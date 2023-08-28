«Гусаки», «харитончики» и атомные озера: зачем ехать на место взрыва первой атомной бомбы СССР

На месте проведения последнего подземного ядерного испытания на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахской ССР, 1991 год

29 августа отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. В этот день 32 года назад закрылся Семипалатинский полигон, на котором СССР провел сотни ядерных взрывов. «Газета.Ru» рассказывает о том, что сегодня могут увидеть туристы на месте испытаний, опасно туда приезжать и во сколько обойдется такая поездка.

Где происходили ядерные взрывы

Семипалатинский ядерный испытательный полигон расположен в северо-восточном Казахстане к югу от Павлодара. Его построили в конце 1940-х годов в рамках советской программы по разработке ядерного оружия. Здесь 29 августа 1949 года была испытана первая атомная бомба СССР.

Всего на полигоне до 1989-го года было проведено 125 наземных и воздушных ядерных взрывов, в том числе первых советских водородных бомб. Когда в 1963 году запретили испытания на открытом воздухе, они продолжились под землей — оказалось, что на полигоне удобно закладывать заряды в шахты и штольни.

С учетом подземных взрывов общее количество ядерных испытаний под Семипалатинском составляет более 450.

close 100% На месте испытания ядерной бомбы, 1998 год ТАСС

Площадь полигона превышает 18 тыс. кв. км, а поперечник — 100 км. При этом большая часть этого пространства не затронута испытаниями, которые проводились на четко очерченных площадках. Официально комплекс закрыли в 1991 году, но в отдельных местах радиационный фон до сих пор выше нормы. Территория бывшего Семипалатинского полигона никак не охраняется, а долгое время и вовсе не была обозначена. Там живут люди и пасется скот, а район ядерных испытаний периодически посещают туристы.

«Атомные» озера

Сейчас, как и 60 лет назад, большая часть территории Семипалатинского полигона выглядит как бескрайняя степь. Без экскурсовода неподготовленный человек и вовсе не увидит ничего интересного. От взрывов, которые проходили невысоко над землей, остались воронки.

close 100% Озеро на месте первого наземного ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне, съемка 2001 года Андрей Соломонов/РИА Новости

Одна из них видна там, где стояла 30-метровая вышка с закрепленной РДС-1 — первой советской атомной бомбы. Сама вышка была распылена взрывом, и на ее месте находится поросшее тростником озеро диаметром метров пять. Оно напоминает природное, и лишь ученый-гидролог понял бы, что подобный водоем в таком ландшафте неуместен.

Другие озера ядерного полигона крупнее и на обычные не похожи. Их обрывистые берега однозначно указывают либо на искусственное, либо на метеоритное происхождение. Одно из них, 100-метровое Тротиловое озеро, не имеет прямого отношения к ядерному оружию.

На этом месте СССР в качестве эксперимента в 1963 году сымитировал атомный взрыв с помощью 20 тыс. тонн взрывчатки, — для этого пришлось полгода свозить тротил со всего Союза.

На Тротиловое похоже и озеро Чаган (Атомное) — оно образовалось 15 января 1965 года при подземном взрыве 170-килотонной бомбы на глубине 170 метров. Ширина водоема 430 метров, а глубина 100. Взрыв получился грязным, и вода долгое время была опасной, но в наши дни, вопреки запретам, к озеру регулярно приезжают рыбаки.

close 100% «Атомное» озеро Чаган, съемка 1991 года Александр Лыскин/РИА Новости

Руины и музей

Взрывы производили не в чистом поле. Необходимо было разместить контрольно-измерительное оборудование, наблюдательные посты и командные пункты. Кроме того, на испытательных площадках строили подобия поселений с настоящими домами, рыли траншеи и размещали бункеры, устанавливали военную технику. Это позволяло оценить последствия взрыва, а по сравнению с общим бюджетом ядерной программы сооружение дома или даже целого города ничего не стоило. До наших дней те здания-мишени почти не сохранились.

close 100% aslan.livejournal.com' class="item-image" > Диорама схематически показывает, как производился наземный ядерный взрыв, съемка 2018 года aslan.livejournal.com

Зато на Семипалатинском полигоне можно увидеть многочисленные руины вспомогательных построек, в первую очередь — «гусаки»(наблюдательные вышки). Их легко можно распознать по характерной особенности — с противоположной от эпицентра стороны вышку подпирают мощные контрфорсы (дополнительные опоры), чтобы взрывная волна их не опрокинула.

Внутри «гусаков», согласно рассказу путешественников от 2017 года, нет ничего интересного, поскольку все оборудование было либо вывезено, либо разграблено. В целом, руин на полигоне много, и о назначении большей их части не знают даже экскурсоводы. Однако под землей можно найти уцелевшее подобие станции метро, — она пережила два маломощных взрыва в непосредственной близости.

close 100% sb.by' class="item-image" > Мурал по мотивам «Крика» Эдварда Мунка на одном из «гусаков», 2021 год sb.by

В расположенном на территории полигона городе Курчатов есть тематический музей. В нем находится то, что раньше стояло в «гусаках» и бункерах — пульты управления испытаниями, осциллографы, спектрометры, детекторы гамма-излучения, сейсмические датчики, киноаппараты и многое другое. На стендах выставлены связанные с испытаниями фотографии — в том числе последствия взрыва для домов, мостов, военной техники и подопытных животных.

Повышенный радиационный фон

Если как таковой Семипалатинский полигон чист, то в районе испытательных площадок местами повышен радиационный фон.

Опасна не сама радиация, которая не смертельна при кратковременном посещении, а пыль и радиоактивный грунт, попадающие на одежду. По этой причине при посещении эпицентра на Опытном поле обязательно надевать защитный костюм и бахилы в несколько слоев.

Там же можно увидеть многочисленные «харитончики» — похожие на вулканическое стекло или застывшие брызги мазута спекшиеся кусочки почвы. Они слабо радиоактивны и безопасны при разумных условиях хранения.

close 100% Спекшаяся в шлак земля на месте наземного ядерного взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне, 2001 год Андрей Соломонов/РИА Новости

Зоны повышенной радиоактивности разбросаны в районе площадок крайне неравномерно, и потому ходить около них без сопровождения не рекомендуется. Отдельные участки полигона, куда не возят туристов, будут непригодны для жизни человека в течение многих тысяч лет.

Как попасть

В наши дни в Курчатов, ранее закрытый, может свободно приехать любой желающий. При этом для посещения испытательных площадок необходимо сопровождение, самостоятельные походы к ним незаконны.

close 100% Ядерный полигон в районе города Семипалатинска, 1989 год Юрий Куйдин/РИА Новости

Проще всего будет купить готовый тур — их продают агентства, специализирующиеся на экстремальном туризме. Стоимость трехдневного тура на одного человека при старте из Астаны — более 150 тыс. рублей, но чем больше группа, тем меньше плата за каждого. Помимо музея и испытательных площадок, туристов водят в Чаган — заброшенный военный городок. Там жили военные, участвующие в испытаниях, полностью завершившихся на этом месте в связи с закрытием полигона 29 августа 1991 года.