Легендарная Гризодубова: как женщина впервые стала Героем Советского Союза

Управление самолетом традиционно считается мужской профессией, и сейчас абсолютное большинство летчиков — мужчины. Однако СССР активно боролся за равноправие полов, а самым ярким примером успеха в профессии была летчица Валентина Гризодубова, которая 85 лет назад стала первой женщиной — Героем Советского Союза. Эту награду она и другие члены экипажа получили за беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. В пути самолет сбился с курса, но смог без карт и связи сесть среди тайги.

Авиатор и музыкант

Валентина Гризодубова родилась в семье летчика и авиаконструктора Степана Гризодубова. Ее отец принадлежал к небогатому, но обеспеченному дворянскому роду, что в советские времена было негативной характеристикой. Гризодубова появилась на свет 10 мая 1909 года в Харькове. С детства много читала, увлекалась музыкой и в раннем возрасте начала помогать отцу собирать самолеты в мастерской. Когда она выросла и стала известной летчицей, ее часто спрашивали, со скольких лет она летает.

«Валентина Степановна, улыбаясь, отвечала: «С двух с половиной». И в ответ на их недоверие показывала сохранившуюся фотографию того полета», — вспоминал знакомый с ней советский летчик-испытатель Мстислав Листов.

Отец привязал ее к спине ремнями и взлетел на своем первом удачном аэроплане.

close 100% Валентина Гризодубова с отцом Степаном Васильевичем Из личного архива М. Листова.

В самостоятельный полет девочка отправилась в 14 лет. Она управляла планером во время коктебельского слета планеристов. Там она впервые встретилась с Сергеем Королевым, который был на два года старше ее. Говорят, будущий главный советский ракетчик дергал юную летчицу за косы.

После школы Гризодубова не смогла выбрать между двумя любимыми увлечениями, музыкой и техникой, и потому поступила одновременно в Харьковскую консерваторию и Харьковский технологический институт.

Вскоре она бросила и то, и другое ради главной своей страсти — авиации. В Харькове не было более серьезного летного училища, чем местный авиаклуб. По этом причине девушка продолжила обучение в первой Тульской летно-спортивной школе ОСОАВИАХИМа и Пензенской летной школе.

«В 1934-1935 годах Гризодубова стала летчиком Особой сводной агитэскадрильи имени Максима Горького. В те советские годы был создан ОСОВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), в ходу были призывы «Комсомолец — на самолет», «Строй воздушный флот!». Валентина как летчик-агитатор побывала во многих советских республиках и регионах страны, рассказывала о достижениях СССР и, конечно, призывала молодежь в авиацию. С этой миссией она облетела и Памир, и Кабардино-Балкарию, и регион Ферганской долины, и Киргизию», — рассказал Листов.

Однако прославилась Гризодубова вовсе не как агитатор.

Как Гризодубова стала Героем СССР

На 1930-е пришлось бурное развитие авиации. «Этажерки» были заменены на современные монопланы, росла мощность двигателей, высота и дальность полета — и за всем этим тщательно следили газеты по всему миру. Эта гонка имела своих героев — авиаторов-испытателей, и Гризодубова стала одной из них.

В 1936 — 1937 годах она летала на самолетах УТ-1, УТ-2 и АИР-12, установив пять женских мировых рекордов высоты, дальности и скорости. Но настоящая всесоюзная слава к летчице пришла лишь в 1938 году.

close 100% Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова, 1938 год РИА Новости

«24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут утра по московскому времени известные всем летчицы-орденоносцы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший лейтенант Раскова Марина Михайловна (штурман) вылетели в беспересадочный полет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». Самолет стартовал со Щелковского аэродрома близ Москвы…», — такой текст был на первой полосе газеты «Правда» от 25 сентября 1938 года.

В 1930-х годах дальние перелеты не имели ничего общего с рейсами современных лайнеров вроде Boeing-747, которыми большую часть полета управляет автопилот. В ту эпоху не существовало ни удобной системы навигации, ни надежной связи, так что летчикам ничего не стоило заблудиться.

Во время полета над Байкалом наземные службы выдали самолету неправильные радиочастоты, так что связь пропала вовсе.

«Самолет летел в сложных метеорологических условиях. Порывистый ветер, шквал, обледенение… Пришлось менять высоту полета, а это - дополнительный расход топлива. Марина Раскова открыла астролюк, пытаясь сориентироваться по звездам в разрывах между тучами, и в этот момент из-за разности в давлении полетные карты вытянуло наружу. От Байкала шли практически без ориентиров — без карт, без связи, скорость ветра неизвестна», — вспоминал Листов.

В итоге мимо Комсомольска-на-Амуре летчицы промахнулись, и, когда на приборной панели загорелся сигнал аварийного остатка топлива, Гризодубова приказала Расковой прыгать с парашютом, чтобы выжила хотя бы она. Однако все обошлось, — две летчицы смогли посадить самолет на заросшее озеро посреди тайги. Их нашли только через 10 дней, причем оказалось, что самолет после небольшого ремонта вновь сможет подняться в воздух (не с озера).

Так СССР побил мировой рекорд дальности полета среди женских экипажей. «Родина» (бомбардировщик АНТ-37) провел в воздухе 26 часов 29 минут, преодолев 6450 км.

Инициатива в организации перелета принадлежала самой Гризодубовой. 2 ноября за поставленный рекорд всех членов экипажа наградили звездой Героя Советского союза, то есть Гризодубова стала одной из первых женщин, получивших это звание. Кроме того, всем трем летчицам выдали по 25 тыс. рублей.

Когда началась Великая отечественная война, она служила военным летчиком и командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия. В 1943 году ей присвоили звание полковника.

Атака на мужское самолюбие

Женщина на командной должности в традиционно мужской военной профессии многим была не по душе.

Если бы они могли, то просто съели бы меня живьем! Косность, дикое мужское самолюбие! Нужно еще много, много лет, чтобы наша партия вытравила эти пережитки капитализма из мужского мозга. Если «баба» взялась не за свое дело. Если (еще больший грех для нее) она имеет здравый ум, видит безобразия и прямо говорит об этом, то принимаются все меры и создаются условия, чтобы она сама отказалась от всего и ретировалась к домашнему очагу. Причем все это делается с любезной улыбкой. Валентина Гризодубова из письма мужу с фронта в 1943 году

Характерно, что личный состав авиаполка летчицу напротив любил. После прорыва блокады Ленинграда полку присвоили почетное именование «Красносельский», а многих летчиков представили к награде «За оборону Ленинграда». Однако среди награжденных не было Гризодубовой, что было немыслимо, — поскольку были оценены успехи многих служащих полка, но не его полковника. В итоге личный состав попросту отказался принимать награды в знак протеста против несправедливости. Конфликт пришлось улаживать на уровне командира корпуса, который-таки вручил летчице медаль. После войны Гризодубова занималась разработкой авиационных приборов и радаров.

Интересно, что летчица считалась советской властью ценным активом с точки зрения ведения пропаганды в начинающемся противостоянии с Западом. Она возглавила «Антифашистский комитет советских женщин» и предлагала в 1945 году «использовать расслоение <…> и завладеть инициативой в левых демократических организациях капиталистических стран». В ту эпоху борьба за права женщин была одной из магистральных тем в США и Западной Европе, и СССР мог использовать женщин-летчиков для улучшения своего имиджа.

Эта задумка едва ли удалась, зато Гризодубова точно вдохновила многие тысячи советских девочек и женщин не бояться «мужских» профессий.