмпатии, способности понимать эмоции других людей. Эффект распространяется на коммуникацию с близкими людьми. На тех, кого мозг маркирует как «чужого» — не распространяется. Мы обнимаем тех, кого считаем близкими, усиливаем эмпатию по отношению к ним, но это не увеличивает эмпатичность в целом у человека, нам не свойственно искренне обнимать всех людей подряд», — рассказала Лимонт.

Борьба со слабоумием

Ученые из Токийского университета выяснили, что окситоцин восстанавливает работу пораженных клеток головного мозга, отвечающих за память.

Кроме того, окситоцин регулирует когнитивное поведение и улучшает концентрацию. Он способствует образованию новых нейронных связей в головном мозге, что влияет на когнитивные процессы. Таких образом у людей, которые часто стимулируют секрецию окситоцина объятьями, снижаются риски развития старческого слабоумия.

Понижаем давление и повышаем иммунитет

Исследователи из Университета Северной Каролины установили, что объятия могут снижать артериальное давление. Это не только способствует здоровью сердца, но и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония.

Кроме того, объятия и любой другой физический контакт могут способствовать улучшению кровообращения и расширению капилляров, что может увеличить поступление кислорода в организм. Увеличение уровня оксигенации в организме также благотворно влияет на работу сердца.

«Объятия отражаются на физиологических показателях человека. Они заметно увеличивают уровень окситоцина в организме и снижают кровяное давление, уменьшая, тем самым, риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем эффект снижения кровяного давления более заметен у женщин, чем у мужчин», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Янина Лимонт.

Объятия также помогают бороться с вирусами. Американские ученые из Университета Карнеги-Меллон показали, что люди, которые часто обнимаются с родными и близкими, надежнее защищены от болезней.

В эксперименте участвовали более 400 человек. Добровольцев попросили заполнить анкеты, а затем в течение двух недель ежедневно звонили им для фиксации частоты конфликтов и объятий. После этого все участники были намеренно заражены вирусом простуды и наблюдались в карантине.

Результаты показали, что ощущаемая социальная поддержка снижала риск инфекции, который повышался из-за стресса, связанного с конфликтами. Объятия обеспечивали треть защитного эффекта социальной поддержки. Среди заболевших участников, которых чаще поддерживали и обнимали, симптоматика заболевания оказалась менее выраженной, причем независимо от того, были ли у них конфликты.

Более того, тактильный контакт, как один из способов проявления заботы, может помочь ускорить восстановление после операций и травм. Все это достигается выработкой вышеназванных гормонов.

Хорошо, а как часто обниматься?

Конкретных исследований, которые бы установили точное количество объятий, необходимое человеку в день, нет. Однако особенно популярен взгляд американского психолога Вирджинии Сатир, которая говорила, что человеку для выживания необходимо четыре объятия в день. Восемь объятий помогут достичь психической стабильности, а 12 объятий день приведут к личностному росту.

Другие специалисты также согласны с мнением Сатир и советуют обниматься хотя бы четыре раза в день, причем можно не с людьми, а, например, с плюшевыми мишками.

Ученые обнаружили, что человек, прижимая игрушку, снижает чувство тревожности. Кроме того, прикосновения к плюшевым мишкам повышают самооценку и даже спасают от страха перед смертью.